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EE. UU. levanta las sanciones contra Jorge Rodríguez, líder del Parlamento venezolano

Washington retiró a Jorge Rodríguez de su lista de sancionados, una decisión que le permitirá volver a acceder al sistema financiero estadounidense, sin que se hayan explicado las razones.

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Agencia AFP
AME5602. CARACAS (VENEZUELA), 21/04/2026.- El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reacciona durante una sesión este martes, en Caracas (Venezuela). La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, dominada por el chavismo, designó una comisión de diputados para iniciar el proceso de selección de nuevos magistrados para cubrir "vacantes" en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sin precisar de qué áreas ni a quiénes. EFE/ Miguel Gutiérrez
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reacciona durante una sesión este martes, en Caracas (Venezuela). La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela.
Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

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El Departamento del Tesoro estadounidense levantó este miércoles las sanciones económicas contra Jorge Rodríguez, líder de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El nombre de Jorge Rodríguez fue eliminado de la lista de sancionados, informó la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro estadounidense, sin explicar las razones.

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La AFP pidió al Departamento del Tesoro una explicación para esta retirada de sanciones, que implica que Jorge Rodríguez, uno de los principales dirigentes de la actual cúpula venezolana, podrá volver a acceder al sistema financiero estadounidense.

La OFAC es la agencia encargada de investigar y determinar la inclusión o eliminación de una persona, entidad o empresa en la "lista negra" del Tesoro.

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Sacar a una persona de la lista de la OFAC no implica automáticamente el levantamiento de otras restricciones, por ejemplo una retirada del visado para viajar o transitar por Estados Unidos.

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Jorge Rodríguez ingresó a la lista de la OFAC en septiembre de 2018.

Su hermana Delcy Rodríguez, la interlocutora del gobierno venezolano con Washington, fue sacada de la lista de la OFAC el pasado 1 de abril, apenas tres meses después de la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ahora a la espera de juicio en Nueva York.

La detención y salida del país de Maduro precipitó el inicio de una transición política en Venezuela, pilotada por la presidenta interina con la colaboración de la Asamblea Nacional, y bajo la supervisión del gobierno de Donald Trump.

Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional, cuya composición es contestada por la oposición venezolana, ha sido clave para colaborar en la apertura del sector petrolero a los intereses de Washington.

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Por Agencia AFP

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Comentarios
  • Chisco(29338)Hace 1 hora
    ¿Qué tan arrepentida estará Maria Corina Machado de haberle regalado la medalla del Nobel a Trump?
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