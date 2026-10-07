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Los motivos de De la Espriella para hablar de las regionales de 2027 a un año de elecciones

Faltan 390 días para el 31 de octubre de 2027, fecha en que se disputarán las elecciones regionales el próximo año. Pero el presidente Abelardo de la Espriella —y su círculo de confianza— ya empezó a construir un relato sobre las regiones a partir de discursos, enfrentamiento con mandatarios locales e incluso movimientos políticos para impulsar su partido Defensores de la Patria.

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Nicolás Torres García
Nicolás Torres García
Abelardo de la Espriella recibió los resultados de segunda vuelta en Barranquilla. Así celebró su elección presidencial.
Abelardo de la Espriella recibió los resultados de segunda vuelta en Barranquilla. Así celebró su elección presidencial.
Foto: Santiago Ramírez Marín

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31 de octubre de 2027, esa es la cita para las elecciones regionales que definirán el cambio en gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles de las Juntas Administradoras Locales (JAL) al menos así lo establece el artículo uno de la Ley 163 de 1994 que plantea que este llamado a las urnas se debe realizar el último domingo del mes de octubre del año respectivo. Una fecha para la que aún faltan 390 días para que el país decida no solo cambios en sus gobernantes, sino también un plebiscito sobre la gestión de un gobierno que llevará…

Nicolás Torres García

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Cuenta las historias de los pasillos del Congreso de la República y del poder desde las regiones. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters. Interesado en el análisis de datos e inteligencia artificial. Premio Vallecaucano de Periodismo 2025. nitorresg ntorres@elespectador.com
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