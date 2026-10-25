Este es el núcleo duro con el que se libra la “batalla cultural” por una “patria milagro”

A esa hora y en un mensaje en redes de 84 palabras se notificó la salida intempestiva de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior y la llegada a ese cargo de Alejandro Ordóñez. La…

La noche del 21 de octubre quedó marcada la ruta. Justo a las 8:44 p. m. el país confirmó que el núcleo duro del presidente Abelardo de la Espriella será protagonista de toda su administración y que el gabinete –junto con otros cargos clave– tendrá al frente a personas ligadas a esa derecha ideológica que el jefe de Estado enmarca en el concepto de “patria milagro”.

A esa hora y en un mensaje en redes de 84 palabras se notificó la salida intempestiva de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior y la llegada a ese cargo de Alejandro Ordóñez. La decisión se venía cocinando desde hacía unos días con la batuta de una persona a quien en el seno mismo de la Casa de Nariño ya identifican como “el poder detrás del poder”.

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Se trata de Carlos Suárez, estratega principal de la campaña del ahora mandatario y actual presidente de la junta directiva de Ecopetrol. Incluso, ratificando la ruta que incluye la “batalla cultural” que el actual gobierno dice librar desde el pasado 7 de agosto, dejó claro el objetivo en Cartagena.

“Lo que hicimos fue tener un pequeño respiro y tenemos cuatro años para que ese respiro de verdad nos pueda aplastar la narrativa que, durante décadas, se instaló y se instauró en la opinión pública. No hemos ganado nada, apenas estamos teniendo una oxigenación y esa oxigenación nos la han dado para que tengamos claro que es momento de cambiar, de reinventarnos, de seguir adelante con la evolución de nuestras ideas, con lo que está fundando a la sociedad colombiana en estos momentos”, precisó Suárez el viernes en una intervención que realizó durante el congreso anual de Camacol.

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¿Cómo se conectan estos movimientos, el mensaje del estratega de De la Espriella y la consolidación del ala dura de la derecha en el actual Gobierno?

Lara, quien completó 75 días exactos al frente del Ministerio y venía de trabajar de lleno en la campaña, terminó afrontando una ruptura en el diálogo con Suárez. En los pasillos de La Giralda –sede de la cartera política– se habló de la supuesta negativa de darles cabida a nombres que surgían desde los despachos de la mano derecha del jefe de Estado. También, del ruido que generó la permanencia de asesores que llegaron con la anterior administración.

Y la puntada final fue el error en el trámite del presupuesto de 2027 en el Congreso, que terminó expedido por decreto. Su aprobación en la madrugada del 20 de octubre se volvió casi que una victoria efímera, porque menos de 18 horas después, con este episodio, se cobró la cabeza de Lara y se dejó ratificado a Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda. El “jalón de orejas” para este último fue “quitarle” la vocería de ese tema y dejársela al vicepresidente José Manuel Restrepo. Además, su hermano Enrique Gómez –quien también es padre de Nicolás Gómez (jefe de Despacho en Palacio)– es el director de Salvación Nacional, el primer partido que coavaló al autodenominado “tigre”.

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“El pueblo está listo a dar la batalla cultural, el pueblo es sabio y está cansado de ser políticamente correcto”, agregó Suárez en su intervención del viernes, lo cual se conecta con ese ajuste ministerial porque –tal cual se lo confirmaron a El Espectador desde el alto Gobierno– el siguiente paso en la consolidación del “proyecto abelardista” es rodear al mandatario de alfiles más ceñidos a su línea ideológica. Lara no solo se distanció de Suárez, sino que este último veía al primero como una persona con un tinte más liberal del que requiere toda esta estrategia. “Salió porque no le siguió la cuerda a Carlos Suárez”, dijo María José Valenzuela, pareja del ya exministro, al confirmar los motivos de su retiro.

En ese punto es que entra Ordóñez. El también exprocurador, cuya reelección en el Ministerio Público fue declarada ilegal en 2016 por el Consejo de Estado tras confirmar que transó votos del Congreso a cambio de cargos en la Procuraduría –en su primera medición para el cargo (2008) hasta el entonces senador del Polo Gustavo Petro lo apoyó en el Capitolio–, es de la entraña de Suárez.

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Luego de ese revés administrativo y militando en las filas del Partido Conservador, colectividad que actualmente está en la coalición oficialista, se lanzó a la Presidencia. Y en esa campaña, realizada en 2018, el estratega y también abogado fue el encargado de darle vida a toda su propuesta. Eso explica por qué celebró cuando De la Espriella lo designó embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y que repitiera esa “euforia” en sus redes luego de su designación como ministro del Interior.

“Vuelve al ruedo el hombre que dice lo que piensa y hace lo que dice”, aseguró el pasado 4 de agosto y lo repitió este 21 de octubre. Esa misma línea discursiva la amplificó un grupo de influenciadores de derecha dura que está alineado con este tipo de narrativas (Vincenth Ramos y Vanesa Corena hacen parte). En ese espectro es que surgió la figura de Didier Blanco, ahora director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Pero hay más, pues estas mismas voces fueron críticas con las gestiones de Lara, cobrándole temas que van desde la contratación, luego caída, del exmagistrado Altus Baquero, a quien la derecha ve como un operador jurídico de la izquierda, hasta la designación del capitán Germán Andrés Miranda en la Dirección Nacional del Cuerpo de Bomberos; este último paso se reversó luego de que el propio De la Espriella alertara posibles visos de corrupción.

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“Lo apoyé durante todo el tiempo que estuvo y lo único que le deseo al doctor Rodrigo Lara es un futuro brillante, como el hombre que es; es un hombre brillante y un liberal de ideas. (…) El doctor Ordóñez hoy viene a representar lo que ideológicamente representa el gobierno del tigre, que fue lo que además nos dio el triunfo en las urnas”, añadió Suárez en diálogo con El Tiempo. Y esto sobre lo que significa la llegada del ahora embajador saliente es clave en la narrativa política que se verá acrecentada con la campaña regional anticipada por las regionales de 2027, en la que derecha e izquierda se metieron.

Ordóñez tiene una agenda que no ve el aborto como un derecho, contradice el matrimonio igualitario y –entre otros asuntos– rechaza la adopción por parte de parejas del mismo sexo. En eso lo respalda desde su época de procurador la actual ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, quien siguiendo esa línea de alta carga religiosa solicitó hace pocos días tumbar la llamada “Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos”, establecida en la resolución conjunta 1350 de 2026 y que tenía vigencia hasta 2035. En resumen, es una directriz estatal que compone una ruta para darle espacio jurídico al grueso de la agenda a la que los dos funcionarios del círculo duro de De la Espriella se oponen.

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Este ministro es de una línea ultraconservadora del catolicismo llamada Lefebvrismo y su compañera de gabinete está con el Opus Dei, similar en posturas. La afinidad confesional la comparten con el grueso del Ejecutivo.

Todo esto planteó la duda sobre cómo será ahora el relacionamiento con un Congreso al que le debe llegar una ley de ajuste fiscal, le falta dar el último debate de la ley de sometimiento, le llega en cuestión de días el Estatuto Antiterrorista y, entre otros asuntos, se le viene el Plan Nacional de Desarrollo. El presidente del Senado, Honorio Enríquez (Centro Democrático), saludó estos ajustes; la oposición, en cabeza del legislador Iván Cepeda (Pacto Histórico), los rechazó con vehemencia. Las comunidades indígenas, afros y LGBTIQ+ también tienen expectativa.

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Así es la otra ruta de la apuesta

El presidente Abelardo de la Espriella estuvo en septiembre en la Basílica Menor del Señor de los Milagros, en Buga (Valle), tras el terremoto que golpeó con fuerza a Colombia. Foto: Presidencia

En este ecosistema de religiosidad, simbolismo y política encaja el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, pastor cristiano de la iglesia Ministerio Evangelístico Camino a la Libertad. La fundó Jaime Beltrán Contreras, quien tiene rango de apóstol en esta línea religiosa y es el papá del funcionario. La agenda que se profesa es similar a la que tienen Ordóñez y Hoyos, en la cual el concepto de familia tradicional y la “defensa de la vida desde la concepción” es uno de sus epicentros.

En todo esto hay otra figura no menor: Carlos Alonso Lucio. Este exmilitante del M-19 y converso hacia la derecha del espectro ideológico fue clave en la campaña de De la Espriella; y si bien actualmente no hay rastros públicos de que está contractualmente ligado al Gobierno, su presencia en varias citas claves ratifica su nivel de influencia. Incluso, gestionó el primer encuentro del jefe de Estado con la Unión Sindical Obrera (USO) y ha estado detrás de otras reuniones determinantes para el devenir político de la actual administración.

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Su protagonismo programático ha estado presente en la construcción de la ruta que se quiere trazar con la “batalla cultural” en la “patria milagro” y profesa el cristianismo evangélico. En esa línea ha estado ligado a la iglesia Casa Sobre la Roca, de la cual también hace parte la recién designada consejera comisionada de Paz, Viviane Morales. Los dos, el asesor “no contratado” y la reencauchada funcionaria –fue la primera ministra de Educación y se retiró con menos de un mes en el cargo argumentando problemas familiares– son pareja y comparten visiones sobre hacia dónde debe empujarse al Estado.

En ese círculo duro también está el presidente de Ecopetrol, el abogado Joaquín Gutiérrez, a quien no se le alinea con alguna congregación religiosa, aunque sí es un hombre de confianza del jefe de Estado desde hace más de una década. Han sido socios y ahora comparten la visión de país que se impuso en urnas con 12,9 millones de votos y que esperan consolidar a nivel regional en los comicios de octubre de 2027.

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En otro de los anillos de confianza de la Casa de Nariño figuran Fray Ricardo Torres Castro, director del Sena y fraile católico de la corriente dominica; Jhon Milton Rodríguez, liquidador del Ministerio de Igualdad y pastor cristiano de Misión Paz a las Naciones; Miguel Arrázola, embajador designado ante El Salvador y también pastor cristiano de Ríos de Vida; y Marco Fidel Acosta, director del Fondo Nacional de Ahorro (FNA) y pastor cristiano de Dios está Formando un Pueblo. Todos comparten esa agenda “provida” que, además, cuenta con una bancada congresional que asegura tener al menos un centenar de legisladores.

La iglesia Misión Carismática Internacional (G12) también tiene incidencia en toda esta agenda, y no solo por su presencia en Salvación Nacional (la senadora Sara Castellanos tiene aval de este partido), sino porque Clara Lucía Sandoval –gerente para Bogotá– hace parte de esa congregación. Carolina Restrepo, directora del ICBF, y Enrique Serrano, asesor presidencial, están en esta corriente conservadora y defienden lo que De la Espriella llamó “la batalla de las ideas”.

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“Quien está en el gobierno del tigre debe defender los mismos principios y valores fundacionales; si no es así, debe dar un paso al costado”, advirtió el jefe de Estado hace tan solo dos semanas desde el Museo de Santa Clara, en Bogotá. Esa frase, además, fue el punto de partida para que su ministra de Cultura, Paola Holguín –practicante católica–, comenzara el revisionismo de las exposiciones del Museo Nacional que terminó con la “descolgada” de obras relacionadas, entre otras, con la comunidad LGBTIQ+. Los directores del Centro de Memoria, D’Mar Córdoba, y del Instituto Caro y Cuervo, Sergio Vélez, respaldan desde sus entidades esta “lucha abierta y frontal contra el wokismo”. Esta sentencia es del mandatario.

En medio de todos estos ajustes han salido Carlos Sepúlveda de la jefatura de Planeación Nacional por sus posturas más liberales; Ricardo Valencia del DANE por no acogerse a la directriz de centralizar las comunicaciones en Palacio; Carlos Montoya de Colpensiones por su desconocimiento del sector; y otros funcionarios, algunos como Hanna Escobar, quien fue retirada del Ministerio de Salud por sus posiciones en defensa del aborto.

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Toda la línea narrativa de De la Espriella, quien arranca siempre sus consejos de ministros con una oración y sus jornadas semanales con una misa generalmente celebrada en la Casa de Nariño, a lo que se suma su “viva Cristo Rey” al final de todos sus pronunciamientos, será potenciada con mucha más fuerza para los 100 días de mandato que se cumplen el próximo 15 de noviembre. Fuentes del Ejecutivo le confirmaron a El Espectador que vendrán más ajustes y que la línea ideológica dura será más protagonista.

La razón es la lucha por el poder regional que se avecina y el intento de consolidar una visión de Estado que tenga continuidad en cuatro años, cuando se votará el relevo en el solio de Bolívar. La izquierda, que actualmente es oposición, quiere también dar la pelea, aunque un sector de la derecha la llama “comunismo Gucci” por los escándalos de corrupción que viene afrontando, por lo que el jefe de Estado ya sentenció lo que espera de sus equipos para librar su “batalla cultural” y por el poder; “No hay ambigüedad en esa materia y no voy a permitir que ningún funcionario la tenga”.

Vea esta radiografía del poder en la Casa de Nariño: