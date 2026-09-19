¿Cómo matan a alguien por un pasaje de Transmilenio?

Cristian David Garzón Castro tenía 27 años cuando fue asesinado en la estación Terreros de Transmilenio, municipio de Soacha. Trabajaba como guardia de seguridad del sistema de transporte público y lo único que hizo para ser víctima de la violencia fue pedirle a dos colados que pagaran el pasaje. Murió defendiendo a una compañera que estaba cumpliendo la misma labor. Más allá de pedir que su caso no quede en la impunidad, tememos que esto demuestra lo difícil que es mantener la seguridad en Transmilenio y por qué es tan importante que Distrito y Gobierno Nacional trabajen en más recursos para mejorar la infraestructura y proteger…

Cristian David Garzón Castro tenía 27 años cuando fue asesinado en la estación Terreros de Transmilenio, municipio de Soacha. Trabajaba como guardia de seguridad del sistema de transporte público y lo único que hizo para ser víctima de la violencia fue pedirle a dos colados que pagaran el pasaje. Murió defendiendo a una compañera que estaba cumpliendo la misma labor. Más allá de pedir que su caso no quede en la impunidad, tememos que esto demuestra lo difícil que es mantener la seguridad en Transmilenio y por qué es tan importante que Distrito y Gobierno Nacional trabajen en más recursos para mejorar la infraestructura y proteger a quienes solo están buscando que se cumplan las normas.

Justo esta semana, en Canal Capital, se publicó un informe del escuadrón anticolados, un grupo de unos 120 civiles cuyo trabajo es hablar con quienes entren sin pagar y pedirles que cumplan las normas. En la nota, las personas que trabajan para el escuadrón cuentan cómo les escupen, los agreden física y verbalmente e incluso los han atacado con cuchillos y martillos. No son casos aislados. Entre enero y julio de 2026, hay reportes de por lo menos 230 trabajadores del sistema de transporte agredidos. Según los datos del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, en promedio, cada 12 horas una persona vinculada a la operación del sistema de transporte masivo es víctima de una agresión. Y eso seguramente está mediado por el subregistro.

Como le explicó a El Espectador Germán Prieto, profesor de la especialización en Transporte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, “las sanciones son bajas, difíciles de cobrar y, en muchos casos, simbólicas. Esto ha instalado una percepción generalizada entre los usuarios: no pasa nada” con los colados. Mientras tanto, Transmilenio y el Distrito hablan de 886 servicios de vigilancia distribuidos en estaciones y portales. De ellos, 546 están destinados específicamente a labores de control de evasión y 340 a la protección de infraestructura. Claramente, no es suficiente.

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La Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada – CONFEVIP dijo en un comunicado que ya habían "advertido sobre los riesgos a los que están expuestos nuestros guardas. No podemos permitir que quienes salen todos los días a cumplir una labor de seguridad terminen poniendo en riesgo su propia vida. Consideramos indispensable que las autoridades, los operadores del sistema, las empresas de vigilancia y las demás entidades involucradas revisen de manera urgente los protocolos de seguridad, prevención, reacción y protección del personal de vigilancia privada, especialmente en aquellos puntos donde se han identificado mayores niveles de conflictividad y agresiones". El alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, y la gerencia de Transmilenio expresaron sus condolencias por lo ocurrido y prometieron justicia. Nada cambia que Garzón Castro debería estar con vida.

Es evidente que necesitamos más recursos para el sistema: se debe mejorar la infraestructura, aumentar la cantidad de agentes de seguridad y que la ciudad tenga capacidad de reacción ante la violencia que se denuncia. Nos toca decir lo obvio: nadie debe morir por pedir que se pague un pasaje de Transmilenio.

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