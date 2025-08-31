Miles de personas participan en marchas contra la inmigración en Australia

Oficiales de policía separan a manifestantes antiinmigración y proinmigración durante una protesta en Brisbane, Queensland, Australia. Foto: El Espectador

Miles de australianos salieron a las calles este domingo 31 de agosto para participar en la “Marcha por Australia”, una protesta contra la inmigración masiva. Las manifestaciones se realizaron en ciudades principales como Sídney y Melbourne, donde se registraron enfrentamientos con contramarchas organizadas en rechazo a las ideas antimigratorias.

El gobierno condenó las protestas, señalando sus vínculos con grupos de extrema derecha y advirtiendo que contribuyen a “difundir odio”. Sin embargo, en los últimos años, Australia ha registrado un aumento de expresiones de derecha, lo que llevó a tipificar el saludo nazi como delito con pena de prisión obligatoria, según la BBC.

Un grupo de políticos opositores al primer ministro Anthony Albanese asistió a las manifestaciones. Entre ellos, se destacaron la senadora Pauline Hanson y el diputado Bob Katter.

“El odio no tiene lugar en la comunidad australiana. Somos un país orgullosamente multicultural. Nuestra nación se ha construido gracias a los migrantes que han llegado a lo largo de las décadas”, aseguró La ministra federal Amanda Rishworth en declaraciones a ABC News.

Más de 8.000 personas asistieron a la marcha, según cifras de ABC News. La policía informó que no se registraron daños significativos, aunque sí hubo enfrentamientos con una protesta propalestina que marchaba en sentido contrario con el objetivo de provocar a los asistentes de la marcha contra la inmigración.

👉 Presencia de neonazis en la marcha

Aunque los organizadores de la “Marcha por Australia” afirmaron que la protesta no estaba vinculada a temas raciales y que cuestionaba todo tipo de inmigración, durante el evento se observaron pancartas con mensajes como “unidad blanca en cada oportunidad”, reportó ABC News.

Uno de los voceros de la marcha fue Thomas Sewell, un reconocido neonazi, quien se dirigió a los asistentes desde las escalinatas del Parlamento y aseguró que “Australia está en una pelea por sobrevivir”.

Las manifestaciones fueron impulsadas por dirigentes de la oposición, referentes neonazis y activistas contrarios a las restricciones impuestas durante la pandemia de covid-19, quienes adquirieron visibilidad en ese periodo, de acuerdo con la BBC.

Mark Aldridge, organizador de la marcha, declaró a ABC News que “el consenso general aquí es que la inmigración masiva no es adecuada en este momento. Mientras no haya suficientes viviendas ni recursos, creo que debemos moderar la migración y luego tener una conversación nacional, como adultos, sobre la continuidad de las cifras migratorias”.

