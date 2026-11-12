La Amazonia aún se puede defender; hay que actuar

Hace poco nos lamentábamos aquí porque la humanidad ya pasó un punto de inflexión en la lucha contra la emergencia climática. En ese momento, con base en un informe presentado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), tildamos de “fracaso” el hecho de que la temperatura global promedio aumentará mucho más de los 1,5 °C que prometimos no traspasar en el Acuerdo de París de 2015. Ahora venimos con otra advertencia, pero para la que todavía hay tiempo de acción. El punto de inflexión de la Amazonia se sitúa alrededor del 25 % de pérdida forestal. Un informe reciente nos ubica en un 15 %. Vamos mal, sin duda, pero todo puede ser…

Hace poco nos lamentábamos aquí porque la humanidad ya pasó un punto de inflexión en la lucha contra la emergencia climática. En ese momento, con base en un informe presentado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), tildamos de “fracaso” el hecho de que la temperatura global promedio aumentará mucho más de los 1,5 °C que prometimos no traspasar en el Acuerdo de París de 2015. Ahora venimos con otra advertencia, pero para la que todavía hay tiempo de acción. El punto de inflexión de la Amazonia se sitúa alrededor del 25 % de pérdida forestal. Un informe reciente nos ubica en un 15 %. Vamos mal, sin duda, pero todo puede ser peor si los países de la región, entre ellos Colombia, no se toman en serio la batalla contra la deforestación.

La organización no gubernamental Amazon Conservation Association es la encargada de articular el Proyecto de Monitoreo de la Amazonia Andina (Maap, por su sigla en inglés). A través de fuentes satelitales, y otras mediciones rigurosas, mide qué tanto ha perdido la Amazonia su bosque original. Como lo explican los investigadores, “el bosque original se define como la cobertura forestal existente antes de la colonización europea, aunque puede incluir modificaciones asociadas a las poblaciones indígenas precoloniales”. Estamos hablando de 647,6 millones de hectáreas, de las cuales la humanidad ha perdido 97,06 millones de hectáreas acumuladas. Como referencia, Colombia tenía el 7 % del bosque original y, en la última medición, concentró el 4,5 % de la pérdida forestal total.

La última medición con la que contábamos era de 2022, donde la estimación de la pérdida total fue de 13,2 %. Eso quiere decir que en solo cuatro años perdimos 5,43 millones de hectáreas por incendios y 7,61 millones por otras causas. Los investigadores hablan de que perdimos el equivalente al tamaño del estado de Luisiana, en Estados Unidos, pero sabemos que es muy complejo lograr aterrizar en números territorios tan amplios. Ese es el principal reto: que como estos daños ocurren lejos de la vista del mundo entero, y son de dimensiones que se perciben como inconmensurables, la sensación de urgencia es difícil de transmitir.

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No obstante, tenemos que ser claros: llegar a un 25 % de pérdida forestal en la Amazonia sería devastador para la humanidad entera. Ese punto de inflexión es el momento donde el informe estima que “partes de la selva comienzan a transformarse en ecosistemas más secos debido a la alteración de los patrones de precipitación provocada por el avance de la deforestación”. Es decir, no podemos permitirnos llegar hasta allá, y la simple inercia no es una política pública aceptable.

Con la victoria de Lula da Silva en Brasil, le dedicamos este espacio a proponer que la cooperación de Colombia con las autoridades brasileñas fuera lo más integrada posible. Debemos insistir. En el informe, el 79,4 % de la pérdida forestal ocurrió en el país vecino. Aunque la porción de la Amazonia que está bajo responsabilidad colombiana es mucho más pequeña en comparación, las decisiones que se tomen desde Bogotá están directamente relacionadas con la sostenibilidad global. Mermar la deforestación, neutralizar la minería ilegal y demostrar que el Estado colombiano tiene capacidades de protección ambiental es urgente. No permitamos llegar a otro punto de inflexión. Estamos a tiempo.

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