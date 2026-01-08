¿Qué es el Helicoide, la prisión venezolana denunciada por torturas?

Fotografía de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), durante el amanecer este martes, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Días después de la captura del líder chavista Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que este mantenía una “cámara de tortura en el corazón de Caracas”, en referencia a la prisión de El Helicoide, la cual anunció que será clausurada.

El Helicoide es un edificio en espiral que fue originalmente construido para ser un centro comercial en los años 50s, sin embargo, con el tiempo se convirtió en el centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

El lugar alberga cientos de historias de denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos contra detenidos, muchos de ellos presos políticos del régimen chavista. En sus relatos, hablan de torturas, detenciones arbitrarias y maltratos, según Euronews.

Organizaciones como Human Rights Watch y Foro Penal han registrado golpizas, electroshocks, colgaduras de extremidades, posiciones estresantes y asfixia con bolsas de heces; exdetenidos describen celdas diminutas, aislamiento prolongado y abusos sexuales por guardias.

Testimonios destacan amenazas con pistolas en la boca, interrogatorios violentos y condiciones “infernales” para opositores, periodistas y activistas desde 2014, con más de 15.700 detenciones políticas en Venezuela, según La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola).

Según reportes de Wola, durante la primera mitad de 2024, se contabilizaron más de 592 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, con un recrudecimiento notable tras las elecciones. En 2025, la tendencia persistió: una organización local registró 236 ataques e incidentes de seguridad contra estos defensores.

Uno de los métodos más preocupantes ha sido la cancelación injustificada de pasaportes, sin explicación ni aviso formal, que incluso ha alcanzado a parientes de defensores de derechos humanos, según Wola.

👉 Presos Políticos

El Helicoide en Caracas alberga a numerosos presos políticos venezolanos, principalmente opositores, activistas, periodistas y figuras de la sociedad civil detenidos bajo el régimen chavista.​

El presidente Donald Trump anunció su cierre como “cámara de torturas”, este 8 de enero el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez anunció la liberación de un “número importante de personas” en Venezuela; comités como el de Libertad de Presos Políticos exigen transparencia para evitar traslados arbitrarios.

Asimismo, la ONG Foro Penal reporta que en Venezuela hay al menos 863 presos políticos, según su registro más reciente, y que muchos de ellos permanecen detenidos en El Helicoide —una sede de reclusión gestionada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)— así como bajo responsabilidad de la Policía Nacional Bolivariana y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. La organización señala que hasta ahora no se han anunciado nuevas excarcelaciones significativas, según la Deutsche Welle.

Líderes opositores como María Corina Machado y Edmundo González han insistido en la liberación inmediata de los presos políticos como condición esencial para que Venezuela alcance la libertad tras la captura de Maduro.

📌 Historia del Helicoide

El Helicoide fue diseñado en la década de 1950 por el arquitecto Jorge Romero Gutiérrez, junto con Pedro Neuberger y Dirk Bornhorst, como un ambicioso centro comercial y de estacionamiento con rampas helicoidales excavadas en la Roca Tarpeya, símbolo de modernidad y del boom petrolero de la época. La construcción comenzó en 1956 bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, pero quedó inconclusa tras su derrocamiento en 1958 debido a la falta de fondos y al rechazo político que afectó la continuidad del proyecto.

Años después, antes de convertirse en cárcel, el edificio fue utilizado de manera improvisada como refugio tras las inundaciones catastróficas del 20 de diciembre de 1979 en Caracas, que causaron cientos de muertos y desplazaron a decenas de miles de personas. Durante ese período, llegó a albergar a hasta 10.000 personas en condiciones insalubres, sin servicios básicos ni estructura adecuada, mientras el gobierno de Luis Herrera Campins prometía soluciones habitacionales que nunca se materializaron, según El País.

Con el tiempo, la funcionalidad original del Helicoide se transformó por completo: desde 2015, bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el SEBIN lo convirtió en un centro de detención política y torturas, conocido como “la cámara de torturas de Caracas” por las denuncias de violaciones sistemáticas de derechos humanos, según Euronews.

