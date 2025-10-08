Lo que se sabe sobre la liberación de rehenes y el plan de paz entre Israel y Hamás

Una columna de humo en Gaza tras un ataque aéreo, este martes, 7 de octubre del 2025. Foto: EFE - Ahmad Awad

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el miércoles que Israel y Hamás acordaron la liberación de todos los secuestrados en Gaza y la retirada de las tropas israelíes a una línea acordada dentro de ese territorio palestino, como parte de una “primera fase” de su plan de paz.

🔑Las claves del plan de paz para Gaza (por si tiene afán)

Donald Trump anunció la primera fase de su plan de paz, que incluye la liberación de todos los rehenes en Gaza y el retiro parcial de tropas israelíes.

Benjamin Netanyahu convocará a su gabinete para firmar el acuerdo y agradeció a Trump por su papel en la mediación.

La liberación de los rehenes podría concretarse este fin de semana, según fuentes citadas por The New York Times .

Hamás e Israel acordaron intercambiar todos los rehenes israelíes por prisioneros palestinos, aunque el cese total de la guerra aún no está asegurado.

Catar y Egipto actuaron como mediadores en el pacto, mientras el Foro de Familias de Rehenes expresó esperanza y preocupación ante el anuncio.

Según The New York Times, La liberación de los rehenes se espera tan pronto como este fin de semana y ya se están realizando los preparativos, de acuerdo con un funcionario familiarizado con los detalles del acuerdo.

Le recomendamos: ¿Humo blanco?: Trump anuncia acuerdo inicial entre Hamás e Israel sobre Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que convocará a su gabinete el jueves para firmar el acuerdo con Hamás, adicionalmente, agradeció al presidente Trump y a su equipo por su papel en la negociación, afirmando que “este es un gran día para Israel”.

Además, reiteró su compromiso de alcanzar todos los objetivos del país y de ampliar la paz con las naciones vecinas.

Netanyahu calificó el acuerdo como “un punto de inflexión crucial”, además de considerarlo “un éxito diplomático y una victoria nacional y moral” para Israel, según un nuevo comunicado.

Aunque tanto Israel como Hamás acordaron un intercambio de todos los rehenes israelíes por 2.000 prisioneros palestinos, aún no está claro si esto significará el fin de la guerra en Gaza, que ya cumple dos años.

Netanyahu ha reiterado que Israel no aceptará detener el conflicto hasta que Hamás entregue sus armas, una condición que el grupo ha rechazado públicamente. Ninguna de las declaraciones emitidas por Hamás, Israel, Trump o Catar mencionó el desarme del movimiento islamista, según The New York Times.

Le podría interesar: El Espectador le explica qué ha pasado en dos años de guerra en Gaza

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos emitió un comunicado en la red social X tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre la liberación de rehenes israelíes por parte de Hamás.

En el texto, expresan sentimientos de “emoción, anticipación y preocupación” ante esta noticia, reconociendo el avance en las negociaciones, pero también la incertidumbre que todavía persiste sobre el proceso y el destino final de los cautivos.

The families of the hostages receive news of the agreement's signing to return all 48 hostages with a mix of excitement, anticipation, and concern.



The Hostages Families Forum welcomes the signing of this agreement, designed to bring all the hostages home—the living for… pic.twitter.com/7MV5X4ApYF — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 8, 2025

👉 ¿Cómo se dio el anuncio?

En un dramático momento, periodistas de AFP vieron al secretario de Estado Marco Rubio interrumpir un evento en la Casa Blanca y entregarle a Trump una nota urgente sobre el progreso de las negociaciones en Egipto.

El acuerdo está “muy cerca”, indicaba la nota manuscrita. “Necesitamos que apruebe un anuncio en Truth Social rápidamente para que usted pueda ser el primero en anunciar el acuerdo”, agregaba la nota.

Le sugerimos: Palestinos que huyeron de Gaza temen desde lejos por el futuro de su pueblo

El presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, había informado antes que, en caso de acuerdo, Trump estaba invitado para “asistir a la firma”. Trump dijo que podría viajar el sábado o domingo.

Este acuerdo llegaría pocos días después de conmemorar el segundo aniversario del ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

De las 251 personas secuestradas ese día, 47 siguen en Gaza, 25 de las cuales han muerto, según el ejército israelí.

El plan de paz de Trump contiene 20 puntos que prevén, además de un alto el fuego, la retirada gradual del ejército israelí de Gaza, el desarme de Hamás y el ingreso de ayuda humanitaria al devastado territorio palestino.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com