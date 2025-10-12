Israel y Hamás alistan intercambio: liberarán rehenes y prisioneros el lunes

Un hombre camina junto a una valla en Jerusalén con fotos de rehenes israelíes y el mensaje “Debemos traerlos a casa ahora”. Foto: EFE - ABIR SULTAN

La liberación de los rehenes que siguen retenidos en la Franja de Gaza se espera para “temprano en la mañana del lunes”, declaró este domingo Shosh Bedrosian, la portavoz del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Israel prevé la liberación de 20 rehenes la mañana del lunes con apoyo de la Cruz Roja.

El intercambio incluye la liberación de prisioneros palestinos tras el retorno de los cautivos.

Israel activó un plan médico y psicológico para atender a los liberados.

La Cruz Roja actuará como mediadora entre Hamás y el ejército israelí.

Hamás renuncia a gobernar Gaza, pero mantendrá influencia en la transición.

“La liberación de nuestros rehenes empezará temprano en la mañana del lunes. Esperamos que nuestros 20 rehenes vivos sean liberados juntos [y entregados todos] al mismo tiempo a la Cruz Roja y transportados en seis u ocho vehículos”, afirmó Bedrosian en una rueda de prensa.

Así mismo, Israel comenzará a liberar a los palestinos presos en cárceles israelíes una vez que se confirme el retorno al país de todos los rehenes cautivos en Gaza, informó este domingo una portavoz del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Los prisioneros palestinos serán liberados una vez que Israel reciba la confirmación de que todos nuestros rehenes, que serán liberados mañana, hayan cruzado la frontera hacia territorio israelí”, declaró la vocera Shosh Bedrosian a la prensa.

En el pasado, durante anteriores altos al fuego del conflicto entre Israel y Hamás, los restos de algunos rehenes han sido identificados después de su retorno a Israel.

👉 Israel se prepara para recibir a los rehenes

El anuncio de Hamás de que entregará a los rehenes israelíes capturados el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo islamista lanzó una ofensiva contra el país vecino, ha llenado de expectativas a las familias que los esperan en casa.

Ante esta noticia, Israel diseñó un plan militar, médico y logístico para atender a los rehenes, cuyo estado de salud aún se desconoce. El ejército ya realizó simulacros y el protocolo recibió la aprobación del gobierno israelí, según informó Blu Radio.

Los rehenes que lleguen con vida serán entregados a la Cruz Roja Internacional, que actuará como intermediaria entre Hamás y la unidad del ejército israelí desplegada en Gaza. Posteriormente, serán trasladados al complejo de Re’im para ser ingresados y evaluados.

En caso de que alguno presente una condición crítica de salud, será evacuado en helicóptero militar al centro médico Soroka, en Be’er Sheva, al sur de Israel.

Asimismo, se ha dispuesto un programa de apoyo enfocado en la salud mental de las personas liberadas y en la preparación para su reencuentro con sus familias. Expertos en atención psicológica sugirieron que los hijos menores de los cautivos esperen en hospitales, en lugar de hacerlo en la base militar, con el fin de propiciar un encuentro más tranquilo y menos traumático, según Blu Radio.

👉 Así va Hamás con el plan de paz

Pero un alto funcionario de Hamás, Hossam Badran, afirmó que la segunda fase del plan de paz, que incluye el desarme del grupo, implica negociaciones “más complejas y difíciles”.

Otro dirigente de Hamás, quien pidió el anonimato, dijo el sábado a la AFP que la propuesta de desarme del movimiento islamista “está fuera de discusión y no es negociable”.

Una fuente de Hamás cercana al equipo negociador del grupo dijo el domingo que el movimiento islamista no participará en el gobierno de Gaza después de la guerra.

La fuente, quien pidió el anonimato, dijo que “Hamás no participará en absoluto en la fase de transición, lo que significa que ha renunciado al control de la franja, pero sigue siendo una parte fundamental del tejido social palestino”.

“Hamás acepta una tregua a largo plazo y que sus armas no se utilicen en absoluto durante este período, excepto en caso de un ataque israelí contra Gaza”, agregó la fuente.

