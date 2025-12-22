Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Venezuela

CIDH alerta sobre represión en Venezuela tras detención del periodista Nicmer Evans

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena persecución política en Venezuela y exige liberar a Nicmer Evans. Reproducimos este artículo original de nuestro medio aliado Tal Cual, miembro de la Alianza Rebelde Investiga.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Tal Cual
22 de diciembre de 2025 - 04:00 p. m.
Foto de referencia de un funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Foto de referencia de un funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Foto: Cortesía CIDH
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) exigieron detener la persecución con fines políticos en el país, y condenaron la detención arbitraria del politólogo y director del medio Punto de Corte, Nicmer Evans.

Le recomendamos: EE. UU. persigue un tercer petrolero frente a Venezuela y escala el bloqueo de Trump

Vínculos relacionados

Coche bomba mata a general ruso horas después de diálogos sobre el fin de la guerra
Inconsistencias en los archivos Epstein: Trump oculto, víctimas expuestas
Las alternativas de Nicolás Maduro ante el cerco de EE. UU.: renuncia, exilio o permanencia

“El Estado debe poner fin a la persecución contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y liberar inmediatamente a quienes están detenidas por motivos políticos”, exigió la CIDH en una publicación.

Sobre el caso de Nicmer Evans, la Comisión aseguró que su detención no es un hecho aislado, sino que forma parte de un “patrón” sistemático contra voces críticas y personas opositoras a la administración de Nicolás Maduro.

“Estos hechos constituyen un patrón de actuación del Estado en un contexto de represión contra voces críticas y personas opositoras al gobierno”, señaló la CIDH.

Le podría interesar: Estados Unidos endurece sanciones contra el entorno familiar de Nicolás Maduro

Evans, fundador del Movimiento por la Democracia e Inclusión, fue arrestado el 13 de diciembre por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Los efectivos acudieron a su vivienda por una supuesta entrevista, a la que el politólogo aceptó ir.

Desde entonces permanece privado de libertad en la sede de El Helicoide, uno de los principales centros de detención por razones políticas. Su familia denunció que, pese a poder recibir comunicarse y recibir visitas tras varios días incomunicado, seguirán pidiendo información sobre las causas que llevaron a su detención.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com

Por Tal Cual

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

últimas noticias en el mundo

Noticias hoy

Últimas noticias

América

Venezuela

CIDH

Nicolás Maduro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.