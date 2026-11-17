Le recomendamos: Papa León XIV fue golpeado en la cara con un rosario en medio de su…

Desde los Andes hasta el Amazonas, el pontífice regresó a un continente donde pasó casi dos décadas como misionero y donde su visita despertó pasiones y atrajo a efusivas multitudes apenas semanas después de someterse a una cirugía por un cáncer de pulmón.

El papa León XIV pidió este martes "menos polémica", "menos guerra" y "menos división" en el regreso de su gira por Uruguay, Argentina y Perú de la que se "lleva en el corazón" el cariño de los fieles.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Le recomendamos: Papa León XIV fue golpeado en la cara con un rosario en medio de su recorrido en Perú

La intervención no alteró sus planes de viaje ni su agenda ajetreada, que puso de aliviar las prioridades de justicia social y el mensaje de reconciliación de su pontificado.

El pontífice insistió en este principio en su habitual rueda de prensa en el avión papal, al ser preguntado por el resultado de las recientes elecciones de medio mandato en su país, Estados Unidos.

Los comicios se saldaron con una dura derrota del Partido Republicano del presidente Donald Trump, con quien el papa chocó en varias ocasiones por la guerra contra Irán o la política migratoria.

"Me gustaría ver una mayor capacidad de diálogo, de tiernos puentes, de reconciliación. Menos polémicas, menos guerra, menos división", dijo el pontífice, quien votó por correo en los comicios.

"Sé que esto también es un sueño, pero sé que es posible, así que ya veremos", agregó.

El papa destaca el cariño de los peruanos y aclara que su mensaje no es político

Durante el regreso de Lima a Roma, León XIV hizo balance de su visita a Perú, país del que también tiene nacionalidad, y bromeó sobre el rosario que le lanzaron desde la multitud en su última misa en la capital peruana y que le impactó en el ojo.

Le podría interesar: ¿Qué hace un perro en la gira del papa León XIV? El protocolo no puede controlar todo

"El cariño de los peruanos, incluso de la persona que con mucha fe simplemente quería ofrecerme un rosario, pues son cosas que uno lleva en el corazón, quizás en el ojo, pero que marcan la vida de uno", afirmó el papá.

En su viaje por América Latina, el líder espiritual de los 1.400 millones de católicos visitó residencias de ancianos o cárceles, pidió un crecimiento económico beneficioso para todos y se erigió en defensa de los pobres, las personas mayores o con discapacidad.

Algunos de estos mensajes se leyeron como una crítica a las políticas ultraliberales del presidente argentino, Javier Milei, aunque el papa marcó distancias.

"El mensaje que quiero llevar no es político" aunque "hay algunos que tratan de forzarme en algunos países hacia derecha, hacia izquierda, que critica, no critica", dijo a los periodistas en el avión de regreso.

Según explicó, habló con Milei "del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración sobre todo los digamos más necesitados dentro de la sociedad argentina".

León XIV llama a la unidad y descarta renunciar

León lanzó también un mensaje de unidad para dentro de la Iglesia católica, que vivió períodos de tensiones internas bajo su predecesor, el papa Francisco.

Publicidad

"Creo que algo importante en mi ministerio hacia la Iglesia es aportar sanación, reunir a las personas", dijo.

También puede leer: Perú, con heridas del pasado, recibe a León XIV y marca el pulso de su pontificado

"Primero, acerquémonos unos a otros, consideramos cuáles creemos que deben ser las prioridades y luego veremos cómo avanzamos desde ahí", explicó.

Publicidad

La visita transcurrió como estaba planeada a pesar de las dudas expresadas por varios observadores debido a la reciente cirugía del pontífice.

El diagnóstico de cáncer tras menos de 18 meses de papado conmocionó a la Iglesia católica, pero la cirugía fue exitosa y los doctores dijeron que no necesitaban más terapia.

Publicidad

"Ha ido muy bien la parte del pulmón que han extirpado. Dijo que el tumor estaba totalmente contenido, se había limitado a esa zona", explicó el pontífice.

La prensa en el avión papal le preguntó si había firmado una carta de renuncia antes de su operación, una medida de precaución adoptada por Francisco, ya que el derecho canónico no precisa qué ocurre si un pontífice queda incapacitado física o mentalmente.

Publicidad

"Por ahora no veo ninguna necesidad, gracias a Dios", declaró. "Como dije antes de ser elegido papá, confío en que, si alguna vez fuera necesario, lo haría".

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Publicidad

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

Publicidad

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com