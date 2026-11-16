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La historia del soldado discriminado en el Ejército que le ganó histórica demanda al Estado

Yadir Alberto Galeano entró en agosto de 2018 al Ejército Nacional para prestar el servicio militar. Allí sufrió hostigamientos, acosos e intimidaciones por su orientación sexual, al punto de tener un intento de suicidio. El caso llegó hasta el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró a la Nación responsable de estas violencias.

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Ana Sofía Montes
El pasado 2 de spetiembre, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró responsable a la Nación y al Ministerio de Defensa por las violencias que sufrió Yadir Galeano en el Ejército.
El pasado 2 de spetiembre, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró responsable a la Nación y al Ministerio de Defensa por las violencias que sufrió Yadir Galeano en el Ejército.
Foto: Antonia Villalba

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“Madre, perdón. Esta vez la sonrisa que ganaba las batallas fue derrotada”. Esas fueron las palabras que escribió Yadir Alberto Galeano Preciado a su mamá, María de Jesús Preciado Salazar, antes de dispararse con su arma de dotación en la Escuela de Logística del Ejército Nacional (Eslog), en Bogotá, en marzo de 2019. El intento de suicidio ocurrió cuando prestaba el servicio militar y tras una serie de hostigamientos, acosos e intimidaciones que sufrió, según estableció la justicia, por su orientación sexual. El Tribunal Administrativo de…

Por Ana Sofía Montes

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Comentarios
  • Berta Lucía(2263)Hace 1 hora
    Toda mi solidaridad y respeto para con Yadir Galeano y para con su familia; y mi rechazo y condena para con el comandante Hernando Cortés y para con toda la institución de las FF AA que violentan y discriminan a las personas que no entran dentro de su molde heteropatriarcal. Ese tipo de personas, violentas en grado sumo, son muy peligrosas, son bazofia; incluyendo a las FF AA.
  • Álamo(88990)Hace 2 horas
    El país entero espera el video en el que el "Defensor" cumpla con la restitución que le debe a Yadir el Estado. ¡No más violencia MÁS IVA!!
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