Netanyahu pidió disculpas por el ataque de Israel contra Catar, según EE. UU.

En medio de la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro Benjamin Netanyahu, la Casa Blanca confirmo que en una llamada trilateral con el líder catarí, el dirigente israelí pidió disculpas por el ataque cometido contra Doha hace unas semanas.

En la comunicación ofrecida por la sede del Ejecutivo de Estados Unidos se lee que Netanyahu “expresó su profundo pesar por el ataque con misiles de Israel contra objetivos de Hamás en Catar, que mató accidentalmente a un militar catarí”. Lamentó, a la vez, haber violado la soberanía de Catar y aseguró que no volverá a realizar un ataque de ese tipo en el futuro”.

Ese pronunciamiento provocó una reacción de rechazo entre los ministros israelíes. Por ejemplo, el jefe de la cartera de Finanzas, Bezalel Smotrich, el mismo que ha tomado la vocería sobre el plan de ampliar los asentamientos en Cisjordania, a pesar de ser una acción ilegal frente al derecho internacional, escribió en X que “la disculpa sumisa a un Estado que apoya y financia el terrorismo es una vergüenza”. Por su parte, el ministro Itamar Ben-Gvir escribió que el ataque fue “importante, justo y moral como ningún otro”.

Ahora bien, el primer ministro Al Thani acogió con satisfacción las garantías israelíes y enfatizó en la disposición que tiene Catar de seguir contribuyendo significativamente a la seguridad y la estabilidad regional.

