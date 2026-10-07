Estos son los lazos entre el operador logístico de Presidencia y el poder del minvivienda

Un contrato de COP 5.300 millones con el Gobierno de Abelardo de la Espriella hizo que se le pusiera la lupa a una empresa de origen santandereano, cuyo gerente tiene lazos con el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. La Corporación Centro de Convenciones, Ciencia, Tecnología, Innovación y Cultura de Bucaramanga (Neomundo) se llevó uno de los procesos más jugosos que adjudica la Presidencia, el cual tiene una duración de cerca de 80 días y se formaliza vía contratación directa.

Quien está al frente de esa empresa —que es de participación mixta y recibió, hasta ahora, su primer contrato a nivel nacional— se llama Julián Díaz Zambrano y tiene de su lado a todo el poder político bumangués que impulsó al mandatario desde la campaña. El gerente llegó allí tras ser elegido por la junta directiva de esa firma, que está “integrada en su totalidad por entidades públicas”, según el mismo documento que el Dapre delineó para justificar su contratación.

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Por eso, en esa decisión de quién se llevaría la gerencia tuvieron parte los integrantes de esa misma junta: “el Departamento de Santander, el Municipio de Bucaramanga, el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga (IMEBU) y el Instituto de Cultura y Turismo de Bucaramanga, y conforme a sus estatutos, es presidida por el gobernador de Santander o por el alcalde de Bucaramanga".

Y fue el alcalde de la capital santandereana, Cristian Portilla, el que eligió a Díaz. El nuevo gerente llegó a reemplazar a Tomás León, quien denunció “presiones” de las mayorías a favor de Portilla en la junta directiva de Neomundo. Díaz, en todo caso, era conocido en el principal despacho bumangués. El mismo mes en que fue elegido como la cabeza de esa compañía, había dejado su puesto en la Oficina de Asuntos Internacionales (OFAI) de la Alcaldía.

Previamente, el 2 de enero de 2024, fue nombrado como asesor de Beltrán —entonces recién posesionado como alcalde de Bucaramanga— con una asignación mensual de poco más de COP 9 millones. Era muy cercano a su esposa, Paula Ramírez, al punto que aparece en fotos con ella en eventos sociales.

Sus lazos también están en la Presidencia. Fue invitado a la ceremonia de la transmisión de mando presidencial, con silla en la misma sala en la que posesionaron a todos los ministros el pasado 7 de agosto, así como a varios eventos de campaña. En sus redes sociales, el gerente de Neomundo aparece en fotos con el presidente De la Espriella; la primera dama, Ana Lucía Pineda; la secretaria de Comunicaciones, María Fernanda Sandoval; y la secretaria privada del mandatario, Carolina Bazurdo.

Díaz, además, tiene un historial en bases de datos públicas del Estado. Reporta cuatro contratos con la Cámara de Comercio de la capital santandereana: dos por COP 500.000, cada uno, en 2022; uno por COP 800.000 en 2021 y otro por COP 4 millones en ese mismo año. Y la otra empresa en la que aparece como representante legal, Eon Group S. A. S. —cuya actividad económica es el comercio al por mayor y al por menor de prendas de vestir, así como publicidad—, reporta dos con la misma entidad para 2022: uno por COP 773.500 y otro por COP 5 millones.

El reporte de Neomundo es más amplio y aparece vinculado con el Estado desde 2018, cuando la empresa —constituida desde 1999 y ampliada en 2012— inauguró oficialmente su operación como centro de convenciones. Desde ese momento hasta la fecha se le han adjudicado contratos especialmente en Santander, pero también con la Alcaldía de Santa Marta: el más alto que ha firmado a la fecha fue por COP 11.328 millones con el despacho del jefe político de esa ciudad, Carlos Pinedo (Partido Conservador).

Estos son los contratos más cuantiosos adjudicados a Neomundo en bases de datos públicas. Foto: Archivo

Fue desde 2021 cuando la compañía “amplió su capacidad para ofrecer servicios de operación logística en eventos”, como aparece en su página web. Solo en 2026 ha recibido 26 contratos, que se suman al del Dapre de Carlos Ríos, cuyo valor es el segundo más cuantioso que ha firmado. Aunque se contactó a la empresa para conocer su perspectiva sobre este tema, El Espectador no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.

Ahora, previo a la llegada de De la Espriella en el poder, los nombres de Díaz, Beltrán y Portilla estaban metidos en un documento radicado ante la Procuraduría que solicitaba la apertura de una investigación disciplinaria y la suspensión provisional del alcalde bumangués por presunta participación en política. La queja fue presentada tras un evento en el que el mandatario regional salió en tarima junto al hoy ministro de Vivienda, entonces director de regiones de la campaña de De la Espriella, durante un evento de Semana Santa.

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La razón por la que se vincula a Díaz es porque ese acto se realizó con apoyo del contrato 0331-D4 del 28 de enero de 2025 —mucho antes de que el actual gerente fuera elegido—, suscrito entre el IMCT y Neomundo. Por ese contrato es que la queja solicitó que se investigara tanto a la directora del instituto, Natalia Melissa Torres, como al gerente de la compañía de eventos.

“Todos los eventos eran de libre entrada y él es un libre ciudadano que puede ingresar a los eventos. No le veo ningún inconveniente, no lo vi haciendo proselitismo, no lo vi haciendo ningún llamado o invitación a votar por nadie, sino participando de un evento religioso”, aseguró en ese momento el secretario del Interior de Bucaramanga, Alfonso Pinto Fratalli.

Esta foto fue tomada de la cuenta de Instagram del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. En ese momento, era director de regiones de la campaña del presidente Abelardo de la Espriella y aparece en tarima junto al alcalde Cristian Portilla. Foto: Archivo

¿Cómo es el historial de contratos de logística en la Presidencia?

Lo que asumió Neomundo hasta el 20 de diciembre de 2026 es la operación logística de los eventos que caigan en manos del Dapre. La mayor parte de ese contrato se iría para los eventos del despacho presidencial (COP 2.668 millones), seguido por la Vicepresidencia (COP 200 millones), el área administrativa y grupo de Salones de Estado y Casas Privadas (COP 728 millones) y la Consejería Presidencial para las Regiones (COP 1.792 millones).

En el gobierno del expresidente Gustavo Petro, fueron tres empresas las que se encargaron de este tipo de labores: Plaza Mayor, Feeling Company S. A. S. y 4-72. Todos esos contratos superaron los COP 10.000 millones y fueron por plazos cercanos a un año.

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Sin embargo, la última contratación de operador logístico fue la que prendió más alertas al tratarse de una entidad pública dedicada específicamente al servicio postal. Como lo reveló El Espectador en su momento, el Ejecutivo de Petro buscó reestructurar esa institución para que explorara nuevos negocios y saliera de la quiebra, y por ello fue que se le adjudicaron dos: uno por $11.756 millones con el Dapre para encargarse de los eventos de la Presidencia hasta el 31 de julio de 2026, es decir, hasta el fin del Gobierno; y otro por $88.964 millones con el Ministerio del Interior de Armando Benedetti.

Ese proceso, en todo caso, habría tenido un freno en el actual gobierno. El último presidente de esa compañía —que es pública, pero se tiene un régimen de contratación privado— fue Fuad Abdala Salaiman Verbel y fue retirado tras una junta el 23 de septiembre de 2026. La decisión la tomaron Alexandra Falla Zerrate, ministra de TIC; Manuel Felipe Rodríguez, Luz Helena Rodríguez y Nidia María Fernández, todos delegados del Ministerio de Hacienda. De acuerdo con el MinTIC, la determinación llegó tras recibir “un informe de la situación actual de la compañía”.

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El contrato que recibe la nueva empresa representa un cambio de un Ejecutivo que privilegiaba la ampliación de lo público en épocas electorales hacia la actual administración, que quiere darle más fuerza a lo privado para reducir burocracia; no obstante, los lazos se dan con afines a su ideología. Todo eso explica por qué la llegada de la compañía santandereana toma más fuerza en el escenario nacional, teniendo al frente a una persona cercana a la campaña de Defensores de la Patria.

Neomundo, de acuerdo con documentos de la Presidencia, tiene una capacidad financiera con "un patrimonio superior a COP 100.000 millones, un índice de liquidez de 1,14 y un nivel de endeudamiento del 3 %". La empresa tiene como principales labores “el arrendamiento de espacios para eventos, el arrendamiento inmobiliario, la operación logística y proyectos especiales”. Su historial es amplio en materia de contratación con el Estado y con privados, pero sus lazos la unen con el actual gobierno desde antes de que se posesionara.

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