Posesión de Delcy Rodríguez: dónde y a qué hora se realizará

Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Venezuela y actual líder interina designada por la Corte Suprema tras la captura de Nicolás Maduro, asumirá formalmente este lunes 5 de enero de 2026 como presidenta interina del país.

La ceremonia de posesión de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela se llevará a cabo en el Palacio Legislativo Federal “Sucre”, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, según Lasexta.

Está programada para las 10:00 de la mañana (hora local de Venezuela), coincidiendo con el inicio del nuevo período legislativo 2026-2031, donde juramentarán también otros altos funcionarios chavistas.

El evento cuenta con el aval del alto mando militar, liderado por Vladimir Padrino López, y se transmitirá por radio y televisión nacionales, en un contexto de tensión por las demandas de EE. UU.

👉 ¿Cómo llegamos aquí?

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó el sábado 3 de enero de 2026 que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma el rol de presidenta encargada, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el Ejecutivo del país sudamericano, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses esa misma madrugada, según la Deutsche Welle.

En un comunicado obligatorio transmitido por radio y televisión, la presidenta de la Sala Constitucional, Tania D’Amelio, indicó: “Se ordena a la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, que asuma y ejerza todas las atribuciones, deberes y facultades del cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, para garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”.

🎤 ¿Qué dijo Donald Trump?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump exigió “acceso total” al petróleo y recursos venezolanos de Delcy Rodríguez, advirtiendo que, si “no hace lo correcto”, pagará “un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”.

Desde el Air Force One, afirmó que EE.UU. “está a cargo” de la transición y que Rodríguez “está dispuesta a hacer lo necesario para hacer Venezuela grande de nuevo”, según conversaciones con Marco Rubio, aunque reiteró la amenaza de un “segundo golpe” si no coopera, según El Mundo.

Así mismo, Rodríguez hizo un llamado al presidente americano para mantener una relación equilibrada y respetuosa.

“Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento (sic) internacional equilibrado y respetuoso entre EE. UU. y Venezuela”, escribió en la red Telegram Rodríguez, vicepresidenta de Maduro. “Extendemos la invitación al gobierno de los EE. UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido”, afirmó.

🔍 Lo que sigue

Trump describió a Rodríguez como “alguien con quien se puede trabajar”, a diferencia de Maduro, pero condicionó cualquier apoyo a medidas concretas como reconstruir el país con inversiones petroleras estadounidenses.

Sin embargo, persiste gran incertidumbre sobre el futuro inmediato, con remanentes del régimen de Maduro aún influyentes en el poder, mientras el gobierno estadounidense se asegura de salvaguardar sus intereses estratégicos en Venezuela.

