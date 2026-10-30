Hoy se vence plazo para renunciar a cargos públicos y participar en las elecciones 2027

A un año y un día para que abran las urnas para las elecciones que elegirán nuevos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, este viernes 30 de octubre se vence el plazo para que los funcionarios públicos renuncien a sus cargos y no se inhabiliten al momento de aspirar en las elecciones regionales de 2027. Debido a que la ley obliga a los empleados públicos que ejercen jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar a dejar sus cargos un año antes de que sean las elecciones, que serán en este caso, el próximo…

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A un año y un día para que abran las urnas para las elecciones que elegirán nuevos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, este viernes 30 de octubre se vence el plazo para que los funcionarios públicos renuncien a sus cargos y no se inhabiliten al momento de aspirar en las elecciones regionales de 2027. Debido a que la ley obliga a los empleados públicos que ejercen jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar a dejar sus cargos un año antes de que sean las elecciones, que serán en este caso, el próximo 31 de octubre de 2027.

En Boyacá, hoy renunció Albeiro Higuera, quien se desempeñaba como el gerente general de la Sociedad Pública Terminal, y fue despedido por el gobernador Carlos Amaya, quien señaló que "le deseamos muchos éxitos en sus nuevos proyectos". Como un guiño a una posible aspiración de Higuera en ese departamento.

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Lo mismo ocurrió en Atlántico, donde renunció el Secretario General de la gobernación Atlántico, Pedro Lemus, quien espera aspirar al máximo cargo de ese departamento en las elecciones territoriales que se celebrarán el 31 de octubre de 2027.

"Ha sido un honor acompañarlo en este proceso de transformación del Atlántico, trabajando por el desarrollo de nuestro departamento y por el bienestar de su gente. Gracias por permitirme aportar a un proyecto que hoy se refleja en más de 400 obras en educación, salud, vías, infraestructura y otros sectores fundamentales para mejorar la calidad de vida de los atlanticenses", indicó Lemus.

En Barranquilla, el pasado 13 de octubre renunció Ana María Aljure, gerente de la ciudad de Barranquilla, quien suena para ser la candidata a la alcaldía de esa ciudad por parte del grupo político de los Char. El actual mandatario de la capital del Atlántico, Arturo Char, la despidió en un post en redes donde le aseguró que "¡Gracias por darlo todo por esta ciudad! Te deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa. Esta siempre será tu casa".

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Este es el primer paso del calendario electoral, que continuará el próximo sábado, 31 de octubre, con el inicio del periodo de inscripción de ciudadanos para actualizar el puesto de votación por cambio de lugar de residencia. Por esta razón, las sedes de la Registraduría Nacional en todo el país estarán abiertas este sábado de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Que luego tendrá un salto hasta el 30 de junio de 2027, cuando inicia el periodo de inscripción de candidatos y listas. Este día vence el tiempo para registrar los comités de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos y se suspende la incorporación de cédulas expedidas por primera vez al censo electoral para consolidar la lista de sufragantes.

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