Derecha e izquierda empujan sus apuestas electorales para 2027: ya hay una baraja en juego

Estas son dos frases directas pronunciadas desde espectros ideológicos distintos y que resumen la campaña electoral anticipada por el poder regional del próximo año. Y tanto en la derecha oficialista como en la izquierda opositora comenzaron a barajar una serie de nombres con los cuales cumplir ese propósito.

“Para ganar la guerra hay que ir a por el 2027 y el 2030”. “Tenemos toda la experiencia y todas las credenciales para volver a gobernar a Bogotá”.

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La primera de esas sentencias proselitistas es de Carlos Suárez, cabeza de la junta directiva de Ecopetrol y el cerebro estratégico por el que el presidente Abelardo de la Espriella se impuso en las urnas. Y de ahí su relevancia. La notificación en torno a que el grupo político que rodea al primer mandatario quiere repetir victoria en los comicios regionales confirma que el juego por el poder es total.

En ese propósito ya está Defensores de la Patria, el partido que logró personería jurídica por ser el que avaló vía firmas a De la Espriella a cuyo nombre consiguió en segunda vuelta 12,9 millones de votos. Sus directivos están analizando personas y departamentos para hacer apuestas en profundidad.

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A eso se suma que ya trabajan en la fusión con Salvación Nacional, del senador Enrique Gómez, y Creemos, la fuerza que rodea al alcalde Federico Gutiérrez (Medellín). El objetivo es que haya una suerte de “nueva derecha” que dé avales y tenga opción de gobernar más allá de lo que en las dos últimas décadas han representado el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático. Inclusive, surgió una nueva arista con el Partido Republicano que quiere promover María Fernanda Cabal.

En esa estructuración de fuerzas en este lado ideológico despuntaron varios nombres. Uno de ellos es el de Enrique Peñalosa, quien ya fue dos veces alcalde de Bogotá y a quien le vienen “coqueteando” para que acepte lanzarse una tercera vez. Él aún no ha respondido en ningún sentido a los mensajes que le han hecho llegar, pero constantemente sienta postura sobre los asuntos de la capital.

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En su más reciente medición en urnas, el pasado 8 de marzo –cuando hizo parte de un grupo de aspirantes que se juntó bajo el nombre de “Gran Consulta por Colombia”–, obtuvo 162.534 votos. Eso era un escenario para elegir una carta presidencial, por lo cual no es comparable estadísticamente con otros comicios. En 2015, cuando ganó en urnas su segundo periodo al frente del Palacio de Liévano, sumó 903.764 sufragios.

Fuentes del entorno político más cercano a De la Espriella les confirmaron a reporteros de este diario que sí se ve a Peñalosa como una carta fuerte, pero analizan otros caminos por el impacto en mediciones digitales y la búsqueda de renovación de liderazgos. Por eso, desde esta misma derecha, se ha ventilado el nombre de David Luna, quien en la misma medición de marzo logró 115.229 votos.

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Otra carta que se ha barajado en este lado es la que podría representar María Claudia Tarazona, viuda del candidato presidencial y senador Miguel Uribe, asesinado hace poco más de un año en Bogotá. A ella también le han enviado mensajes desde el Centro Democrático, la colectividad en la que militó su esposo, pero en privado se ha hablado de unos supuestos roces suyos con parte de quienes tienen carné de ese partido. El nombre de Miguel Uribe Londoño –designado embajador ante Reino Unido– gravitaría en esas diferencias.

Pero mientras se hacen estas consultas, en el partido uribista no están quietos. Internamente ya reconocen como “error” intentar irse hacia el centro en las pasadas presidenciales, lo que dejó a Paloma Valencia con apenas 1,6 millones de votos en primera vuelta (31 de mayo). Ahora se busca cómo retomar el liderazgo de la derecha dura, para lo cual, aunque de manera informal, han pensado en ciertos círculos en promover a la excandidata y exsenadora para que busque el Palacio de Liévano a nombre de esta colectividad.

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Ahora bien, Valencia no ha expresado ninguna postura ante esa posibilidad, por lo que las alianzas, e incluso no se descarta que fuesen con fichas abelardistas, también están sobre la mesa. Además, pese a que Juan Daniel Oviedo fungió como fórmula vicepresidencial de la excongresista a nombre del uribismo, su hoja de vida política es vista como “muy cercana” a ese centro que, aseguran en el seno de la colectividad, relegó a esta tendencia en la pasada contienda presidencial.

Y en medio de todo esto es que cobra relevancia la segunda de las frases con las que comenzaron estas líneas. La postura es del senador Iván Cepeda, quien perdió la segunda vuelta pese a sumar 12,6 millones de votos. Lo que dice el congresista es que el Pacto Histórico tiene capacidad electoral, política y administrativa para regresar a manejar los hilos de Bogotá, una ciudad de 10 millones de habitantes y que aporta al menos el 25 % por el PIB nacional. Es, según la izquierda, “la joya de la corona”.

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La apuesta del otro extremo ideológico, confirmada por Cepeda en una reciente entrevista con El Espectador, pasa por reconocer que el máximo líder de la izquierda es el expresidente Gustavo Petro. Será él quien asuma las riendas del Pacto Histórico, pero además se ha hablado internamente de que sea el aspirante para reconquistar a Bogotá.

En su aspiración de 2011, cuando llegó a ser alcalde tras todo el escándalo de corrupción que rodeó a la administración del fallecido Samuel Moreno –con quien compartió carné en el Polo–, Petro logró 723.157 votos. Su paso por el Palacio de Liévano fue polémico, pues hasta enfrentó una destitución del entonces procurador Alejandro Ordóñez (ahora embajador ante la Organización de Estados Americanos), que terminó reversada en otras instancias judiciales; incluso, del exterior.

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Las más recientes elecciones fueron en junio pasado. Esta imagen es de referencia y recoge el proceso electoral en Barranquilla. EFE / Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

En el Pacto ya se ha planteado que, si Petro se lanza, las otras cartas que buscan ese cupo analicen plazas diferentes, como la gobernación de Cundinamarca. En ese abanico entrarían María José Pizarro, Carlos Carrillo, Susana Muhamad y más líderes de izquierda que sienten pueden apostar por llegar a la Alcaldía de Bogotá.

Otro nombre que se ha ventilado es el de Claudia López, quien en los comicios de 2019 sumó 1,1 millones de votos para volverse alcaldesa. Y luego de duras controversias con Petro, hace tres semanas se tomaron una foto para indicar que, desde el punto de vista de ambos, el llamado progresismo sí tiene una nueva oportunidad de ser poder desde 2027.

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La izquierda, en estos paneos electorales sobre Bogotá, también lee que el enfoque del presidente De la Espriella de llevar más del Gobierno hacia Barranquilla y otras regiones puede abrirle el camino a este sector ideológico.

Y aunque Bogotá es de interés para derecha e izquierda por igual, hay otras regiones que no son menores. En Barranquilla, la llamada casa Char busca mantener esa alcaldía con el apoyo de quienes hoy están en el oficialismo, pero aún no han ventilado nombres; y en la oposición ventilaron la carta del exministro Armando Benedetti, aunque su inclusión en la denominada “lista Clinton” de las autoridades estadounidenses podría frenarlo.

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El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, dijo que “tenemos toda la experiencia para volver a gobernar a Bogotá”. Entrevista. 🔗👇 https://t.co/aMR8DC1SGg — El Espectador (@elespectador) October 3, 2026

En Puerto Colombia, la puja es con la familia Torres, donde esta busca mantener la hegemonía en el municipio, mientras que el abelardismo y el charismo quieren arrebatárselo.

Y por Medellín, una plaza más dada a la derecha, ya suenan Manuel Villa –a quien apoyarían Salvación Nacional, Defensores de la Patria y Creemos (con “Fico” incluido)– y Sebastián López, que contaría con el apoyo del Centro Democrático. El exgobernador Aníbal Gaviria y el exrepresentante Daniel Carvalho también están en la baraja, pero por fuerzas distintas que no necesariamente son de izquierda.

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En otros departamentos, como Valle, ya se ventila el nombre Clara Luz Roldán para la gobernación –apoyada especialmente por La U de Dilian Francisco Toro–; en esa región también se habló Alexander López y Francia Márquez como cartas de la izquierda, aunque se analiza si su apuesta se enfocaría por la Alcaldía de Cali. Mientras que en Córdoba se habló de la excongresista Saray Robayo y, en Santander, se mencionó a la exrepresentante Lina Barrera.

Todo esto muestra que, sin dejar de lado que hay más zonas que ya están siendo mapeadas por derecha e izquierda para lanzar sus apuestas, que la puja por el poder se anticipó. De hecho, la última semana de octubre está previsto que la Registraduría presente el calendario electoral para estos comicios.

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Este martes se cumplen 60 días exactos desde que De la Espriella asumió el poder y sabe, de ahí todas estas radiografías y algunas decisiones como el reciente congeliento el precio de la gasolina, que las regionales son una suerte de “plebiscito” que deben surtir para buscar continuidad en 2030. Eso también lo tiene claro la izquierda y de ahí que su oposición sea cada vez más fuerte. Hay expectativa.

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