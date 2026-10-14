EE. UU. levanta las sanciones contra Jorge Rodríguez, líder del Parlamento venezolano

El nombre de Jorge Rodríguez fue eliminado de la lista de sancionados, informó la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro estadounidense , sin explicar las razones.

El Departamento del Tesoro estadounidense levantó este miércoles las sanciones económicas contra Jorge Rodríguez, líder de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La AFP pidió al Departamento del Tesoro una explicación para esta retirada de sanciones, que implica que Jorge Rodríguez, uno de los principales dirigentes de la actual cúpula venezolana, podrá volver a acceder al sistema financiero estadounidense.

La OFAC es la agencia encargada de investigar y determinar la inclusión o eliminación de una persona, entidad o empresa en la "lista negra" del Tesoro.

Le puede interesar

Sacar a una persona de la lista de la OFAC no implica automáticamente el levantamiento de otras restricciones, por ejemplo una retirada del visado para viajar o transitar por Estados Unidos.

Le podría interesar: Delcy mandó montar el arbolito el día que la justicia apretó a Maduro y Cilia

Jorge Rodríguez ingresó a la lista de la OFAC en septiembre de 2018.

Su hermana Delcy Rodríguez, la interlocutora del gobierno venezolano con Washington, fue sacada de la lista de la OFAC el pasado 1 de abril, apenas tres meses después de la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ahora a la espera de juicio en Nueva York.

La detención y salida del país de Maduro precipitó el inicio de una transición política en Venezuela, pilotada por la presidenta interina con la colaboración de la Asamblea Nacional, y bajo la supervisión del gobierno de Donald Trump.

Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional, cuya composición es contestada por la oposición venezolana, ha sido clave para colaborar en la apertura del sector petrolero a los intereses de Washington.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com