La “Milagro Week”, más allá de la pompa y rimbombancia que caracteriza las comunicaciones del Gobierno de Abelardo de la Espriella, sí marca un bienvenido cambio en contraste con lo que hizo la administración de Gustavo Petro. Mientras los últimos cuatro años el entonces presidente se encargó de estigmatizar la iniciativa privada, tildar a los empresarios de hacer parte de una conspiración en su contra y ahuyentar la inversión extranjera, el presidente De la Espriella y el vicepresidente, José Manuel Restrepo, reconocen que nuestro país necesita de la cooperación armoniosa entre el Estado y las iniciativas privadas. Si lo obtenido…

La “Milagro Week”, más allá de la pompa y rimbombancia que caracteriza las comunicaciones del Gobierno de Abelardo de la Espriella, sí marca un bienvenido cambio en contraste con lo que hizo la administración de Gustavo Petro. Mientras los últimos cuatro años el entonces presidente se encargó de estigmatizar la iniciativa privada, tildar a los empresarios de hacer parte de una conspiración en su contra y ahuyentar la inversión extranjera, el presidente De la Espriella y el vicepresidente, José Manuel Restrepo, reconocen que nuestro país necesita de la cooperación armoniosa entre el Estado y las iniciativas privadas. Si lo obtenido esta semana en Nueva York es el principio de la reactivación de necesarias inversiones, será un gran aporte para todos los colombianos.

Justo ayer, en este espacio, discutimos cómo la desaceleración de la economía nacional se debe, en parte, a que preferimos la inversión estatal sobre la privada. Mientras la primera se volvió insostenible en términos fiscales, la segunda se desincentivó al punto de congelarse, lo que ha causado el momento tan difícil en el que se encuentra el país. Esta no es una lectura, por cierto, que solo sea compartida por ideólogos de la derecha política: en varias democracias occidentales donde mandan líderes de izquierda, se ha reconocido acertadamente que el Estado necesita al sector privado para ayudarlo a generar empleos de manera sostenible, así como inversión a largo plazo. Más aún en un país con ingresos limitados como el nuestro y un recaudo tributario que es comparativamente precario, donde las asociaciones público-privadas se convirtieron en la única manera de poder financiar grandes proyectos de infraestructura. Fue un grave error de cálculo de la administración pasada enemistarse con el empresariado y caer en la trampa de creer que cualquier inversionista extranjero es un “vampiro neoliberal”, por usar un término que se propulsó hacia el final del mandato del expresidente Petro.

Entonces, era esencial demostrarle al mundo que Colombia está abierta para los negocios. Y todo parece indicar que se logró. El vicepresidente Restrepo anunció compromisos por USD 43.200 millones para 24 departamentos, incluyendo a Bogotá. El éxito se debió en gran parte a que el Gobierno hizo decidida presencia, además de la actitud de querer destrabar la burocracia necesaria para aterrizar esos proyectos en el país. La banca multilateral sigue siendo una aliada clave del país: el Banco Mundial aportó USD 10.000 millones, el CAF USD 5.400 millones y el BID Invest USD 6.000 millones.

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Hay, por supuesto, muchos pendientes. Un gran interrogante es qué pretende hacer el Gobierno con la consulta previa, derecho constitucional que fue mencionado por muchos inversionistas del sector minero-energético. En eso no se puede ceder mucho, pues los derechos garantizados por la Constitución se respetan así haya mucho dinero de por medio. Ese es un debate que sin duda estará vigente todo el año entrante. Adicionalmente, en este tipo de ferias los anuncios son eso: anuncios. Haremos un seguimiento juicioso para comprobar que en efecto el flujo de inversiones se vea en los territorios. Cuando se negocien los contratos particulares, el Gobierno deberá encontrar el balance entre incentivar la inversión extranjera y garantizar que los recursos ayudan al desarrollo sostenible del país.

Empero, la "Milagro Week" es una buena noticia. Las jornadas similares en Europa y Asia son bienvenidas. Colombia necesita aliados y es una labor provechosa ir a buscarlos.

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