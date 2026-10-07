Los motivos de De la Espriella para hablar de las regionales de 2027 a un año de elecciones

31 de octubre de 2027, esa es la cita para las elecciones regionales que definirán el cambio en gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles de las Juntas Administradoras Locales (JAL) al menos así lo establece el artículo uno de la Ley 163 de 1994 que plantea que este llamado a las urnas se debe realizar el último domingo del mes de octubre del año respectivo. Una fecha para la que aún faltan 390 días para que el país decida no solo cambios en sus gobernantes, sino también un plebiscito sobre la gestión de un gobierno que llevará…

31 de octubre de 2027, esa es la cita para las elecciones regionales que definirán el cambio en gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles de las Juntas Administradoras Locales (JAL) al menos así lo establece el artículo uno de la Ley 163 de 1994 que plantea que este llamado a las urnas se debe realizar el último domingo del mes de octubre del año respectivo. Una fecha para la que aún faltan 390 días para que el país decida no solo cambios en sus gobernantes, sino también un plebiscito sobre la gestión de un gobierno que llevará para esas fechas un año y tres meses en el poder.

El presidente Abelardo de la Espriella —y su círculo de confianza— empieza a construir un relato sobre las regionales a partir de discursos, enfrentamiento con mandatarios locales e incluso movimientos políticos para impulsar su partido Defensores de la Patria en el imaginario colectivo en una elección donde podrían estrenar personería jurídica al subirse por segunda vez al round electoral.

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“Con el terrorismo no puede haber negociaciones, no hay contemplaciones, no las habrá en el campo de batalla y tampoco con sus socios en el campo político. […] A unos que están en el campo político los vamos a derrotar con hechos, con decisiones, con pulcritud y con patriotismo. […] Los vamos a derrotar en las urnas, no hay contemplación ni en el campo de guerra ni en el campo electoral. Colombia no puede retroceder nunca más”, con estas palabras el presidente De la Espriella se fue de frente contra su oposición y los invita a enfrentarse en las urnas desde que llegó al poder. Todo esto a 24 horas de completar dos meses en la jefatura del Estado.

Esta invitación a enfrentarse en las urnas con la izquierda fue respondida rápidamente por el expresidente Gustavo Petro, quien señaló desde su cuenta de X que de permitirse la reelección presidencial este lo enfrentaría: “Yo a usted no le temo porque conozco al dedillo su pasado señorito Abelardo Squiffo. Abra las puertas de la reelección y me enfrentará”. Sin embargo, su batalla más pronta podría ser en las regionales del otro año donde Petro suena en el sonajero de candidatos para quedarse con la alcaldía de Bogotá.

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Yo a usted no le temo porque conozco al dedillo su pasado señorito Abelardo Squiffo.



Habrá las puertas de la reelección y me enfrentará. https://t.co/sDgd0LN4yT — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 6, 2026

En medio de esa campaña anticipada, el actual jefe de Estado construye poco a poco un relato anticorrupción que espera extender a las regiones o al menos así lo dejó ver en los últimos días durante varias intervenciones en las que se fue de frente contra funcionarios públicos. Uno de esos casos es el exdirector general de bomberos, Germán Miranda, que fue declarado insubsistente por presuntas irregularidades; el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, quien dice que no renunciará a pesar de que el presidente pidiera vigilancia sobre la rectoría, los procesos electorales y el cumplimiento de los estatutos.

A estas batallas en las regiones se suma una con el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, al que acusó de tener 13 procesos por corrupción, un video donde indica "como robarse el PAE" y ser llamado por la Corte Constitucional debido a un caso de enriquecimiento ilícito. Acuña aseveró que durante el evento tuvo hombres armados detrás de él, le habrían negado el derecho a la réplica y que las declaraciones del mandatario son editadas.

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Su batalla contra lo que desde su administración consideran irregular y la forma distante de relacionarse con el Congreso pueden ayudar a construir una narrativa de la que se apoderen sus candidatos, con cierta similitud a la intención de Rodolfo Hernández en 2022 de convertir la anticorrupción en su bandera, aunque De la Espriella quiere hacerlo desde el poder mismo.

Y no solo el presidente empieza a enviar mensajes sobre los comicios que se aproximan; miembros de su círculo más cercano, como Carlos Suárez, el hombre que preside la junta directiva de Ecopetrol. Este fue estratega de campaña y uno de los hombres más cercanos al presidente Abelardo de la Espriella, se refirió al futuro de Defensores de la Patria en las elecciones regionales de 2027 y las presidenciales de 2030.

"Seguiré haciéndolo mientras el Tigre así lo disponga porque ganamos la batalla del 2026, pero para ganar la guerra hay que ir a por el 2027 y el 2030 y lo haré como en el 2026, desde la distancia. Lo mío no son las intrigas de los áulicos; los aduladores serviles son el pasado, el servicio al ciudadano es el presente. Yo me quedo con el pueblo, que es sabio, la época de los cortesanos se acabó.", señaló Suárez.

Las declaraciones de Suárez ocurren durante una campaña electoral adelantada por conseguir gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas alrededor del país, justo en medio de un proceso de fusión entre Defensores de la Patria, Salvación Nacional y Creemos, que fue presentado ante el Consejo Nacional Electoral para que la fuerza que consiguió De la Espriella en las urnas de este año extienda su influencia en las regiones del país.

Aun así, no la tendrá fácil, pues desde el oficialismo deberán elegir entre unirse con nuevas colectividades como el Partido Repúblicano liderado por María Fernanda Cabal o viejos conocidos en la derecha como el Centro Democrático de Álvaro Uribe y la segunda posibilidad, que es enfrentarlos a voto limpio en una elección con el riesgo de dividir ese electorado y darle ventaja a una izquierda que cada vez construye más puentes para ser un frente unido contra el abelardismo y consolidar la posibilidad de regresar al poder en 2030.

De la Espriella comenzó a calentar motores a través de una narrativa del cumplir la palabra, enfrentar a los grupos armados y a la corrupción porque sabe que su adversario en los tarjetones del 2027 no será solo la izquierda de Gustavo Petro, sino también unas nuevas derechas que nacen desde nuevas y viejas colectividades.

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