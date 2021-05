La tiranía de los extremos

Uno de los principales problemas que enfrentamos es la entronización de la idea de que si no estás con la derecha eres comunista o castrochavista, que si no eres mi amigo eres mi enemigo, que solo existen los extremos, que si no es blanco es negro. No hay peor ciego que el que no quiere ver, y el abuso de los poderosos y la postración de las mayorías son evidentes. Es arriesgado ignorar la necesidad de controlar la humana ambición, que desconoce los mínimos derechos de los débiles, pues con ello se abona el terreno para la tiranía de los extremos; tan indeseable el comunismo como el fascismo. Es imperativo salir de esa engañosa dicotomía y transitar por el medio tras el desarrollo con equidad.

Gabriel Rivera Giraldo

Sobre un editorial

En su editorial “La verdad y los acuerdos”, sobre la confesión de las Farc de asesinar a Álvaro Gómez, se sindica a la institucionalidad y a la opinión como palos en la rueda para que el proceso de paz continúe en materia de beneficios y, de contera, se limpie el nombre del grupo reinsertado. El editorial afirma, con ocasión de las declaraciones de Julián Gallo sobre la muerte del líder conservador, que por fin están hablando voluntaria y contundentemente de sus crímenes y pasado terrorista.

En ningún párrafo del Acuerdo de Paz se habla de voluntad de las Farc para confesar sus delitos, sino de una obligación para no perder los beneficios. En cuanto a lo contundente, ¿no les parece una burla para sus víctimas y los colombianos la entrega de dinero, armas y las declaraciones sobre las rutas del narcotráfico, el sembrado de minas, ubicación de los desaparecidos y reparación de las víctimas que hasta el momento han realizado?

No hay duda, después de cuatro años la impunidad y la inequidad brillan, las Farc son perversas, pero lo que hoy deberíamos estarnos preguntando es: ¿para qué o para quién están intercambiando responsabilidades y se están autoincriminando por asesinatos como el de Álvaro Gómez?

Hernán Salazar Hurtado

Saqueadores del Estado

Gracias a Pablo Felipe Robledo, en su columna de El Espectador, tenemos claridad sobre el saqueo al Estado, por intermedio de sus altos funcionarios y de los grandes empresarios del sector privado, a quienes enaltecen para engrandecer el neoliberalismo económico y continuar con la pandemia de las presuntas ideas económicas que, según los saqueadores, solucionan los problemas de la desigualdad, pero que les permiten seguir el discurso del falso fantasma del comunismo, sistema que ni siquiera existió en la URSS.

William René Parra Gutiérrez

