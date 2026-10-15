Denominada “bancada provida” se presentó en Congreso: dijo que son más de 100 legisladores

Quienes hacen parte de esta estructura que se está conformando en el Capitolio aseguraron que están preparando un paquete de proyectos de ley y reformas constitucionales, y que incluso buscan ser presentadas con el apoyo del Gobierno del presidente…

Un grupo de congresistas, tanto de Cámara como de Senado, anunció que se conformó nuevamente la llamada “bancada provida”. Se trata —de acuerdo con sus voceros— de al menos 100 legisladores que anunciaron una cruzada legislativa contra lo que desde este sector se denomina “ideología de género”.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Quienes hacen parte de esta estructura que se está conformando en el Capitolio aseguraron que están preparando un paquete de proyectos de ley y reformas constitucionales, y que incluso buscan ser presentadas con el apoyo del Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella. Esto último, en todo caso, aún no se ha confirmado pese a que en ciertos temas hay afinidad política. Todos coinciden en la derecha del espectro ideológico.

Publicidad

Más información: Cancillería habla de carrera diplomática tras “políticos tradicionales” llegando a embajadas

Durante un acto oficial que parte de este grupo legislativo realizó en el Capitolio se presentó como miembros activos de esta autodenominada “bancada provida” a los representantes Luis Miguel López Aristizábal (Partido Conservador), Carol Borda (Salvación Nacional) y David Cote, y senadores Sara Castellanos (Salvación Nacional) y Juan Espinal (Centro Democrático).

En la búsqueda de articulaciones con la Casa de Nariño, de acuerdo con lo que dijeron algunos de estos congresistas, ya se logró un acuerdo para impulsar de manera conjunta lo que denominaron “Ley Laura”. Se trata de una iniciativa legislativa, respaldada por la administración del presidente Abelardo de la Espriella, que busca establecer procesos legales para los menores de edad que vayan a tener “intervenciones médicas de afirmación de género”.

Le puede interesar

Consulte aquí: La primera jornada de marchas convocadas por la izquierda terminó sin Petro en tarima

En medio de estos anuncios, realizados justo al mismo tiempo que las marchas de la oposición llegaban este 14 de octubre a la Plaza de Bolívar de Bogotá, los integrantes de este grupo legislativo aseguraron que tienen más legisladores adeptos a los intereses que promueven

“La bancada pasó de 54 integrantes en el periodo anterior a 100 en el actual, lo que representa un crecimiento del 85,2 % y la incorporación de 46 congresistas adicionales”, se precisó en un comunicado.

Otros hechos: “El que menos ejecutó fue el gobierno Petro”: dardo sobre implementación del Acuerdo de Paz

Todas estas movidas se dan en paralelo a los anuncios del Gobierno de De la Espriella en el sentido de sumarse a instancias internacionales en la que no se reconoce el derecho al aborto, como la que se denomina Consenso de Ginebra, y la petición de Colombia ante un equipo de Naciones Unidas para apartarse del concepto de “derechos sexuales y reproductivos”.

Estas situaciones han encendido alarmas en diversas organizaciones que defienden derechos adquiridos en las últimas décadas, pues si bien ese tipo de pasos no son vinculantes ni tienen efectos jurídicos directos, sí es un mensaje político sobre cómo percibe la actual Casa de Nariño este tipo de temas.

Vamos a acabar con la ideología de género en Colombia.



La Bancada Provida pasó de 54 a más de 100 congresistas. Hoy sumamos fuerzas para defender la vida, proteger a los niños y fortalecer a las familias. pic.twitter.com/EVpUzyZu1v — Luis Miguel López Aristizábal (@LuismLopezA) October 15, 2026

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.