En Vivo: Delcy Rodríguez bajo amenaza directa de Trump tras el cambio de poder en Venezuela

Los Estados Unidos ejecutó un ataque militar contra Venezuela el 3 de enero de 2026, conocido como Operación Absolute Resolve, liderado por la Delta Force del Ejército estadounidense. La operación incluyó más de 150 aeronaves que desactivaron los sistemas de defensa aérea venezolanos, bombardearon objetivos militares y capturaron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en su residencia en Caracas, tras un asalto con helicópteros y apoyo de drones y jets.

Delcy Rodríguez, ahora presidenta interina de Venezuela tras un fallo de la Corte Suprema, emitió un mensaje conciliador buscando “paz y coexistencia pacífica” con EE. UU., invitando a una agenda de cooperación basada en igualdad soberana. Sin embargo, el presidente Donald Trump respondió con amenazas directas, advirtiendo que, si Rodríguez “no hace lo correcto”, enfrentará consecuencias “incluso mayores que las de Maduro”, exigiendo acceso total al petróleo venezolano y afirmando que EE. UU. está “al mando” del país durante la transición.​

Hoy, 5 de enero de 2026, Nicolás Maduro comparece por primera vez ante un tribunal federal en Manhattan, Nueva York, a las 12:00 del mediodía, enfrentando cargos graves por conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y vínculos con pandillas como el Tren de Aragua.

Maduro y su esposa, detenidos en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, niegan las acusaciones de un esquema que habría importado toneladas de cocaína a EE. UU. durante más de 25 años, según el superseding indictment del Distrito Sur de Nueva York.

¿Qué ha pasado hasta ahora?: las 5 claves de lo que debe saber

Operación Absolute Resolve : EE.UU. lanzó strikes militares el 3 de enero de 2026 con Delta Force, desactivando defensas aéreas y capturando a Nicolás Maduro en Caracas tras meses de planificación.​

Captura de Maduro : El expresidente y su esposa Cilia Flores fueron detenidos y trasladados a Nueva York, donde enfrenta cargos por narco-terrorismo en corte federal hoy, 5 de enero.​

Delcy Rodríguez al mando : Asumió como presidenta interina tras fallo de la Corte Suprema, ofreciendo cooperación con EE.UU., pero bajo presión de Trump.​

Amenazas de Trump : El presidente exige acceso total al petróleo venezolano y advierte a Rodríguez con “consecuencias mayores” si no coopera, mientras EE.UU. “gestiona” la transición.​

Futuro incierto: Posibles defecciones militares, embargo petrolero y riesgos de guerrilla o control de recursos por EE.UU., con el ejército venezolano dividido.

La Unión Europea (UE) afirmó el lunes que cualquier transición política en Venezuela debe incluir a los líderes opositores María Corina Machado, premio nobel de la paz, y a Edmundo González Urrutia, pese a que el presidente estadounidense Donald Trump los descartó.

“Los próximos pasos tienen que ver con el diálogo hacia una transición democrática que debe incluir a Edmundo González y a María Corina Machado”, dijo la portavoz de la UE, Anitta Hipper. González Urrutia vive exiliado en España y ganó las elecciones presidenciales de 2024 en el país caribeño, según la oposición.

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia dijo el domingo que la captura de Nicolás Maduro “es un paso importante” hacia la normalización de Venezuela, “pero no suficiente”, en un llamado a respetar el triunfo que reivindica en las presidenciales de 2024.

Maduro fue detenido el sábado junto a su esposa, Cilia Flores, en una operación militar de Estados Unidos, donde se le acusa de narcotráfico y terrorismo.

La oposición reivindica a González Urrutia, ahora exiliado en España, como ganador de las presidenciales y denuncia la reelección de Maduro para un tercer mandato como fraudulenta.

“Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente”, apuntó González Urrutia en un mensaje en Instagram.

La “normalización” del país será posible cuando “se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas” y se respete “la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo” en los comicios del 28 de julio.

El Consejo Nacional Electoral declaró a Maduro vencedor de las elecciones sin presentar pruebas que validaran su triunfo, al alegar un “ataque informático” que perjudicó la data y la página web, todavía inaccesible 18 meses después.

Tras la captura de Maduro, la Corte Suprema de Venezuela designó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina, quien además recibió el apoyo de la Fuerza Armada.

González Urrutia, quien se asume como presidente, insta a los militares a “cumplir y hacer cumplir el mandato soberano” de las presidenciales.

“Como comandante en jefe les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República”, insistió.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, abogó el domingo por una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos, que capturó a Nicolás Maduro en medio de un bombardeo a Caracas y lo sacó del poder.

“Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento (sic) internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela”, escribió en la red Telegram Rodríguez, vicepresidenta de Maduro. “Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido”.

