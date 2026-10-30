Según reveló RCN, el borrador de 36 páginas que plantea recortes al Estado fue construido por la Función Pública y se encuentra en revisión de la secretaría jurídica de la Presidencia para poder ser llevado al Capitolio cuando sea aprobado por esta entidad y cuente con el visto bueno…

Un borrador de reforma al Estado plantea la eliminación y fusión de la mitad de las entidades estatales. En Colombia pasarían de 209 entidades a 104; cambiarían el orden de los ministerios y fusionarían las carteras de Cultura y Deporte, mientras crean dos nuevas.

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Estos serían los ministerios que fusionaría y las entidades que eliminaría el Gobierno

Según reveló RCN, el borrador de 36 páginas que plantea recortes al Estado fue construido por la Función Pública y se encuentra en revisión de la secretaría jurídica de la Presidencia para poder ser llevado al Capitolio cuando sea aprobado por esta entidad y cuente con el visto bueno de otros ministerios.

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El documento habla de la reducción de ministerios, agencias, direcciones, superintendencias. Eliminarían, fusionarían o reorganizarían 105 de las 209 entidades, dejando solo 104 en la organización estatal.

A su vez, plantean la reorganización de los seis departamentos administrativos, entre los que están Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE); Departamento Nacional de Planeación (DNP); Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP); Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). En este nuevo plan solo dejarían el Departamento de Planeación Nacional, Inversión y Desarrollo, que tendría las funciones del DNP, y el Departamento Administrativo de Información, Estadística y Evidencia Pública, que ocuparía el lugar del DANE.

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En el caso de los ministerios, seguirían existiendo 18 carteras, pues se unificarían las carteras del Deporte y Cultura; lo mismo pasaría con Educación y Ciencias, que pasarían a ser uno solo. Pero crearían dos nuevos, que serían el Ministerio de Presidencia, Democracia, Convivencia y Gobernanza, que tendría las funciones del Dapre, y el Ministerio de Desarrollo Social, Inclusión, Ciudadanos y Familia, una fusión entre el DPS y el ICBF.

Esto se suma al artículo 7 de la ley de ajuste fisca que busca darle facultades extraordinarias al presidente Abelardo de la Espriella para "suprimir, fusionar y escindir ministerios y departamentos administrativos".

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