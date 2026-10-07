 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Estos son los lazos entre el operador logístico de Presidencia y el poder del minvivienda

Neomundo firmó un contrato de COP 5.300 millones que deberá ejecutar en 80 días. Tiene una amplia experiencia de contratación con públicos y privados, y su gerente, Julián Díaz Zambrano, es cercano al ministro de Vivienda y exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. Estos son vasos comunicantes entre el jefe de esa firma con los círculos que impulsaron al presidente Abelardo de la Espriella.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
Julián Díaz (c.) es el gerente de Neomundo. A su lado Carlos Ríos (director del Dapre) y Jaime Beltrán (ministro de Vivienda).
Julián Díaz (c.) es el gerente de Neomundo. A su lado Carlos Ríos (director del Dapre) y Jaime Beltrán (ministro de Vivienda).
Foto: Archivo

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Un contrato de COP 5.300 millones con el Gobierno de Abelardo de la Espriella hizo que se le pusiera la lupa a una empresa de origen santandereano, cuyo gerente tiene lazos con el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. La Corporación Centro de Convenciones, Ciencia, Tecnología, Innovación y Cultura de Bucaramanga (Neomundo) se llevó uno de los procesos más jugosos que adjudica la Presidencia, el cual tiene una duración de cerca de 80 días y se formaliza vía contratación directa.

Quien está al frente de esa empresa —que es de participación…

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género. mariabarriosf mbarrios@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Abelardo de la Espriella

Colombia hoy

Cristian Portilla

Jaime Andrés Beltrán

Julián Díaz Zambrano

Ministerio de vivienda

Neomundo

Noticias

Noticias de hoy

Noticias de política

Noticias políticas

Política

PremiumEE
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • Álamo(88990)Hace 51 minutos
    Milagrosos pesos pa’ los nunca… Si así empezamos, ya sabemos cómo sigue la fiesta. ¡A las urnas en el 27!
Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido