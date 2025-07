¿A qué hora es la ley seca y el cierre de fronteras en Venezuela por las elecciones municipales?

El cierre de las fronteras venezolanas aplica para pasos terrestres, marítimos y aéreos. La medida regirá desde las 12:01 de la madrugada del viernes 25 de julio de 2025 hasta las 11:59 de la noche del lunes 28. Foto: EFE - Jeffrey Arguedas

Este domingo 27 de julio de 2025 se llevarán a cabo en Venezuela las elecciones municipales y la tercera consulta popular nacional. Por este motivo, el Gobierno nacional ha oficializado una serie de medidas, las cuales fueron publicadas en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.92.

Entre las principales restricciones anunciadas se encuentran el cierre total de la frontera con Colombia, la prohibición de venta y consumo de licor (ley seca), la suspensión del porte de armas y las limitaciones al transporte de sustancias peligrosas. Si desea saber todas las fechas entre las cuales regirán estas medidas, a continuación le contamos.

¿Cuándo se cerrará la frontera entre Venezuela y Colombia por las elecciones?

El cierre de las fronteras aplica para pasos terrestres, marítimos y aéreos. Según la Gaceta Oficial, la medida regirá desde las 12:01 de la madrugada del viernes 25 de julio de 2025 hasta las 11:59 de la noche del lunes 28 de julio de 2025.

Esto quiere decir que, durante esos cuatro días, no se permitirá el ingreso ni la salida de personas por los puentes fronterizos ni por los aeropuertos. La restricción también aplica para el paso de vehículos, mercancías y transporte de carga.

La decisión fue tomada por los Ministerios del Poder Popular para la Defensa y para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en coordinación con el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), y tiene como finalidad, según lo informado por el Gobierno, evitar las alteraciones del orden público.

¿A qué hora se acaba la ley seca en Venezuela por las elecciones?

A partir del viernes 25 de julio a las 6:00 p. m. comenzará a regir la ley seca. Esta restricción estará vigente hasta el lunes 28 de julio a las 6:00 p. m. Durante ese período, ningún establecimiento comercial (bares, licorerías, tiendas o restaurantes) podrá vender licor, y tampoco estará permitido consumirlo en espacios públicos o privados. La razón por la cual se opta por realizar esta medida es para evitar disturbios, peleas u otras situaciones que puedan generar alteraciones durante o después de la jornada electoral.

Otras restricciones durante las elecciones en Venezuela

Además del cierre de la frontera y de la ley seca, la Gaceta Oficial n.º 6.921 establece otras medidas que también aplican en todo el país:

Suspensión del porte de armas de fuego y armas blancas: se prohíbe a la población portar armas desde el viernes 25 hasta el lunes 28. Solo quedan autorizadas las fuerzas militares y policiales.

Prohibición al transporte de sustancias peligrosas: queda suspendido el traslado de gasolina, productos químicos, explosivos u otros materiales que puedan representar un riesgo. Esta medida busca prevenir accidentes o actos vandálicos durante los días clave.

Restricción a manifestaciones públicas: no se permitirán reuniones, marchas, concentraciones o cualquier otro tipo de manifestación pública que no esté relacionada con el proceso electoral.

Controles de tránsito: se establecerán puntos de control vehicular y peatonal en las principales vías del país para verificar documentación y prevenir alteraciones del orden público.

Los venezolanos están llamados a las urnas para participar en dos votaciones importantes: por un lado, elegirán a los alcaldes y concejales de sus municipios. Por el otro, a través de la tercera consulta popular nacional, darán su opinión sobre temas definidos por el Consejo Nacional Electoral. Ambos procesos son organizados por el CNE, entidad cuestionada al interior y al exterior del país, sobre todo después de la reelección de Nicolás Maduro en medio de reclamos de fraude.

