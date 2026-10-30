Estos serían los ministerios que fusionaría y las entidades que eliminaría el Gobierno

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Un borrador de reforma al Estado plantea la eliminación y fusión de la mitad de las entidades estatales. En Colombia pasarían de 209 entidades a 104; cambiarían el orden de los ministerios y fusionarían las carteras de Cultura y Deporte, mientras crean dos nuevas.
Según reveló RCN, el borrador de 36 páginas que plantea recortes al Estado fue construido por la Función Pública y se encuentra en revisión de la secretaría jurídica de la Presidencia para poder ser llevado al Capitolio cuando sea aprobado por esta entidad y cuente con el visto bueno de otros ministerios.
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El documento habla de la reducción de ministerios, agencias, direcciones, superintendencias. Eliminarían, fusionarían o reorganizarían 105 de las 209 entidades, dejando solo 104 en la organización estatal.
A su vez, plantean la reorganización de los seis departamentos administrativos, entre los que están Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE); Departamento Nacional de Planeación (DNP); Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP); Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). En este nuevo plan solo dejarían el Departamento de Planeación Nacional, Inversión y Desarrollo, que tendría las funciones del DNP, y el Departamento Administrativo de Información, Estadística y Evidencia Pública, que ocuparía el lugar del DANE.
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En el caso de los ministerios, seguirían existiendo 18 carteras, pues se unificarían las carteras del Deporte y Cultura; lo mismo pasaría con Educación y Ciencias, que pasarían a ser uno solo. Pero crearían dos nuevos, que serían el Ministerio de Presidencia, Democracia, Convivencia y Gobernanza, que tendría las funciones del Dapre, y el Ministerio de Desarrollo Social, Inclusión, Ciudadanos y Familia, una fusión entre el DPS y el ICBF.
Esto se suma al artículo 7 de la ley de ajuste fisca que busca darle facultades extraordinarias al presidente Abelardo de la Espriella para "suprimir, fusionar y escindir ministerios y departamentos administrativos".
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Oscar Hernando(92084)•Hace 12 horasQue otras entidades se eliminarían o se fusionarían. Por ejemplo que pasaría con el IGAC, la DIAN y el INPEC.
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Yolanda(58593)•31 de octubre de 2026 – 09:28Porfavor alguien que pare todos estos atropellos de este desorden de gobierno!!!!!!!!
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Álamo(88990)•30 de octubre de 2026 – 22:30Y hora de acabar con el atropello de EE, censurando los más recatados comentarios. Es ofensivo el maltrato a los lectores. Déjese notar en defensa de ellos, don Fidel.
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Álamo(88990)•30 de octubre de 2026 – 22:27¡Aberrador! creer que el Estado es como la ropa que usa el lechuguino: recortada hasta las bolsas. Bastantes balones veremos en los museos, ni se diga de la ciencia que habrá para la escuela. Hora de acabar con este atropello.
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Ganimedes(64121)•30 de octubre de 2026 – 16:19Por sacarle el quite a la Izquierda miren por donde estan llevando al país, la debacle total
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Lucila(60806)•30 de octubre de 2026 – 14:48Sin autorizaciôn alguna,estâ acabando con el paîs,la naciôn,la patria,la ciudadanîa,el medio ambiente,la paz,la tranquilidad,el erario,la vida de todos,seremos unos zombies,sin dignidad,ni honor,perdidos y sin tener donde vivir!!!
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Cordillerano(64187)•30 de octubre de 2026 – 12:30Uhmm … parece que aún queda faltando los Ministerios de «Moralidad y fe cristiana» y el de« Batalla cultural», en el Mininterior crear el Viceministerio para la promoción de la política conservadora y en Mindefensa cambiar su denominación a Minguerra y el Viceministerio para la promoción del conflicto interno y los bloques de seguridad [con actores privados]
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Diana(30293)•30 de octubre de 2026 – 10:27Y así se acaba con la cultura en Colombia. Ya me imagino a Nairo de ministro de Cultura y deporte