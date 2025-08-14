La idea de un Estado palestino se desvanece por un plan de expansión de Israel

Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas y funcionario con cargo en el Ministerio de Defensa, afirmó: “La construcción en la zona E1 es una continuación de los planes de ocupación destinados a aniquilar cualquier posibilidad de establecer el Estado palestino”. Foto: EFE - ABIR SULTAN

Israel analizará la próxima semana el plan E1, una iniciativa para construir más de 3.400 viviendas entre Ma’ale Adumim y Jerusalén, la cual “enterraría la idea de un Estado palestino”, según afirmó Bezalel Smotrich, ministro israelí.

El Consejo Supremo de Planificación tratará el proyecto, planteado por primera vez en la década de los 90, después de objeciones presentadas por la comunidad internacional. Según sus críticos, la obra dividiría la Cisjordania ocupada en norte y sur, y separaría aún más Jerusalén oriental de ese territorio.

Israel se prepara para que el Consejo Supremo de Planificación evalúe el proyecto E1, que contempla más de 3.400 viviendas en Cisjordania.

El ministro Smotrich pidió acelerar la construcción y aplicar la soberanía israelí, en respuesta a los reconocimientos internacionales del Estado palestino.

La ONU, la Unión Europea, el Reino Unido y una ONG israelí advierten que el plan podría dividir Cisjordania y dificultar la creación de Palestina como Estado.

Smotrich pide aplicar la soberanía israelí

Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas y funcionario con cargo en el Ministerio de Defensa que supervisa asuntos de planificación en territorios palestinos ocupados, pidió el jueves acelerar el proyecto E1 en respuesta a los anuncios de varios países de reconocer un Estado palestino: “La construcción en la zona es una continuación de los planes de ocupación destinados a aniquilar cualquier posibilidad de establecer el Estado palestino”.

“Aquellos que hoy quieren reconocer un Estado palestino obtendrán una respuesta de nuestra parte sobre el terreno con hechos concretos: casas, barrios, carreteras y familias judías que construyen sus vidas”, declaró.

Además, le pidió al primer ministro Benjamín Netanyahu que “aplicara la soberanía israelí en Judea y Samaria, abandonara definitivamente la idea de una partición del país y garantizara que, para septiembre, los hipócritas líderes europeos ya no tengan nada que reconocer”.

En medio de sus palabras, dio un ultimátum, reiterando que “si la comunidad internacional reconoce un Estado palestino en septiembre, su respuesta será la aplicación de la soberanía israelí sobre estos territorios”. Netanyahu no ha comentado sobre estos mensajes y el Departamento de Estado de Estados Unidos eludió referirse de forma directa al plan E1.

Pronunciamientos de Estados y organismos

Cuando el tema resurgió en julio, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido señaló que la construcción sería “una flagrante violación del derecho internacional” y pondría en riesgo la viabilidad de un futuro Estado palestino. Además, un mes antes, juntó a Canadá, Australia y Nueva Zelanda, sancionó a Smotrich y al ministro Itamar Ben-Gvir por “reiteradas incitaciones a la violencia contra las comunidades palestinas”.

En respuesta a la iniciativa E1, la ONU llamó a Israel a no implementar el proyecto, al considerar que podría partir Cisjordania y cerrar el paso a un eventual Estado palestino. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, señaló que la iniciativa demuestra que Israel “busca apropiarse de tierras que son de los palestinos, para evitar una solución de dos Estados”.

Consultado sobre las declaraciones de Smotrich, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que Washington sigue centrado en poner fin a la guerra en Gaza y en impedir que Hamás vuelva a gobernar ese territorio. “Una Cisjordania estable mantiene a Israel seguro y se ajusta al objetivo de esta administración de lograr la paz en la región”, declaró el portavoz, quien remitió al Gobierno israelí para más información.

En contraste, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, además de también condenar el plan, agregó: “Instamos a Israel a desistir de llevar adelante esta decisión, considerando sus implicaciones de gran alcance”.

La postura de la organización israelí

Paz Ahora, una ONG israelí, sostuvo: “El gobierno de Netanyahu aprovecha cada minuto para profundizar la anexión de Cisjordania e impedir la posibilidad de una solución de dos Estados. Hoy es evidente para todos que la única solución al conflicto, y la única manera de derrotar a Hamás, es mediante el establecimiento de un Estado palestino junto a Israel. El gobierno de Israel nos condena a un continuo derramamiento de sangre, en lugar de trabajar para ponerle fin”.

