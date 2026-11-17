La historia de Yadir Alberto Galeano en el Ejército colombiano, que dio a conocer El Espectador, debería llevar a serias reflexiones dentro de las Fuerzas Armadas en Colombia. Galeano estaba prestando su servicio militar obligatorio por ley cuando su privacidad fue vulnerada, recibió distintos tipos de acoso y matoneo por su orientación sexual, y recibió un acompañamiento psicológico que debería llamar la atención del Colegio Colombiano de Psicólogos y su tribunal de ética. Los héroes de la patria deben contar con espacios seguros para su libre desarrollo de la personalidad e identidad, y una institución tan importante para el…

La historia de Yadir Alberto Galeano en el Ejército colombiano, que dio a conocer El Espectador, debería llevar a serias reflexiones dentro de las Fuerzas Armadas en Colombia. Galeano estaba prestando su servicio militar obligatorio por ley cuando su privacidad fue vulnerada, recibió distintos tipos de acoso y matoneo por su orientación sexual, y recibió un acompañamiento psicológico que debería llamar la atención del Colegio Colombiano de Psicólogos y su tribunal de ética. Los héroes de la patria deben contar con espacios seguros para su libre desarrollo de la personalidad e identidad, y una institución tan importante para el país no puede ser un espacio tolerante con la discriminación, la persecución y los malos tratos. El Ejército colombiano no puede ser cruel, a riesgo de que se desdibuje su responsabilidad constitucional.

En una entrevista que publicamos en la edición de ayer, Galeano cuenta que accedió al servicio militar de manera irregular ayudado por personas dentro del Ejército. Una vez allí, el 2 de agosto de 2018, entró a la Escuela de Logística del Ejército (Eslog), en Bogotá. Después de donar sangre se enteró de que tenía una enfermedad de transmisión sexual. Esa información se difundió como pan caliente, violando por completo su derecho a la privacidad, y allí empezaron los hostigamientos. Su relato es estremecedor, y debemos advertirles a nuestros lectores que vamos a discutir un intento de suicidio.

En los días y semanas posteriores a que la información de su donación de sangre se esparciera, el comandante de la compañía Unidad de Servicios Administrativos, el teniente efectivo Hernando Cortés, le dijo que no iba a permitir alguien como él en la institución, según relata Galeano. Cortés lo habría llamado “maricón”, “loca”, lo apodó “Yadira”, y sus compañeros se sintieron envalentonados para tratarlo de la misma manera. Los malos tratos no fueron solo verbales. Hubo mentiras sobre supuestos incumplimientos a sus funciones, le robaron sus pertenencias y lo ataron a su cama mientras dormía. Si suena a una mala película de adolescentes, es porque esas prácticas de matoneo son más comunes en espacios de inmadurez y falta de disciplina, no de un espacio como el Ejército Nacional.

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La situación siguió escalando. A pesar de que Galeano reportó las agresiones, las entidades de control interno no hicieron mayor cosa. En un acto de falla al código deontológico de los psicólogos, el profesional encargado de psicología de la institución le señaló: “No piense en eso”, cuando Galeano le confesó que tenía ideación suicida. Poco tiempo después Galeano intentó suicidarse, razón por la que quedó herido y tuvo que estar hospitalizado 35 días y le hicieron 32 cirugías. La respuesta de todas las instancias del Ejército Nacional, incluyendo a Cortés, es lavarse las manos y decir que no hay suficientes pruebas de lo ocurrido. Esperaríamos algo muy distinto de la institución que más respeto tiene entre los colombianos.

Galeano y su madre demandaron al Estado y al Ejército colombianos. Hace dos meses el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a su favor. En la sentencia se lee que “el ambiente hostil creado en torno suyo, derivado de los actos de discriminación y hostigamiento que desplegaron algunos compañeros y superiores del señor Galeano debido a su orientación sexual diversa, generó sentimientos de impotencia y desespero que en un momento determinado lo llevaron a buscar, como única salida, la de atentar contra su vida”. Por eso ordenó al Ejército a ofrecer disculpas. Además, sería importante saber qué hace la institución para proteger la diversidad dentro de sus filas. ¿Cuántas historias como estas no conocemos?

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