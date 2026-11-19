Restrepo aseguró que durante los cuatro días de agenda en Estados Unidos se focalizaron diálogos para que el país reciba una nueva…

El vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró este jueves que, luego de la primera jornada de la denominada “Milagro Week” que se realizó en Nueva York, Colombia logró atraer inversiones y compromisos por USD 43.200 millones. Los recursos, enfocados en diversos frentes, comenzarán a irrigarse en varios puntos a través del capital privado extranjero que se logró comprometer para que llegue a territorio nacional.

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Restrepo aseguró que durante los cuatro días de agenda en Estados Unidos se focalizaron diálogos para que el país reciba una nueva inyección en inversión y, de paso, eso sirva para dinamizar la economía nacional.

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“Gracias al sector privado y a los organismos multilaterales por trabajar con nosotros y apostar por Colombia. Ya acordamos nuevas reuniones en Colombia con los inversionistas que se interesaron en los proyectos. Además, haremos seguimiento a cada campanazo obtenido en esta semana histórica para que las inversiones se conviertan en obras, empleo y oportunidades en las regiones”, precisó el Vicepresidente.

El segundo al mando en la Casa de Nariño advirtió que lo conseguido desde el pasado lunes hasta este jueves implica potenciar once sectores en 24 departamentos, incluyendo a Bogotá, con más de 55.000 empleos potenciales.

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Restrepo aclaró que lo focalizado está en infraestructura, energía, transporte, industria, minería, turismo sostenible, salud y “nuevas oportunidades para las regiones”.

“Cerramos la ‘Milagro Week’ de Nueva York con USD 43.200 millones en proyectos y anuncios de inversión. El mundo volvió a creer en nuestro país”, enfatizó Restrepo.

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En esta tarea también estuvieron el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, y la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, así como una serie de funcionarios que están ayudando a dinamizar las alianzas entre los sectores público y privado.

Estos logros, como los calificó el Gobierno, fueron destacados por el presidente Abelardo de la Espriella, quien resaltó la gestión de Restrepo y de toda la comitiva con la que estuvo en Nueva York.

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“Es una demostración de liderazgo, visión y capacidad de ejecución. Logros de esta magnitud solamente pueden alcanzarlos hombres grandes como él, que convierten las ideas en realidades y trabajan incansablemente por el futuro de su país. Me siento profundamente orgulloso de él, de su trabajo y de todo el equipo que lo acompaña”, precisó De la Espriella.

Ahora siguen varios procesos de articulación para que esas inversiones se irriguen en los territorios. Además, se alista para marzo de 2027 la siguiente “Milagro Week”, la cual está prevista para realizarse en Nueva York.

Gracias, Presidente, por su confianza y sus generosas palabras. La #MilagroWeek es el logro de un gran equipo y de una Colombia que el mundo vuelve a mirar con confianza.



Es un honor acompañarlo en la construcción de la Patria Milagro. Esto apenas empieza.



¡Firmes por la… pic.twitter.com/2DmClmxr60 — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) November 19, 2026

José Manuel Restrepo ha sido una bendición para mí y para Colombia.



Su constancia, su patriotismo, su inteligencia, su visión y su extraordinaria capacidad de trabajo son piedra angular de este gobierno.



Lo dije durante la campaña y lo sostengo hoy con más convicción que nunca:… https://t.co/Rdp4EGE74p — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 19, 2026

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