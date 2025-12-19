Archivos Epstein: el gobierno de Trump anuncia su publicación parcial

Un manifestante sostiene un cartel relacionado con la publicación de los archivos del caso Jeffrey Epstein frente al Capitolio de Estados Unidos, en Washington, DC, el 12 de noviembre de 2025. Foto: AFP - SAUL LOEB

El gobierno de Donald Trump publicará este viernes varios “centenares de miles” de documentos de la investigación sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein, afirmó un alto funcionario, y dijo que más archivos se divulgarán en las próximas semanas.

El fiscal federal adjunto, Todd Blanche, advirtió sin embargo que los documentos estarán parcialmente censurados para proteger a las víctimas, y que no se esperan nuevas acusaciones en este caso que sacude a Estados Unidos desde hace meses.

“Por el momento no hay cargos nuevos, pero estamos investigando”, declaró Blanche durante una entrevista con la cadena Fox.

Epstein, un financista vinculado a las élites neoyorquinos condenado en 2008 por prostitución de menores, fue hallado ahorcado en prisión en 2019 antes de que comenzara otro juicio por delitos sexuales. Su muerte alimentó innumerables teorías de la conspiración según las cuales habría sido asesinado para encubrir a destacadas personalidades.

Trump, que en el pasado fue amigo de Epstein, intentó durante meses evitar la publicación de los archivos en poder del Departamento de Justicia, a pesar de haber hecho campaña en 2024 con la promesa de total transparencia sobre el tema.

Finalmente cedió a la presión del Congreso, incluida la de su Partido Republicano, y el 19 de noviembre promulgó una ley que obliga a publicar los materiales en 30 días, un plazo que finaliza la medianoche de este viernes.

“Esos documentos vendrán en todos los formatos, fotografías y otros materiales asociados con todas las investigaciones sobre Epstein”, dijo Blanche.

“Espero varios cientos de miles más en las próximas semanas”, añadió.

¿Hay un encubrimiento?

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, condenó la publicación parcial de los documentos.

“La gente quiere la verdad y sigue exigiendo la publicación inmediata de todos los archivos de Epstein”, dijo Schumer en un comunicado.

“Esto no es más que un encubrimiento para proteger a Donald Trump de su oscuro pasado”, subrayó.

Los documentos esperados podrían incomodar a numerosas personalidades, especialmente del mundo de los negocios, la política o el espectáculo. Entre los que gravitaban en la órbita del financista estaba Trump, durante mucho tiempo cercano a Epstein hasta su distanciamiento en los años 2000.

El magnate, por entonces también una figura del jet set neoyorquina, siempre ha negado haber tenido conocimiento del comportamiento delictivo de Epstein y asegura haberse alejado de él mucho antes de que la justicia lo investigara.

La semana pasada, legisladores demócratas publicaron fotos en las que se ve a Epstein en compañía del expresidente demócrata Bill Clinton, de empresarios exitosos como Bill Gates o Richard Branson, y del cineasta Woody Allen. Trump también aparece, acompañado de mujeres con el rostro tapado.

El jueves divulgaron otra serie de fotos, como una del conocido intelectual de izquierda Noam Chomsky conversando con Epstein, supuestamente a bordo de su avión privado.

La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein obliga al Departamento de Justicia a publicar la totalidad de los documentos no clasificados en su poder sobre el caso. Esto incluye lo vinculado con el financista, su cómplice Ghislaine Maxwell, que cumple una condena de veinte años de prisión, y todas las personas implicadas en los procedimientos judiciales.

En julio, el Departamento de Justicia y el FBI anunciaron en un memorando que no habían descubierto ningún elemento nuevo que justificara la publicación de documentos adicionales o nuevas acciones penales. El anuncio molestó al movimiento MAGA (Make America Great Again) de Trump.

La semana pasada, la Casa Blanca sostuvo que “la administración Trump ha hecho más por las víctimas de Epstein de lo que los demócratas jamás hicieron, al publicar miles de páginas de documentos y pedir nuevas investigaciones sobre los amigos demócratas de Epstein”.

