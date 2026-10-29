La confusa y casi inocua batalla cultural de Abelardo

El retiro de obras del Museo Nacional de Bogotá el 15 de octubre por instrucciones de Abelardo de la Espriella (ADLE) generó amplio y comprensible rechazo . No se sabe cuántas piezas salieron de la Colección Permanente ni por qué motivos. Había material de movimientos LGBT y feministas, afiches y objetos ligados al M-19, además de elementos relacionados con el Acuerdo de Paz. También se descolgaron “camisas de Lucho Herrera, una sombrilla de la novela ‘Caballo viejo’… y un traje rosado hecho por la empresa” de un aliado de ADLE en la campaña presidencial.

Casi simultáneamente, otra noticia indignó a diestra y siniestra: la llegada al Ministerio del Interior de Alejandro Ordóñez, quien para sectores activistas es un demonio que supera con creces al que aún obsesiona a la izquierda. Como si lo anterior no bastara, ADLE nombró a Viviane Morales como consejera comisionada de Paz. Deberá desmontar burocracia innecesaria y “examinar el uso del discurso de paz como instrumento de impunidad o de privilegios políticos”. El aparente impulsor de estas medidas aclara que la batalla cultural debe focalizarse: “tenemos cuatro años para… aplastar la narrativa que, durante décadas, se instaló y se instauró en la opinión pública”.

Lo insólito es que buena parte de esa confrontación es redundante. Primero, porque la izquierda colombiana, aporreada tras la derrota electoral, ha empezado a hacerse el hara kiri por varios flancos, deteriorando su credibilidad. El peor fuego amigo, con eventuales consecuencias judiciales internacionales, son las declaraciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer que se suman a investigaciones ya emprendidas por la Fiscalía. Según la pentiti catalana, la ex primera dama habría, presuntamente,“aprovechado su posición para transportar drogas, armas y dinero entre Colombia y Venezuela”. Gustavo Petro exigió rectificación y recriminó a Ferrer por “hacerle daño a la mamá de mis hijos”; Manuel Grau, implicado, anunció demandas por injuria y calumnia; otros involucrados ya pusieron la denuncia e Iván Cepeda, ducho en asuntos penales, pidió “que se investigue… que vaya a los tribunales”. Imposible anticipar cómo acabarán estos procesos o cual será su repercusión política pero es inevitable un golpe duro contra la imagen y el discurso de la hasta hace un tiempo impoluta izquierda.

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A finales de julio, Angie Rodríguez, ex directora del DAPRE radicó ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes -la instancia que investiga a los ex presidentes por hechos ocurridos durante su mandato- una denuncia que “expone 16 hechos y pide investigar cuatro presuntos delitos”. Alega que en el Palacio de Nariño Gustavo Petro “la insultó señalándola de narcotraficante y paramilitar (y luego) recordándole su pasado (en el) M-19 la amenazó”. La parte más delicada de la denuncia tiene que ver con “la muerte del coronel investigado por interceptaciones ilegales”. Es bastante probable que este proceso fenezca por la mayoría petrista en la Comisión pero el daño queda. A eso se suman declaraciones posteriores de la misma Rodríguez quien afirma tener pruebas sobre indicios de que “el presidente usó a decenas de jóvenes mujeres contratistas para acompañarlo en sus famosas parrandas de larga duración”. Las llamadas “mariposas amarillas”.

Suponiendo que lo anterior es irrelevante para su porvenir político, en una decisión realmente incomprensible y torpe, el Pacto Histórico “eligió por unanimidad al expresidente Gustavo Petro como su máximo líder”. Recuperado su ego, retornó el delirio del líder cósmico. “Asumo la presidencia del Pacto para hacerlo el movimiento mas grande del Pueblo colombiano, capaz de desatar su poder constituyente”. Si con todo el poder y la nómina del Estado a su servicio perdió unas elecciones, qué podrá hacer desde afuera y eventualmente acorralado por procesos penales? ¿Con qué nirvana soñaban quienes le renovaron su lealtad?

Otros detalles refuerzan el hara kiri: los recurrentes e indignados ataques del periodista Iván Gallo que apostó por el Gobierno del Cambio para sufrir la grotesca parcialidad a favor de Hollman Morris en RTVC; también lo mortifican los absurdos y nocivos ataques de Petro a la clase media. De distinta naturaleza, pero no menos pertinente, es un pedagógico video del actor y humorista Robinson Díaz. Les recomienda a sus colegas de oficio volverse empresarios capitalistas, montar y autofinanciar su espectáculo tomando el recaudo de taquilla como termómetro de la aceptación de la obra por el público, ofreciendo un ilustrativo curso de microeconomía contra el estatismo.

El ostensible declive en la narrativa de izquierda se observa no sólo en Colombia; es una tendencia global sobre todo en lo relacionado con mitos, francos disparates, de la llamada “teoría de género” y el relato LGBT. El decaimiento fue liderado por la facción racional y pragmática del feminismo, la que nunca desdeñó la ciencia. En ese complejo frente, Ordoñez y Morales ya no tienen tareas pendientes.

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