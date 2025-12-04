El New York Times demanda al Pentágono por restringir derechos a los periodistas

El edificio del New York Times se observa el 30 de junio de 2020 en la ciudad de Nueva York. Foto: AFP - JOHANNES EISELE

El New York Times, demando al Pentágono este jueves 4 diciembre, por “vulnerar los derechos fundamentales de los periodistas” al imponer nuevas restricciones a la cobertura militar.

El medio argumentó que estas nuevas restricciones de Departamento de Defensa violaban la Primera Enmienda de la constitución estadounidense que defiende la libertad de expresión.

“Busca restringir la capacidad de los periodistas para hacer lo que siempre han hecho: hacer preguntas a empleados públicos y recopilar información para informar sobre historias que lleven al público más allá de las declaraciones oficiales “, aseguró el periódico en su demanda.

Las normas que empezarán en regir en octubre y estas cambiarán radicalmente el cubrimiento de la prensa, estas exigirían a los periodistas a firmar un formulario de 21 páginas que establecen las restricciones que deben acatar.

Si los periodistas incumplen la norma, podrían perder sus credenciales de prensa. Además, el Pentágono se ha otorgado a sí mismo una “discreción ilimitada” para aplicar la política según su propio criterio, informó The New York Times.

La preocupación del medio radica en que la información deberá ser aprobada por los funcionarios de gobierno, lo que va a afectar la veracidad e imparcialidad de la misma.

“Independientemente de si dicha recopilación de noticias ocurre dentro o fuera del Pentágono, e independientemente de si la información en cuestión es clasificada o no “, afirma la denuncia.

La demanda pedía una orden judicial para suspender la implementación de las nuevas normas y una declaración que calificara como ilegales las disposiciones que “restringen el ejercicio de los derechos protegidos por la Primera Enmienda”.

El Pentágono no ha respondido ni ha hecho declaraciones frente a la demanda, pero según el medio la persona detrás de estas restricciones en Pete Hegseth, el secretario de Defensa, que llevaba meses impulsándolas, para limitar el acceso y los privilegios de la prensa del Pentágono.

“La política es un intento de ejercer control sobre la información que no le gusta al Gobierno, en violación del derecho de la prensa libre a buscar información bajo sus derechos de la Primera y Quinta Enmienda protegidos por la Constitución”, declaró el portavoz del Times, Charlie Stadtlander para CNN.

