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Por primera vez en 80 años de existencia, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) , con sede en La Haya, ha establecido que un Estado ha cometido genocidio.

Birmania cometió un genocidio contra su minoría musulmana rohinyá, concluyó este jueves el máximo tribunal de la ONU, en un veredicto histórico que ordena que los refugiados puedan regresar a su hogar de manera segura y prevé el pago de indemnizaciones.

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Sí hubo genocidio: el caso de los rohinyá por el que la CIJ condena a Birmania

Durante tres horas, el tribunal expuso pruebas abrumadoras de las atrocidades cometidas por Birmania contra esta minoría mayoritariamente musulmana durante una represión brutal en 2017 que obligó a cerca de 750.000 rohinyás a huir hacia el vecino bangladés.

Yuji Iwasawa, presidente de la CIJ fue tajante: "La República de la Unión de Birmania ha cometido un genocidio contra el grupo de los rohinyás en el norte del estado Rakáin violando sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio".

Las fuerzas de seguridad birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás, perpetraron "violencias sexuales generalizadas" contra las mujeres y ejercieron una "violencia extrema" sobre los niños, precisó el juez.

Sus aldeas fueron "sistemáticamente destruidas" y sus habitantes reemplazados por poblaciones no rohinyás, señaló la CIJ, que concluye que la "única deducción razonable" es que Birmania tenía la intención de destruir a esta población, un criterio determinante para calificarlo de genocidio.

Regreso seguro

La corte ha ordenado a Birmania "permitir y facilitar el regreso, con total seguridad, voluntario y con dignidad" a las personas que han huido de la violencia.

Los jueces también han ordenado a Birmania investigar a cualquier persona sospechosa de haber cometido genocidio y sancionarla, además de prever indemnizaciones cuyo monto se fijará posteriormente.

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Un líder de los refugiados rohinyás en Bangladesh aplaudió la sentencia.

"Expresamos nuestra más profunda gratitud a Bangladesh, Gambia y la OCI (Organización para la Cooperación Islámica), que han estado a nuestro lado durante todos estos años", declaró Sayed Ullah a la AFP en el campo de refugiados de Cox’s Bazar.

"Pedimos a todo el mundo que nos acompañe hasta que regresemos a casa", añadió.

Aunque las decisiones de la CIJ son vinculantes e inapelables, la corte carece de medios para hacer cumplir sus veredictos.

Queda por ver si los dirigentes birmanos lo acatarán.

En cualquier caso la sentencia ejerce una presión política sobre Birmania y su líder, Min Aung Hlaing.

Este último estuvo al mando de las fuerzas armadas durante la represión contra los rohinyás antes de derrocar al gobierno electo en las urnas de la nobel de la paz Aung San Suu Kyi en un golpe de Estado en 2021.

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Min Aung Hlaing afirmó ese año el cargo de presidente civil tras unas elecciones polémicas. Actualmente lleva a cabo una campaña diplomática para obtener legitimidad.

"Quiero justicia"

El caso podría sentar un precedente para la presentación ante la CIJ por Sudáfrica, que acusa a Israel de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza.

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"Quiero justicia", declaró a la AFP bajo anonimato una rohinyá de 23 años que fue violada.

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"Debería haber un castigo severo para quienes violaron a las mujeres. La CIJ debería pronunciarse específicamente sobre esto", afirmó en el refugio en el que vive con su familia.

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Los supervivientes de la violencia denuncian violaciones en grupo, ejecuciones masivas y actos crueles hacia familias y niños.

El caso fue llevado ante la CIJ en 2019 por Gambia. Según este país africano musulmán, la represión birmana infringe la Convención de las Naciones Unidas sobre el Genocidio de 1948.

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Birmania siempre ha negado las acusaciones de genocidio y asegura que la represión estaba justificada para sofocar la insurrección rohinyá tras una serie de ataques que costaron la vida a una decena de miembros de las fuerzas de seguridad.

Mohamed Osman espera que el veredicto le permita regresar a casa y realizar los últimos ritos por sus padres y su hermano pequeño, muertos a manos del ejército birmano.

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"A mi padre le dispararon, obligaron a mi madre a entrar en una casa con algunas otras mujeres, las violaron y quemaron nuestra casa", contó Osman, de 20 años, a la AFP.

La CIJ no es el único tribunal que se ocupa de posibles crímenes cometidos contra los rohinyás.

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En 2024, el fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), también con sede en La Haya, solicitó a los jueces que emitieran una orden de arresto contra el líder de la junta birmana por presuntos crímenes de lesa humanidad.

También se lleva a cabo un procedimiento judicial en Argentina en virtud del principio de jurisdicción universal, que establece que algunos crímenes son tan abyectos que pueden ser juzgados por cualquier tribunal.

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