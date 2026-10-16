¿Qué implica el levantamiento de sanciones de Estados Unidos contra Jorge Rodríguez?

Esta medida se anunció justo el mismo día en que las dos partes comenzaron en Caracas el tercer ciclo de conversaciones para abordar la continuidad de la renovación del…

La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, levantó las sanciones contra el presidente de la Asamblea Nacional de 2025, Jorge Rodríguez, quien además es el jefe de la delegación del chavismo en la mesa de diálogo con la oposición, que tutela la Casa Blanca a través del Departamento de Estado.

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Esta medida se anunció justo el mismo día en que las dos partes comenzaron en Caracas el tercer ciclo de conversaciones para abordar la continuidad de la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y los derechos y garantías para que los actores políticos puedan participar en unas posteriores elecciones libres, que aún no tienen fecha.

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La analista política y PHD en comunicación política, Carmen Beatriz Fernández, dijo en entrevista con El Pitazo que, aunque puede verse como un premio por su buena conducta con la administración de Donald Trump, esta decisión debe verse más allá de esa simple lectura.

“La liberación de sanciones de Jorge Rodríguez no debe interpretarse de manera aislada ni debe verse como un premio al buen comportamiento de Jorge Rodríguez, ni siquiera como una concesión graciosa a los Estados Unidos en aras de esta buena relación que se ha venido formando entre el Rodrigato y el Departamento de Estado”, explicó.

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EE. UU. le pedirá algo más al chavismo tras levantamiento de sanciones

Junto a los también analistas María Puerta Riera y Enderson Sequera, compartió sus impresiones sobre qué implica esta decisión adoptada por la administración estadounidense. En 2018, cuando a Rodríguez lo incluyeron junto a otros funcionarios de la gestión de Nicolás Maduro, entre ellos su hermana Delcy Rodríguez y el exministro de la Defensa Vladimir Padrino López, el legislador llamó “gusano” a Marco Rubio, en ese momento senador y ahora jefe de la diplomacia estadounidense.

“Los gusanos piensan con mente de gusano. Los gusanos reptan y desde su bajeza asoman la ausencia de catadura moral. Somos hijos del Libertador de América, pero qué va a saber usted (Marco Rubio) de dignidad y libertad e independencia”, escribió en ese momento en X en un repost a comentarios hechos por Rubio en aquel momento.

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La OFAC sacó de su sección de nacionales especialmente designados (SDN, por sus siglas en inglés) a Rodríguez, que aparecía con cinco alias en diferentes listados de sanciones. Fernández aseguró que esto debe verse como parte del tercer ciclo de conversaciones y como una petición más amplia que Estados Unidos le pedirá al Rodrigato, tal como ocurrió cuando en agosto se decidió permitirles tener acceso al oro venezolano congelado en el Banco de Inglaterra.

“Esto también se está haciendo a cambio de algo y me huele que a cambio de algo muy valioso”, afirmó la consultora política de la firma Datastrategia, quien cree que podría relacionarse con un posible levantamiento de la inhabilitación política de la líder opositora María Corina Machado.

Ahora más rápido después de la denuncia de la exmagistrada del TSJ, Bárbara César, quien el pasado 6 de octubre dijo que la detención de sus hermanos y una cuñada, todos militares, se hizo en diciembre de 2023 para obligarla a firmar las sentencias que impidieron tanto a la líder opositora como al exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, participar en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Un incentivo para el Rodrigato que incomoda a las bases chavistas

Para Puerta Riera, profesora de Ciencia Política, investigadora adjunta de Gobierno y Análisis Político, el levantamiento de sanciones puede verse como una “recompensa” para Rodríguez por los favores que le ha hecho a Estados Unidos desde su posición como presidente del Legislativo, que controla el chavismo, que entre otras decisiones ha reformado las leyes de petróleo y minería para permitir mayor participación de capital privado.

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“Pudiera leerse como un incentivo, pero creo que a estas alturas y vista la evolución de las conversaciones entre el Gobierno en funciones y un sector de la oposición, esto luce más como recompensa por los favores recibidos. Está claro que entre el gobierno de los Estados Unidos y el régimen de los Rodríguez hay una firme alianza política”, sostuvo.

Sequera, consultor en estrategia y comunicación política, dijo que no podía verse también como un incentivo a mediano y largo plazo, sobre todo para una transición política en la que los dirigentes del chavismo puedan tener una salida y evitar una posible persecución en su contra cuando dejen el poder.

“Al final, el quid de la cuestión de la negociación es qué garantías le puede ofrecer Estados Unidos a la cúpula chavista para que deje el poder producto de elecciones libres. Si Estados Unidos cumple su palabra, hoy puede generar la confianza suficiente a la cúpula chavista de que va a cumplir en un futuro”, estimó.

Cuando la OFAC incluye a alguien en su lista de especialmente designados, esto lleva al bloqueo completo de los activos financieros e inmobiliarios que esa persona pueda tener en Estados Unidos, además de prohibirle tener cuentas corrientes, inversiones u otros bienes en ese país; incluso si las posee, se congelan.

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La medida abarca el veto para que entidades de Estados Unidos, especialmente financieras y del sector comercial, puedan mantener relaciones o hacer transacciones con los sancionados, como estaba Jorge Rodríguez hasta el 14 de octubre de 2026. Tampoco tiene permiso de entrar a territorio estadounidense.

Una cooperación mutua beneficia a todos

Sequera añadió que, mientras el chavismo mantenga su “cooperación” con la Casa Blanca, continuarán fluyendo beneficios al Rodrigato, pero a su vez esto puede incomodar a las bases más radicales del oficialismo al fortalecer la tesis de que la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero tuvo la cooperación directa de altos funcionarios de su gestión.

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En el caso de la oposición, los analistas coincidieron en que, por una parte, también los beneficia el levantamiento de las sanciones porque fortalece el diálogo y la mesa de negociación, abre las puertas a futuros acuerdos más beneficiosos para los adversarios al chavismo y permite que se den pasos hacia una verdadera transición democrática en el país.

“Abre una ventana de oportunidad para que en el futuro los Rodríguez puedan aceptar dejar el poder pacíficamente, a cambio de garantías políticas producto de la negociación. Todo con EEUU como garante”, señaló Sequera, quien lanzó una advertencia a los opositores: “Deben cuidar y no deben subestimar la narrativa mediática de que este levantamiento de sanciones a Jorge Rodríguez significa que EEUU se quiere entender con el chavismo restante en el largo plazo y no tiene interés en una transición en Venezuela. Esa narrativa hace mucho daño”.

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