Sobre los técnicos del nuevo Gobierno y los grupos armados

Están desconociendo, a rajatabla y de plano, a decenas de personas que aportaron a los gobiernos, muchas de…

Es una posición respetable, pero, tal vez, errada. Supone que durante el anterior o los anteriores gobiernos (quién sabe hasta dónde, pues el artículo no lo expresa) no hubo conocimiento en la gestión pública, como si los hombres y las mujeres que hicieron parte de estos carecieran de formación, experiencia y distintas formas de conocimiento.

Con mi saludo y reiterado respeto, tengo dudas sobre el titular "Hay que celebrar el retorno del conocimiento", del editorial del 26 de agosto .

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Están desconociendo, a rajatabla y de plano, a decenas de personas que aportaron a los gobiernos, muchas de ellas con probadas calidades y formación. Desde el ministro José Antonio Ocampo (durante su corto tiempo) hasta cualquier funcionario de base que aportó desde una modesta posición. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, o Jorge Iván González (quien lideró el Plan Nacional de Desarrollo), solo por nombrar a dos personas: ¿merecen ser desconocidos en cuanto a sus conocimientos?

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Pienso que fue un error el titular. Se puede ponderar la condición de algunos de los nuevos funcionarios, sin demeritar a todos los anteriores.

Javier Duque Daza, profesor investigador de la Universidad del Valle.

¿Con qué se debe responder a la violencia?

A propósito del editorial del 2 de septiembre, titulado "Los criminales retan al presidente".

El Estado colombiano siempre ha mostrado permisibilidad, calma o libertad con los grupos armados, en respeto de los derechos humanos. Sin embargo, los grupos armados devuelven ese respeto con violencia, masacres, daños y ataques contra el pueblo y el Estado.

No entiendo, entonces, cómo pueden decir que responder a la violencia con violencia es malo, en este momento en que los grupos armados no tienen ningún respeto por la ley. Si yo, como colombiano, me vuelvo delincuente y me enfrento al Estado, sea a la Policía o al Ejército, no puedo esperar que ellos me reciban con flores, abrazos o palmadas en la espalda mientras yo los ataco con balas, drones explosivos, carros bomba y demás.

Freddy Osorio

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