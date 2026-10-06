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Derecha e izquierda empujan sus apuestas electorales para 2027: ya hay una baraja en juego

El oficialismo del presidente Abelardo de la Espriella y la oposición del exmandatario Gustavo Petro apuntan por plazas claves como Bogotá, la costa Caribe y Antioquia. Así calientan sus estrategias.

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Redacción Política
Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe, Iván Cepeda y Gustavo Petro están en el juego de poder regional.
Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe, Iván Cepeda y Gustavo Petro están en el juego de poder regional.
Foto: Archivo Particular

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“Para ganar la guerra hay que ir a por el 2027 y el 2030”. “Tenemos toda la experiencia y todas las credenciales para volver a gobernar a Bogotá”.

Estas son dos frases directas pronunciadas desde espectros ideológicos distintos y que resumen la campaña electoral anticipada por el poder regional del próximo año. Y tanto en la derecha oficialista como en la izquierda opositora comenzaron a barajar una serie de nombres con los cuales cumplir ese propósito.

Más información: Derecha e izquierda calientan una campaña anticipada en los primeros 54…

Por Redacción Política

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Comentarios
  • antonio(7747)Hace 15 minutos
    La izquierda ni para limpiarse el………
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