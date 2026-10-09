Delcy mandó montar el arbolito el día que la justicia apretó a Maduro y Cilia

Durante su asistencia a la asamblea anual de Fedecámaras, Rodríguez expresó: “Anuncio que el 1 de noviembre arranca la Navidad, porque yo sé que la Navidad también activa mucha actividad económica, pero principalmente, activa la felicidad de los venezolanos y venezolanos”.

La presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, anunció este 8 de octubre el “inicio de la Navidad” en Venezuela el 1 de noviembre , adelanto que según justificó, servirá para dinamizar la actividad comercial en el país.

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De esta forma, Delcy Rodríguez continúa con la “tradición” del exgobernante Nicolás Maduro, quien en repetidas oportunidades promovió adelantar la celebración de estas fiestas, principalmente en momentos de alta tensión política y social.

En 2020, mientras la economía del país estaba castigada por la crisis acumulada y los efectos de la pandemia, Maduro decretó el inicio de la Navidad para el 15 de octubre. En 2021 montó la decoración en el Palacio de Miraflores también en los albores de este mes.

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En 2024, cuando en paralelo los ciudadanos sufrían una intensa oleada represiva tras las cuestionadas elecciones presidenciales y se registraban miles de detenciones, el exgobernante adelantó oficialmente el inicio de las fiestas para el 1 de octubre, acción que repitió en 2025, pese a que ya durante esos meses Estados Unidos lo tenía rodeado con un intenso despliegue militar por vía marítima y vigilancia aérea.

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A rey muerto…

Llama también la atención que el anuncio de una Delcy sonriente y efusiva se produjera el mismo día en el que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentase nuevos cargos formales por conspiración para cometer actos de tortura contra el depuesto mandatario venezolano y Flores. Las acusaciones, dadas a conocer a través de una acusación sustitutiva en el Distrito Sur de Nueva York, señalan directamente al régimen de someter a ciudadanos estadounidenses y opositores políticos a graves abusos físicos y psicológicos mientras se encontraban bajo custodia del Estado venezolano.

La antigua pareja presidencial deberá enfrentar también ahora el cargo de conspiración para cometer torturas. La fiscalía estadounidense afirma que ambos estuvieron involucrados en un sistema de represión política mientras que el director del FBI, Kash Patel, detalló que ciudadanos estadounidenses sufrieron abusos bajo custodia que incluyeron la administración forzada de drogas, descargas eléctricas, agresiones sexuales, asfixia y golpizas.

Asimismo, Flores ahora también enfrenta cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo, un delito que inicialmente solo pesaba sobre su esposo. Estas nuevas imputaciones sobre ambos se suman a los delitos previos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con el uso de armas automáticas y artefactos explosivos, derivados de su captura a principios de año en Caracas. Ambos acusados se han declarado inocentes.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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