"M-20", la movilización que espera detener la modernización de taxis en Bogotá

La ciudad tiene 22.741 taxis habilitados para que a partir del 28 de marzo empiecen a realizar sus servicios con el nuevo modelo de cobro, compuesto por dos dispositivos tecnológicos que liquidarán la tarifa teniendo en cuenta la distancia y el tráfico. Esta cantidad de vehículos representa menos del 50 % de los taxis que hay en la ciudad, teniendo en cuenta que son algo más de 52.700 taxis. Y aunque algunos de estos vehículos están en proceso de acreditación, hay muchos otros conductores y propietarios que, dicen, irán hasta las últimas consecuencias para impedir el cambio de los taxímetros por dos tabletas. (LEA: Tabletas y plazos: problemas para modernizar los taxis)

Esa sección del gremio, que ha intentado mediante tutelas y demandas de nulidad detener o por lo menos aplazar el proceso de modernización, está preparando para el próximo 20 de marzo una movilización en la que convoca a taxistas, empresarios, propietarios y otros actores del sector. El propósito de la manifestación es claro y se lee desde el encabezado de los volantes que invitan a la manifestación: “No a las tablets”, dicen los papeles que también mencionan las razones del plantón y llevan la firma del grupo promotor que se autodenominó M-20, en referencia a la fecha en que se llevará a cabo la marcha.

Edison Perilla es el presidente del sindicato Taxiplus Bogotá, uno de los organizadores de la protesta que se realizará en el costado norte del Coliseo El Campín. Según Perilla, el objetivo es realizar una manifestación pacífica y sin vehículos, para pedirle a la Secretaría de Movilidad que anule los decretos que dieron vida al proceso de modernización.

“Los conductores y propietarios del servicio de taxi hemos decidido salir a las calles a manifestarnos y pedir la nulidad del decreto 456 de 2017 y de la resolución 220. Nos quieren imponer un nuevo sistema de cobro a nuestros usuarios quitándonos el taxímetro e implementando unas tabletas con las que el usuario pone su dirección de destino y la plataforma arroja el valor de la carrera. Pero no son tarifas exactas, porque no hay un estudio de georreferenciación y no tiene una aprobación de metrología que garantice cuánto tiempo se va a demorar el servicio del punto A al punto B y cuánto tiempo se va a gastar”, dice Perilla.

El representante de los conductores de taxi también reitera una de las preocupaciones principales del gremio en el proceso de modernización: la seguridad. Desde que se planteó el proyecto, muchas voces han asegurado que, si solo con un teléfono móvil son víctimas de hurtos para quedarse con el producido y el dispositivo móvil, ahora, con dos tabletas en sus vehículos y una de ellas incrustada en el asiento del copiloto, estarán más expuestos a los ladrones.

“En la actualidad hay puntos rojos en los que le rompen a uno los vidrios del carro para robarle un celular que vale $300.000. Nuestro temor es que no hay pie de fuerza para nuestra seguridad. Como debemos tener dos tabletas, el costo de implementarlas será aproximadamente de $1'400.000. ¿A dónde vamos a quejarnos en el momento de un atraco, o si llegan a herir o asesinar a un conductor por una tableta? ¿Qué va a pasar con la seguridad de nosotros? Vamos a ser carnada para los malhechores”.

Estas preocupaciones son solo algunas de las que comparten muchos de los miembros del gremio. La marcha del 20 de marzo también se realizará por los costos que incrementarán y aún no se sabe quién los asumirá. Por ejemplo, dicen que aún no tienen claro quién va a pagar los planes de datos de los vehículos, una inversión que será mensual, y tampoco quién pagará la seguridad social de los conductores. A esto se suma que los taxis habilitados para cobrar con el nuevo modelo tendrán un aumento en sus tarifas, y aunque esto en teoría los beneficia, aseguran que en realidad los perjudica porque el usuario podrá encontrar opciones mucho más económicas en otras plataformas o en el transporte ilegal.

La marcha programada para el 20 de marzo podría ser la última carta de los detractores de la modernización, pues no ha prosperado ninguna de las 21 acciones legales que afronta el Distrito. La Secretaría de Movilidad, que ya tiene presente la movilización, asegura que los taxistas pueden protestar las veces que quieran, siempre y cuando sean manifestaciones pacíficas y no se haga “operación tortuga” con los taxis, como ocurrió cuando se anunció el proceso de modernización.

