Hace unas semanas, en un discurso apasionado, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, dijo: “Yo no tengo tiempo para contestar sandeces…”. Refiriéndose a quienes lo critican (una malla amplia en la que caben desde la oposición política hasta el periodismo independiente) lanzó una imagen que mucho le gusta usar. “Las pulgas tienen derecho a picar al tigre, pero el tigre no tiene derecho a prestarles atención a las pulgas, porque el tigre está concentrado en sacar adelante a Colombia”, sentenció entre aplausos. Ayer, la Superintendencia de Sociedades ordenó una visita de inspección a La Silla Vacía, uno de los…

Hace unas semanas, en un discurso apasionado, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, dijo: “Yo no tengo tiempo para contestar sandeces…”. Refiriéndose a quienes lo critican (una malla amplia en la que caben desde la oposición política hasta el periodismo independiente) lanzó una imagen que mucho le gusta usar. “Las pulgas tienen derecho a picar al tigre, pero el tigre no tiene derecho a prestarles atención a las pulgas, porque el tigre está concentrado en sacar adelante a Colombia”, sentenció entre aplausos. Ayer, la Superintendencia de Sociedades ordenó una visita de inspección a La Silla Vacía, uno de los medios que más investigaciones ha publicado denunciando irregularidades en el entorno del presidente. A las claras, no se trata de una coincidencia.

Estamos ante una evidente persecución contra La Silla Vacía y su directora, Juanita León, como retaliación por cumplir lo que el periodismo debe siempre buscar: vigilar al poder. Ya sabemos el contraargumento, pues se ha activado ya en las redes sociales desde cuentas afines al oficialismo. Dirán que la Superintendencia de Sociedades tiene la potestad legal de inspeccionar a todas las empresas y fundaciones del país y que no hay razón para que La Silla Vacía sea una excepción. Tal cual el argumento que utilizaba la administración pasada, de Gustavo Petro, para disfrazar su presión a medios de comunicación y otras empresas privadas utilizando las entidades del Estado como arma. Antes y ahora, respondemos lo mismo: por supuesto que un medio de comunicación tiene que cumplir con la ley y que sus cuentas pueden ser revisadas por las autoridades; pero cuando esa actuación administrativa viene de la nada, descontextualizada y además en un ambiente de estigmatización directa contra ese medio y sus periodistas , se despiertan suspicacias.

Vamos a los hechos. El presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Carlos Suárez, fue puesto allí por influencia directa del presidente De la Espriella, quien lo ha llamado un “hermano”. En su cuenta de X, Suárez le dijo a la directora León: “no te silencio, Juanita, para no convertirte en mártir”. Como si esa amenaza poco disimulada e indigna no fuese suficiente, un tiempo después el mismo Suárez publicó una columna en Semana en la que atacaba al medio de comunicación. Al mismo tiempo, como ocurrió en campaña, una serie de cuentas cercanas al oficialismo han atacado con insultos, tergiversaciones y manipulaciones a León y a los periodistas de La Silla Vacía. El oficialismo insiste en que esas cuentas no son una bodega. Y sí, no hay pruebas de un intercambio de dinero. Solo escriben sobre lo mismo, al mismo tiempo, con las mismas ideas y con el mismo rencor hacia los mismos objetivos. Coincidencias, de nuevo, que son difíciles de creer.

Es en ese contexto donde se debe leer la visita de la Superintendencia de Sociedades a La Silla Vacía, y además a las empresas del hermano de su directora. Con un añadido: Julia Eva Pretelt, quien dirige esa entidad, fue abogada de la firma del ahora presidente de la República, De la Espriella Lawyers. ¿Conflicto de interés? Meras coincidencias, nos dirán desde aquellas cuentas.

Presidente De la Espriella, la libertad de prensa se protege, especialmente cuando es incómoda para el poder de turno. No basta con un discurso o con dar a entender que la presión es ajena a usted. La estigmatización proviene de personas que le son cercanas, nombradas por usted y legitimadas por su silencio. Todo parece indicar que al tigre sí le está molestando lo que hacen las pulgas, y que usará las instituciones del Estado para tratar de acallarlas.

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