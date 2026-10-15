De la Espriella quiere regular la relación con el Congreso: ¿qué pasará con la "mermelada"?

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, presentó este jueves ante el Congreso el proyecto con el que el gobierno de Abelardo de la Espriella busca establecer nuevas normas para el relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. En efecto, la norma que toca de forma directa a la Constitución, tiene como objetivo "fortalecer el control ciudadano sobre los intereses de los congresistas, financiadores de sus campañas y proyectos de inversión que postulan para sus regiones".

El proyecto ingresó por la Cámara, un hecho significativo, pues el acto legislativo radicado da vía libre a los congresistas para que puedan establecer diálogos directos sobre proyectos que beneficien a sus regiones. El ministro ha indicado que esto, en todo caso, siempre debe ser sobre la mesa para aumentar los índices de transparencia en el desarrollo de proyectos.

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De acuerdo con el jefe de la cartera política, esta iniciativa "será un cambio de orden en la manera como históricamente se han relacionado los gobiernos con el congreso. Va a erradicar la llamada mermelada. ¿Qué es la mermelada? La transacción oculta entre gobiernos y el Legislativo". En consonancia con sus declaraciones, Lara indicó que "a partir de esta reforma, los congresistas podrán postular sin temor a represalias jurídicas, proyectos de inversiones suficientes, pero deberán postularse por encima de la mesa, para que todos los colombianos sepan".

Para el funcionamiento de esta propuesta, que ya tuvo la luz verde del presidente Abelardo de la Espriella, los congresistas tendrán que inscribir las iniciativas en un registro público, pero de forma simultánea, "abstenerse de intervenir en la adjudicación, celebración o ejecución de los contratos derivados". Ese articulado estipula que ni los legisladores que presenten estas propuestas de dirección de proyectos ni sus financiadores de campaña podrán tener "beneficio particular y determinado de los proyectos o contratos postulados".

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La iniciativa propone registros públicos de intereses, reglas para prevenir conflictos y sanciones por ocultar información.



El objetivo: garantizar transparencia en el uso de los recursos públicos y priorizar el bienestar colectivo. pic.twitter.com/9lhmxQflHJ — MinInterior Colombia (@MinInterior) October 15, 2026

"Lo que se postula y se defiende por encima de la mesa es desarrollo", dijo Lara cuando presentó el proyecto. Además, el jefe de cartera dijo que "es legítimo que un congresista pueda ser financiado por un sector empresarial, industrial o comercial, y es legítimo también".

Desde la Casa de Nariño el presidente Abelardo de la Espriella ha sido enfático en establecer líneas de comunicación directa con las regiones, siempre con el énfasis de acabar con los focos de corrupción. En efecto, De la Espriella este mismo martes dijo que en su mandatario "hay una decisión política clara: conocer el Estado, hablar con los funcionarios directamente y dejarles claro que este gobierno, en la era del tigre y la patria milagro, no se acepta ni la ni la corrupción".

¿Qué dice el articulado?

Ese texto toca de forma directa el artículo 180 de la Constitución y señala que "no constituye prohibición de las establecidas en este artículo, ni violación del régimen de incompatibilidades o de conflicto de intereses, la postulación de proyectos de inversión en beneficio de entidades territoriales o de sus habitantes, efectuada por los congresistas ante el Gobierno Nacional en los términos de la ley orgánica, siempre que el congresista no intervenga en la adjudicación, celebración ni ejecución de los contratos derivados, y que ni él ni los financiadores de su campaña tengan beneficio particular y determinado en dichos proyectos o contratos. La postulación deberá realizarse mediante un registro público".

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Además, en su segundo artículo se ratifica que los congresistas tendrán que declarar sus posibles conflictos de interés. "Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. Solo constituye conflicto de intereses que obligue a declararse impedido la existencia de un beneficio particular y determinado en favor del congresista, de su cónyuge o compañero permanente, de sus parientes dentro de los grados que señale la ley, o de sus socios".

Paralelamente, los representantes: Miguel Ángel Pinto, Jaime Arizabaleta y Daniel Briceño, todos del Centro Democrático, radicaron el proyecto de ley que busca unificar las direcciones administrativas de Senado y Cámara. Esa propuesta centralizaría los recursos de funcionamiento del Congreso en una única oficina y, según detallaron los legisladores, ahorraría más de COP 300.000 millones anuales del presupuesto general.

Los representantes de Centro Democrático Miguel Pinto, Jaime Arizabaleta y Daniel Briceño. Foto: Prensa Miguel Pinto

Esto dice el articulado completo:

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