Las prebendas de la industria farmacéutica al sector salud

Esta es una discusión recurrente en el mundo entero y Colombia no es la excepción. Recientemente, el periodista Sergio Silva Numa de El Espectador publicó los artículos “ Farmacéuticas dieron COP 2.3 billones a actores de la salud en Colombia: se abre un debate ”, (30-08-2026) y “ Colombia ha pagado más de COP 2 billones por este medicamento. ¿Podrá cambiar esa historia? ” (31-08-2026). En esta segunda publicación lo acompañaron Juan Diego Quiceno y César Leonardo Giraldo Zuluaga.

En el prólogo de la primera publicación, Silva describe que la industria farmacéutica realizó transferencias a los diferentes actores del sistema de salud: médicos, fundaciones, hospitales y organizaciones de pacientes, y afirmó que la mayor parte, COP 621 mil millones, se destinó al pago de honorarios. Agregó que “los laboratorios sostienen que son desembolsos que siempre han estado mediados por códigos de ética, que no generan conflictos de interés ni inciden en la prescripción de medicamentos”.

Si esta última aseveración no generara suspicacia por parte de las autoridades sanitarias, no se entendería que en Estados Unidos se instaurara la página “Open Payments” para producir “investigaciones que exploraran si esos pagos incidieron en la prescripción de medicamentos”, que consigna Silva en su texto. Más aún, añade que “Purdue Pharma pagó millones de dólares a algunos médicos a cambio de que formularan sus potentes opioides a pacientes que no lo necesitaban, abriéndole la puerta a una epidemia de adicción”.

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Open Payments se creó en agosto de 2013 por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y registra la información en Open Payments data.C.M.S.gov., amparada por la Ley de Transparencia de Pagos a Proveedores de Salud. De 2013 a 2022, registró un valor total de $12,13 billones pagados por la industria. Los receptores principales fueron cirugía ortopédica, neurología, psiquiatría y cardiología.

El 28 de junio de 2018, siendo ministro de Salud Alejandro Gaviria, se firmó “El Pacto por la transparencia e integridad del sector farmacéutico en Colombia, para que los laboratorios muestren de forma pública sus pagos y relaciones con médicos e investigadores”. Concurrieron el secretario de Transparencia, Juan Pablo Charry; el presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollos; el presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas (Asinfar), José Luis Méndez; y la directora de la Cámara Farmacéutica de la Andi, Ana María Vesga; adhirieron representantes de la industria, entre ellos Novartis, Jassen Cilag, Roche y Sanofi. Carolina Gómez estaba al frente de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio respectivo.

La exdirectora Gómez concluyó que a partir de 2019 el Ministerio empezó a recibir los reportes de los laboratorios, pero los dejó engavetados. Aseguró que no hubo un informe o una plataforma en los gobiernos de Duque y de Petro, que emulara el Open Payments de los Estados Unidos, que era la propuesta inicial. Gómez, ahora como directora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional, ha gestionado derechos de petición para que le permitan, a ella y a sus estudiantes, acceder a esos datos. Formó un grupo de alumnos de Farmacia y Estadística para procesar la información.

Silva reportó que el primer informe liderado por César Luis Romero, integrante del grupo de la Unal, muestra el comportamiento de las transferencias de valor, que agrupa pagos de honorarios a médicos, viáticos, viajes, desembolsos para asistir a congresos, y programas de formación médica. Entre 2019 y 2024, las transferencias de la industria farmacéutica suman COP 2,35 billones. Desglosando, pasó de COP 169.067 millones en 2019, a COP 621.330 millones en 2024. Es decir: un aumento de 267 %.

Los reportes de la industria, según el análisis del Centro de Pensamiento de la Unal, son: MSD (Merck en Colombia), gastó más de COP 300.000 millones. Novartis, más de COP 119.000 millones; Novo NordisK, más de COP 116.000 millones; Pfizer, más de COP 114.000 millones y AstraZeneca, un poco más de COP 100.000 millones.

El Centro de Pensamiento, Unal, resalta que la inversión de cada compañía varía. MSD registró, en estudios clínicos, COP 134.137 millones; en pago de honorarios, COP 66.766 millones. Novartis, en financiar eventos académicos, COP 24.005 millones y es programas de pacientes, COP 32.355 millones. Novo Nordisk, en pago de honorarios, COP 61.133 millones. Pfizer, en eventos académicos COP 29.054 millones y en honorarios, COP 29.972 millones. AstraZeneca, en honorarios por contratos de servicios, COP 682.876 millones.

La directora del Centro de Pensamiento Unal, Carolina Gómez, sostiene que la discusión “no solo hay que analizarla bajo la lupa de un valor consignado por un laboratorio: es algo mucho más profundo: cómo, poco a poco, se genera una relación de confianza; cómo se genera un vínculo y una empatía que puede incidir en la prescripción de medicamentos. ¿Si no, para qué las empresas hacen esa inversión?”.

Otras referencias respaldan la reflexión de Carolina Gómez. En 2021, integrantes del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, uno de los centros de oncología más conocidos en Nueva York, publicaron una revisión sistemática en Annals of Intenal Medicine. De las investigaciones que medían las interacciones entre médicos y la industria en términos financieros, 30 sugerían una asociación positiva entre los pagos y la prescripción de medicinas. Jeanne Lenzer, editora asociada de BMJ (British Medical Journal) describió: “obsequios muy pequeños pueden cambiar las prácticas de prescripción de los médicos”, en otro análisis de los datos de Open Payments en 2016.

Silva concluye que el último informe de la Cámara de la Industria Farmacéutica de la ANDI es de 2024. El valor de las ventas de las farmacéuticas ha crecido de manera sostenida. En 2022, generó ventas por COP 8,5 billones en el canal comercial (droguerías) y COP 14,1 billones en el canal institucional del sistema de salud. En 2023, el valor total fue de COP 25,4 billones. Los productos que más ventas generaron fueron los agentes antineoplásicos: COP 2,3 y COP 2,8 billones, respectivamente. El más vendido en el primer trimestre de 2026 fue el pembrolizumab (Keytruda, su nombre comercial). En esos meses el sistema pagó más de COP 164.000 millones. Continúa siendo el # 1 en las ventas que reportan los laboratorios al Ministerio de Salud. Llegó a Colombia en 2017. Coincidencialmente, MSD es la empresa que más ha hecho transacciones de valor a los actores del sistema.

En la segunda publicación, Silva enlaza el pembrolizumab de MSD (Merck), que cambió el tratamiento para varios tipos de cáncer. Pero su precio genera muchas inquietudes en el sistema de salud colombiano, con serios problemas financieros. Analistas del tema sugieren que es hora de que el país emule el camino de otros para reducir su valor, pero el laboratorio no está de acuerdo.

Se referían a los ensayos del Erasmus MC de Rotterdam (Países Bajos), que con otros 39 hospitales coincidieron en “adoptar un enfoque proactivo y examinar críticamente lo que estamos haciendo, por ejemplo, con respecto a las dosis”. Diseñaron un estudio para comparar 1.966 pacientes con cáncer de pulmón. A 1.362 les administraron entre enero de 2021 y marzo de 2023 la dosis estándar sugerida por MSD. A otros 604, una dosis alternativa basada en el peso. Los resultados publicados en Lung Cancer en 2024 sugerían que la efectividad del tratamiento no variaba y reducía los costos del tratamiento. Previamente, en 2022, en el Indian Journal of Medical and Paediatric Oncology, sugirieron que utilizar 2 miligramos del medicamento por cada kilo del peso del paciente, por tres semanas, no variaba la supervivencia.

La ministra Vesga, que acogió el Pacto por la Transparencia en 2018, en representación de la ANDI, y su viceministro Andrés Vecino, que conoce la Ley de Transparencia entre la industria y el cuerpo médico, en que se ampara Open Payments en Estados Unidos, deberían perfeccionar la normativa vigente que no ha resultado suficiente, en beneficio de los pacientes y de la integridad ética del cuerpo médico.