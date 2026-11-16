La historia del soldado discriminado en el Ejército que le ganó histórica demanda al Estado

“Madre, perdón. Esta vez la sonrisa que ganaba las batallas fue derrotada”. Esas fueron las palabras que escribió Yadir Alberto Galeano Preciado a su mamá, María de Jesús Preciado Salazar, antes de dispararse con su arma de dotación en la Escuela de Logística del Ejército Nacional (Eslog), en Bogotá, en marzo de 2019. El intento de suicidio ocurrió cuando prestaba el servicio militar y tras una serie de hostigamientos, acosos e intimidaciones que sufrió, según estableció la justicia, por su orientación sexual. El Tribunal Administrativo de…

“Madre, perdón. Esta vez la sonrisa que ganaba las batallas fue derrotada”. Esas fueron las palabras que escribió Yadir Alberto Galeano Preciado a su mamá, María de Jesús Preciado Salazar, antes de dispararse con su arma de dotación en la Escuela de Logística del Ejército Nacional (Eslog), en Bogotá, en marzo de 2019. El intento de suicidio ocurrió cuando prestaba el servicio militar y tras una serie de hostigamientos, acosos e intimidaciones que sufrió, según estableció la justicia, por su orientación sexual. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró responsable a la Nación y al Ministerio de Defensa por las violencias que sufrió en el Ejército y que lo tuvieron al borde de la muerte.

La decisión no solo le ordenó al Ministerio de Defensa ofrecerle disculpas públicas e investigar disciplinariamente los hechos. También obliga al Estado a revisar los protocolos de prevención y atención a la discriminación por orientación sexual y el riesgo de suicidio en el Ejército. “Para mí y para todas las personas que se identifican con la comunidad LGBTIQ+ o con la Orientación Sexual e Identidad de Género Diversas (OSIGD), es un precedente. Algo histórico. Nosotros somos personas que tenemos derechos, sentimos y amamos como el resto del mundo”, aseguró el joven en entrevista con El Espectador.

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Una infancia difícil

Yadir Galeano nació el 10 de noviembre de 1997 en San Luis (Tolima). Los recuerdos de su infancia son de “un hogar disfuncional”. Cuando tenía cinco años, su padre llegó borracho a la casa de bahareque en la que vivían e intentó matarlo ahorcándolo. Tras ese episodio de violencia, él y su madre se refugiaron en la casa de su abuela, en el mismo municipio. Asegura que siempre ha sido alegre e hiperactivo. Cuando se graduó del colegio, su mayor sueño era continuar sus estudios y construir una vida distinta a la que llevaba hasta ese momento. “Solo éramos mi mamá, mi abuela y yo, pero me quería ir de mi casa. Yo me decía: ‘Tengo que seguir estudiando’”, narró.

Estudió y trabajó en cuanta cosa se le presentó. Hizo un curso de panadería en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y trabajó en una empresa de Ibagué (Tolima) en la que imprimían publicidad. En 2016 viajó a Bogotá, donde empezó a trabajar en un centro de pagos de una empresa de telefonía y en el Banco de Bogotá, donde fue asesor comercial durante 18 meses. Le ofrecieron un trabajo en el Banco Colpatria, en la capital, pero le exigían que tuviera libreta militar. “Decidí ir a comprarla y me dijeron que tenía un costo aproximado de COP 2.500.000, pero yo no los tenía en ese momento”, aseguró a este diario. La única salida para obtener ese documento era prestar el servicio militar.

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Se presentó al Batallón Guardia Presidencial, pero lo rechazaron porque en los exámenes de ingreso le dijeron que no era apto por problemas psicológicos. Según lo determinó un par de años después la Fiscalía Novena ante la Justicia Penal Militar y Policial, el joven tenía un “trastorno mental transitorio con base patológica”. Se trata de una enfermedad provocada por situaciones de vulnerabilidad o traumas, que pueden afectar la capacidad para controlar sus actos. Según contó el joven, una subteniente del Ejército se ofreció a ayudarle de forma irregular a entrar al servicio militar. “Me dijo que tenía que contar una historia de vida muy diferente a lo que inicialmente le había comentado y resulté apto para ese servicio”, narró.

El 2 de agosto de 2018, Yadir Galeano entró a la Escuela de Logística del Ejército (Eslog), en Bogotá, para iniciar su servicio militar. Recuerda que sus primeros días allí fueron tranquilos. Pero luego de una donación de sangre que hizo el 21 de agosto de ese año, fue diagnosticado con una infección de transmisión sexual. Según contó, la información se difundió como pólvora sin su autorización. Desde ese momento empezaron los episodios de discriminación y hostigamiento en su contra, que atribuyó principalmente al comandante de la Compañía Unidad de Servicios Administrativos, el teniente efectivo Hernando Cortés.

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Aunque Yadir Galeano no era subordinado de Cortés, en diferentes ocasiones le habría preguntado si era homosexual y le dijo que “no permitía eso en la institución”. Pero el joven siempre lo ocultó: “Le decía que yo no era así”. Incluso, contó que el jefe de la Compañía Unidad de Servicios Administrativos lo llamaba “maricón” y “loca”. Hacía juegos con su nombre de manera burlesca y lo llamaba “Yadira”. Sus compañeros empezaron a imitar los comentarios ofensivos y a llamarlo “gonorrea” o replicar el sobrenombre que le puso el comandante. En febrero de 2019, el teniente ordenó que trasladaran al joven a la Compañía de Seguridad de la misma escuela militar.

La situación empeoró. El comandante era el oficial encargado de hacer las revisiones durante los turnos de centinela y, en varias oportunidades, llegó a decir que Yadir Galeano se encontraba dormido o no estaba en su puesto. Esto, según el joven, con el propósito de que recibiera llamados de atención o amonestaciones injustificadas. Entre febrero y marzo de 2019, además, el joven fue víctima del hurto de sus pertenencias por parte de sus compañeros de curso. Aunque puso la situación en conocimiento de sus superiores, aseguró que fue ignorado y que llegó a recibir comentarios en los que le decían que eso le pasaba por ser homosexual.

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En varias ocasiones, Galeano acudió al psicólogo de la institución en busca de apoyo y para solicitar un cambio de compañía. Sus superiores manifestaron que el traslado generaría un vacío en su unidad y que por eso no podían hacerlo. El joven aseguró que no era cierto y que, incluso, dentro de la compañía había hacinamiento: “A veces nos tocaba dormir hasta de a dos o tres personas por cama”. En su demanda, el exmilitar sostuvo que fue seis veces donde el psicólogo por el hostigamiento y la discriminación que sufría dentro del Ejército, pero este solo dejó constancia de una de esas consultas.

Yadir Galeano sufrió acoso y hostigamiento por orientación sexual mientras prestaba servicio militar en el Ejército Nacional. Foto: Nicolás Achury

Al borde de la muerte

El 15 de marzo de 2019, Yadir Galeano intentó, una vez más, hablar sobre su traslado. “El psicólogo me dijo que no habían dicho nada, que esperáramos al lunes a ver qué decisión tomaban. Le comenté que no aguantaba, que tenía ganas de pegarme un tiro. Lo único que hizo fue darme la mano y decir: ‘Galeano, no piense eso. Nos vemos el lunes’”, narró a este diario. Luego de la reunión, el joven fue a su alojamiento y se quedó dormido hasta la hora de su turno de servicio nocturno como guardia. “Cuando me despertó el dragoneante relevante, yo estaba amarrado en la cama. Me habían atado con las botas al catre y no había sentido nada. Lo único que pude hacer fue romper los cordones y me fui así”, recordó. Salió de inmediato a su turno de guardia.

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“La Escuela de Logística es un bosque, prácticamente. En medio de la oscuridad, cuando estaba en turno en la garita, solo escuchaba sonidos extraños. Empecé a tener una crisis y era como si desde el bosque me dijeran: ‘Mátese’”, contó el joven. Arrancó una hoja de papel que estaba pegada a una pared, en la que había instrucciones del servicio militar. En el reverso escribió una carta para su mamá en la que, según su relato, señaló quién era el responsable de los hostigamientos en su contra que lo habían llevado a querer quitarse la vida. “El Ejército no es para todos, es de todos. Me cortaron las alas”, escribió. Luego de eso, alistó su arma de dotación, dispuesto a quitarse la vida y acabar con el horror que estaba sufriendo.

“Yo cargué el fusil. Mi idea era colocarla en el estómago para que el proyectil impactara y reventara todos mis órganos. Que así no pudieran salvarme de ninguna manera”, contó Yadir Galeano a El Espectador. Con la convicción firme, disparó la primera vez y la bala se desvió sin herirlo. En medio de su desespero, cargó el fusil de nuevo y lo descargó, por error, en su pierna izquierda, cerca de la ingle. “Fue un dolor inmenso. Era como si me quemara el comienzo y después estallara. El proyectil ingresó en el fémur y rompió el hueso hacia abajo por unos 10 centímetros, hasta salir por la rodilla. Del dolor se me doblaron las piernas y caí al piso”, recordó el joven.

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Ningún oficial estaba en esa unidad militar, pues tenían un evento en otro sitio al norte de la ciudad. “Al parecer, les dañé la fiesta”, recordó. Quienes lo vieron herido alertaron la situación y lo llevaron al Hospital Militar Central, donde estuvo hospitalizado 35 días y le hicieron 32 cirugías. El 18 de marzo de 2019, la Justicia Penal Militar abrió un proceso en su contra por el delito de inutilización voluntaria. En otras palabras, por hacerse daño a sí mismo. Aunque a Yadir Galeano le informaron de ese proceso, no le dijeron que tenía derecho a un abogado y un plazo de tres meses para presentar su defensa. En ese momento y en el marco de la investigación, Medicina Legal certificó que la información del examen psicológico de ingreso no era real.

La Fiscalía Novena ante la Justicia Penal Militar y Policial señaló que la incorporación de Yadir Galeano al Ejército había sido irregular y que, por eso, no era responsable del delito por el que lo señalaban. Por el contrario, que las torturas y burlas por su orientación sexual, así como la omisión de ayuda, lo indujeron al suicidio. Finalmente, el 9 de junio de 2023 archivaron la investigación. En paralelo, el joven y su familia demandaron al Ministerio de Defensa el 4 de mayo de 2021. Reclamaron una reparación por los perjuicios físicos, morales y psíquicos que sufrió, así como por la discriminación y la revictimización judicial. Pero el 28 de febrero de 2024, el Juzgado 37 Administrativo de Cundinamarca negó su demanda.

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En su momento, el juzgado sostuvo que no había pruebas suficientes para tener certeza sobre los malos tratos, agresiones o actos de discriminación por la orientación sexual de Yadir Galeano. Asimismo, señaló que, respecto al daño psicológico, las pruebas se derivaban de las declaraciones del joven, “elementos que considera no son suficientes para acreditar la imputación a la demandada”. En sus argumentos, también señaló que investigarlo en la Justicia Penal Militar no era una revictimización, pues, al haberse causado las lesiones él mismo, el Ejército debía investigarlo. Esta decisión fue apelada y el caso llegó al despacho del magistrado Fernando Iregui Camelo, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Lo que señala la decisión de segunda instancia, con fecha del 2 de septiembre pasado, es todo lo contrario. El Tribunal falló que el Estado tenía que proteger a Yadir Galeano, “pues se encontraba cumpliendo el deber constitucional de prestar el servicio militar obligatorio”. Asimismo, dice que el intento de suicidio fue consecuencia de la violencia que vivió dentro de la institución: “Precisamente el ambiente hostil creado en torno suyo, derivado de los actos de discriminación y hostigamiento que desplegaron algunos compañeros y superiores del señor Galeano debido a su orientación sexual diversa, generó sentimientos de impotencia y desespero que en un momento determinado lo llevaron a buscar, como única salida, la de atentar contra su vida”.

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En esa línea, el Tribunal señaló que el Ministerio de Defensa debía garantizar que, durante el servicio militar, Yadir Galeano “no fuera sometido a ese tipo de comportamientos por causa de su orientación sexual diversa, razón por la cual resulta imputable por falla del servicio”. Aunque el fallo dio al Ejército un plazo de 30 días para ofrecerle disculpas públicas a su exintegrante, hasta el cierre de esta edición, la cartera de Gobierno no había cumplido con esa orden. El caso de Yadir Galeano fue presentado en 2021 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el abogado Sergio Alejandro Rodríguez Díaz, de la fundación United for Justice, y actualmente está en etapa de admisibilidad.

El abogado Rodríguez Díaz señaló: “La violencia contra las personas LGBTIQ+ está aún más normalizada en el Ejército por la imposición de una forma masculina de ser. Cuando se sale de ese margen, se justifica y se normaliza. Tanto que no genera escándalo”. El Espectador se contactó con el comandante Hernando Cortés, quien solo dijo que Yadir Galeano nunca estuvo bajo su mando. Y el joven, quien ahora estudia Derecho en la Universidad del Tolima, sigue firme en su postura y envió un mensaje a las personas que han sufrido discriminación y violencia dentro de instituciones como el Ejército. “No pueden silenciarme. Si los están violentando, levántense, soliciten la garantía de sus derechos. No están solos”, concluyó.

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