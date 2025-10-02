Protestas en Marruecos: ¿qué es el movimiento GenZ 212 que pide hospitales en vez de estadios?

Un coche de policía arde mientras las protestas lideradas por jóvenes que exigen reformas en salud y educación se tornan violentas, en Salé, Marruecos, 1 de octubre de 2025. Foto: EFE - Jalal Morchidi

Miles de jóvenes marroquíes, agrupados bajo el movimiento “GenZ 212”, han tomado las calles de al menos 17 provincias del país en una masiva ola de protestas que denuncian la corrupción institucional y exigen mejoras urgentes en educación, salud y empleo.

🔑Las claves de las manifestaciones en Marruecos (por si tiene afán)

Jóvenes marroquíes del movimiento " GenZ 212″ protagonizan protestas en al menos 17 provincias.

La chispa fue la muerte de ocho mujeres embarazadas por negligencia sanitaria en Agadir.

Las manifestaciones ya dejaron tres muertos, más de 300 heridos y cientos de detenidos.

El primer ministro Aziz Akhannouch expresó pesar por las muertes y mostró disposición al diálogo.

Los jóvenes rechazan los gastos en el Mundial 2030 y exigen priorizar hospitales, educación y empleo.

Las manifestaciones, que iniciaron tras la muerte de ocho mujeres embarazadas por negligencia sanitaria en Agadir, ya dejaron al menos tres muertos, más de 300 heridos y cientos de detenidos en una creciente crisis social que desafía al régimen del rey Mohamed VI.

El grupo “GenZ 212″, cuyo nombre hace referencia al código telefónico de Marruecos, se presentan como un foro de discusión dedicado a abordar temas que afectan a toda la población, tales como la salud, la educación y la lucha contra la corrupción.

El primer ministro marroquí, Aziz Akhannouch, lamento en la tarde del jueves, 2 de octubre, la muerte de tres personas durante los enfrentamientos violentos en las manifestaciones.

“Lamentablemente, registramos la muerte de tres personas en los deplorables acontecimientos de los últimos dos días”, declaró el jefe del Gobierno en su primera intervención desde el inicio de las manifestaciones.

Akhannouch también mostró la voluntad del gobierno de “responder a las reivindicaciones sociales” de los jóvenes y mostró “su disposición a dialogar”.

Las calles se llenaron con los gritos de los jóvenes que clamaban: “No queremos el Mundial, queremos hospitales”, en alusión a la coorganización de Marruecos junto a España y Portugal de la Copa del Mundo de fútbol 2030.

Mientras se emprenden grandes proyectos de infraestructura, como la construcción de nuevos estadios, la expansión del tren de alta velocidad y la modernización de aeropuertos, los manifestantes exigen que se prioricen las necesidades básicas del país.

