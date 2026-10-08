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No fue solo Maduro: la máquina de tortura que queda en Venezuela

Fiscales federales de Estados Unidos presentaron el jueves ante un tribunal de Nueva York nuevos cargos contra el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro por tortura y represión. Si bien él era la cabeza del régimen, la estructura de estos crímenes sigue caminando libre en el país, e incluso muchos continúan en el poder.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
AME5599. CARACAS (VENEZUELA), 19/03/2026.- Fotografía cedida por Prensa Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), posando junto al nuevo ministro de Defensa, el general Gustavo González López (c-d); y el saliente ministro de esa cartera, Vladimir Padrino López (c-i) este jueves, en Caracas (Venezuela). EFE/ Prensa Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), posando junto al ministro de Defensa, el general Gustavo González López (c-d); y Vladimir Padrino López (c-i).
Foto: EFE - Prensa Miraflores

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El 8 de octubre de 2018, hace exactamente ocho años y un día, el concejal Fernando Albán murió mientras estaba en custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en la Torre Corporativa Metro de Caracas, un sótano de cinco pisos mejor conocido como “La Tumba”. Lo habían arrestado tan solo tres días antes, sin una orden judicial. Según la Fiscalía, había más de 2.000 chats que lo involucraban en “conspiraciones” contra el gobierno. Las autoridades chavistas lo declararon como un “suicidio” y dijeron que había saltado al…

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

camilogomez8 cgomez@elespectador.com
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