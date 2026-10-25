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Este es el núcleo duro con el que se libra la “batalla cultural” por una “patria milagro”

El presidente Abelardo de la Espriella se alista para sus primeros 100 días de mandato potenciando la narrativa y el simbolismo de un proyecto que apunta a consolidar en las regionales de 2027. “No hay ambigüedad en esa materia”, advirtió el mandatario. ¿Cómo opera Carlos Suárez?

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Daniel Valero
Daniel Valero
Consejo de ministros del presidente Abelardo de la Espriella.
El presidente Abelardo de la Espriella lidera los consejos de ministros para consolidar su "batalla cultural" por una "patria milagro".
Foto: Archivo

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La noche del 21 de octubre quedó marcada la ruta. Justo a las 8:44 p. m. el país confirmó que el núcleo duro del presidente Abelardo de la Espriella será protagonista de toda su administración y que el gabinete –junto con otros cargos clave– tendrá al frente a personas ligadas a esa derecha ideológica que el jefe de Estado enmarca en el concepto de “patria milagro”.

A esa hora y en un mensaje en redes de 84 palabras se notificó la salida intempestiva de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior y la llegada a ese cargo de Alejandro Ordóñez. La…

Daniel Valero

Por Daniel Valero

DanielValeroR hvalero@elespectador.com
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Comentarios
  • Carmen(d6co2)Hace 53 minutos
    ¡Yo sabía que Dios no se había olvidado de Colombia!
  • Aurora Elena(i92pq)Hace 1 hora
    Todo esto da miedo, una teocracia. Adiós libertad, adiós derechos, adiós pensamiento crítico.
  • Javier(ti8zq)Hace 2 horas
    No es batalla cultural es Teocracia en marcha
  • Jorge(40094)Hace 2 horas
    Excelente artículo, muy bien elaborado. Pasamos del populismo extremista de izquierda al extremismo cavernario de derecha.
  • javier(96673)Hace 3 horas
    De la Espriella se encarga de las monerías. Los otros piensan por él.
  • leunamuno(9808)Hace 4 horas
    Volvemos al programa educativo Acción Cultural Popular de Radio Sutatenza, medio de educación fundado en 1954 por la Iglesia Católica en el valle de Tenza, concretamente en la población de Sutatenza, Boyacá. El medio de recepción o radio funcionaba con una batería de 8 pilas de 750 gramos y 1,5 voltios c/u , que en suma eran 6 kilos y 12 voltios, mientras que hoy el celular pesará cuando más 250 g. que funciona con micro voltajes, y seguimos considerados como CHIBCHAS, gracias a dios.
  • Berta Lucía(2263)Hace 6 horas
    ¡Qué horror! ¡Cuánta ignominia! Y no, no voté por Petro; nunca olvido que ayudó a Ordoñez. Cepeda perdió por apoyar a Petro, por haber ideado ese esperpento de la "paz total" y porque ignoró conscientemente a la clase media colombiana. La izquierda colombiana es la artífice de este crimen contra la sociedad y el Estado de derecho que se está planeando. Además, es machista, misógina y por ende muy violenta.
  • Juan Andres(32f9l)Hace 7 horas
    Mas o menos como el gabinete de Mariano Ospina Perez, solo falta monseñor Builes. Dan miedo.
  • NAVY(47439)Hace 7 horas
    Que tengan éxito en recuperar el país del socialchabacanismo mediocre e incompetente que intenta posicionar el intergalactico Monipodio.
  • Diego(27922)Hace 8 horas
    ¿Qué pensará la maestra Beatriz González al ver que su tríptico sobre la constituyente es la obra de arte que sirve de fondo a la reunión de un consejo de ministros que más se asemeja a un tribunal de la inquisición?
  • Daniel(l34tn)Hace 10 horas
    De regreso al medioevo.
  • Mar(60274)Hace 11 horas
    No creo que haya alguien seguro con ese tipo, así como salió Rodrigo Lara, también puede echar a Carlos Suárez. El filipichín es de impulsos, lo puede amar y al segundo lo puede odiar.
  • Gilberto(54899)Hace 13 horas
    gloria ines Usuario#(68162)•Hace 11 horas Los ríos humanos que salieron a marchar el 14 Oct/26 , fueron impulsados por el repudio que produce este gobierno Neo/Fascista y mediocre. * Nadie qué programa se desarrolla en cada Cartera. * Todo parece sacado de la manga; la plata de la reconstruccion es de una opacidad abrumadora, dónde está esa plata de las donaciones que fueron a parar à la fundacion de Ana Lucia? * El decreto antiterrorista es inconstitucional. * Se cayó el presupuestto de la
  • Rodrigo E(2908)Hace 13 horas
    Que miedo…
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