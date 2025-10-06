Liberan a las dos colombianas que iban a bordo de la flotilla Global Sumud

Manuela Bedoya y Luna Barreto a bordo de la Flotilla Global Sumud, que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza. Foto: El Espectador

Manuela Bedoya y Luna Barreto, activistas colombianas detenidas por el Ejército israelí tras la interceptación de la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales, fueron liberadas este lunes, 6 de octubre, luego de pasar seis días en la prisión de Saharonim, en el desierto del sur de Israel, a la espera de su deportación.

🔑Las claves de la liberación de las activistas colombianas (por si tiene afán)

Manuela Bedoya y Luna Barreto fueron liberadas tras seis días detenidas en Israel.

Ambas participaron en la flotilla Global Sumud que buscaba llevar ayuda hacia Gaza.

El gobierno colombiano denunció maltrato y falta de alimentos durante su detención.

Israel las acusó de ingreso ilegal, pese a haber sido capturadas en aguas internacionales.

Más de 340 activistas de la flotilla ya fueron deportados, según reportes oficiales.

Su liberación fue confirmada por el Ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, quien aseguró por medio de su cuenta de X, que fueron “secuestradas” por Israel y que ahora esperan volver a casa.

Celebro como nadie la liberación de Manuela Bedoya y Luna Barreto, las dos colombianas secuestradas por Israel en aguas internacionales. Esperamos que regresen sanas a sus hogares. — Armando Benedetti (@AABenedetti) October 6, 2025

Para ser deportadas, ambas mujeres tuvieron que aceptar los cargos impuestos por Israel. De acuerdo con Blu Radio, el sistema israelí ofrece a los detenidos la opción de aceptar el cargo de ingreso ilegal al país, lo que les posibilita una deportación más rápida.

Quienes rechacen los cargos deben someterse a un proceso judicial, que, en la mayoría de los casos, también termina en la deportación, aunque alarga bastante el proceso.

Israel acusa a las activistas colombianas y a sus compañeros de la flotilla de haber ingresado al país sin autorización. Sin embargo, existe un vacío legal, ya que fueron capturados en aguas internacionales y trasladados a territorio israelí, según reporta Infobae.

Además de Manuela Bedoya y Luna Barreto, más de 340 activistas de la flotilla Global Sumud, de un total aproximado de 470 personas interceptadas por Israel, han sido deportados entre el sábado y el lunes, según reportes oficiales.

La flotilla estaba compuesta por unas 42 embarcaciones con activistas de diversas nacionalidades que intentaban romper el bloqueo hacia Gaza.

👉 Maltrato en la cárcel israelí

La Cancillería de Colombia denunció las precarias condiciones en las que se encontraban las activistas Manuela Bedoya y Luna Barreto durante su detención en el centro de reclusión israelí de Saharonim.

El gobierno colombiano, liderado por Gustavo Petro, un crítico declarado de Israel y su conflicto en Gaza, informó que el encargado de funciones consulares en Tel Aviv visitó a las activistas en el centro de detención.

“Las connacionales manifestaron preocupaciones sobre sus condiciones, incluyendo falta de alimentación en las últimas 48 horas y limitaciones en el acceso a agua potable. También reportaron haber sido sometidas a procedimientos que afectaron su dignidad y bienestar físico”, señaló la Cancillería.

