Jamenei, líder de Irán, murió en la operación Furia Épica, dicen Trump y Netanyahu

Foto de referencia del líder supremo iraní Alí Jamenei; Trump y Netanyahu aseguran su muerte mientras autoridades iraníes lo niegan. Foto: EFE - Oficina del Líder Supremo de Irán

El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmaron la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei.

Netanyahu asguró en una rueda de prensa, que habían “fuertes indicios” de que Alí Jamenei murió tras los bombardeos a su complejo en Teherán durante la “Operación Furia Épica” del 28 de febrero de 2026.

Por su parte, Donald Trump afirmó por medio de su cuenta de Truth Social, que Jamenei, “una de las personas más malvadas de la historia”, murió durante el ataque.

Trump aseguró que esta situación representa “la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país” y justificó los ataques realizados, señalando que se llevaron a cabo con sistemas de inteligencia y seguimiento “altamente sofisticados”, en coordinación con Israel.

Según Trump, muchas fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), así como otras fuerzas de seguridad y policiales, ya no desean combatir y buscan inmunidad. “Ahora pueden tener inmunidad, después solo obtendrán la muerte”, escribió el presidente.

Estas declaraciones se producen luego de que se destruyera la residencia del líder en Teherán; sin embargo, las autoridades iraníes no han confirmado su muerte, pero tampoco han aportado pruebas de que esté vivo, lo que mantiene la incertidumbre sobre su estado real.

La Operación Furia Épica, fue un ataque militar conjunto de EE. UU. e Israel contra Irán, iniciado este sábado a la 1:15 a.m. hora en Colombia, con el fin de desmantelar el régimen de los ayatolás, su programa nuclear y capacidades de misiles.

¿Quién era Alí Jamenei?

Jamenei, hijo de un imán, nació en el seno de una familia pobre. Su activismo político contra el sah Reza Pahlavi, apoyado por Estados Unidos, le valió pasar gran parte de los años 1960 y 1970 en prisión.

Su lealtad al ayatolá Jomeiní fue recompensada en 1980, cuando se le confió la importante tarea de dirigir las oraciones del viernes en Teherán.

Elegido presidente un año más tarde tras el asesinato de Mohammad Alí Rajai, en un principio no se le consideraba el sucesor natural de su mentor.

Sin embargo, poco antes de su muerte, este último destituyó al favorito, el ayatolá Hossein Montazeri, que había denunciado las ejecuciones masivas de miembros del grupo Muyahidines del Pueblo y otros disidentes.

Los Muyahidines del Pueblo fueron aliados de la Revolución, pero están actualmente prohibidos en el país. A esta organización se le atribuye el asesinato de Rajai.

Tras la muerte de Jomeiní, Jamenei rechazó inicialmente, en un episodio que se hizo famoso, su designación como líder por parte de la Asamblea de Expertos -el máximo órgano clerical de la República Islámica- antes de que los religiosos se levantaran para ratificar su nombramiento.

Desde entonces, su control sobre el poder nunca disminuyó, y bien al contrario reforzó la ideología radical del sistema, incluyendo la confrontación con el “Gran Satán” estadounidense y la negativa a reconocer la existencia de Israel.

Jamenei trabajó con seis presidentes electos, un cargo mucho menos poderoso que el de líder supremo.

Aunque en algunos casos se les permitió intentar llevar a cabo reformas cautelosas y un acercamiento con Occidente, al final Jamenei siempre se puso de lado de los partidarios de la línea dura.

Jamanei dominó Irán desde que asumió el poder en 1989, sucediendo al fundador de la república islámica, el ayatolá Ruholá Jomeiní.

A lo largo de décadas reprimió brutalmente una serie de protestas, como la movilización estudiantil de 1999, las manifestaciones masivas desencadenadas en 2009 por unas controvertidas elecciones presidenciales y una ola de contestación en 2019.

Siempre con turbante negro y una espesa barba blanca, Jamenei también sofocó duramente el movimiento “Mujer, Vida, Libertad” de 2022-2023, desencadenado por la muerte de Mahsa Amini, detenida por supuestamente infringir el estricto código de vestimenta impuesto a las mujeres.

El líder supremo tuvo que esconderse durante la guerra de 12 días en junio de 2025 provocada por un ataque sin precedentes de Israel, su enemigo acérrimo, que puso de manifiesto la profunda penetración de los servicios de inteligencia israelíes en las estructuras iraníes.

Pero sobrevivió a la guerra y, ante la nueva ola de protestas que sacudieron el país a comienzos de este año y cuya represión se saldó con miles de muertos, según varias oenegés, apareció desafiante como nunca.

Se cree que tiene seis hijos, aunque solo uno, Mojtaba, tiene relevancia pública. Fue sancionado por Estados Unidos en 2019 y es una de las figuras más poderosas entre bastidores en Irán.

