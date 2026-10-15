Crecen tensiones por nuevas denuncias de María Claudia Tarazona en caso Miguel Uribe

En el mismo texto, los firmantes del Acuerdo advirtieron sobre una “ofensiva”, que se estaría desarrollando desde el oficialismo…

En carta pública, los exFarc rechazaron las “infundadas declaraciones” de la viuda de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona. Advirtieron que se trataba de una “campaña de ataques, desinformación, estigmatización y falsas acusaciones” contra Rodrigo Londoño, líder de la agrupación política. Tarazona vinculó al exrepresentante Luis Alberto Albán, conocido antes del Acuerdo como alias ‘Marcos Calarcá’, con el magnicidio.

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En el mismo texto, los firmantes del Acuerdo advirtieron sobre una “ofensiva”, que se estaría desarrollando desde el oficialismo en el Congreso, para “reversar aspectos esenciales del Acuerdo de Paz”. El gobierno de Abelardo de la Espriella, en la asignación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, avanzó en un potencial ajuste fiscal que recorta considerablemente los recursos a las instituciones que nacieron del pacto firmado entre el Estado colombiano y las Farc en 2016.

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Quienes firman la carta son: Luis Alberto Albán, Pedro Baracutado, Pablo Catatumbo Torres, Carlos Alberto Carreño, Imelda Daza Cotes, Germán Gómez, Julián Gallo Cubillos, Jairo Cala Quintero, Sandra Ramírez Lobo y Omar de Jesús Restrepo. Los firmantes señalan que están prestos a “atender cualquier requerimiento de las autoridades correspondientes” en el caso Miguel Uribe.

La viuda del precandidato presidencial del Centro Democrático señaló que la orden de asesinar al entonces senador “salió del Congreso”. Lo hizo en entrevista con Noticias Caracol, donde agregó que el dinero para financiar el crimen de su esposo "salió de Venezuela". En su declaración a Blu Radio, leyó un chat de una fuente a la que “le cree 100 %”, en el que se señala que “Marcos Calarcá está organizando a ocho bandidos para ir a cometer el atentado”.

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Desde la Presidencia del Capitolio, el senador Honorio Henríquez (Centro Democrático), pidió a la Fiscalía adelantar “las actuaciones necesarias para verificar esta información y agotar las líneas de investigación correspondientes, con plena observancia del debido proceso y la reserva legal”.

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“Una persona, que no puedo revelar su nombre, entrega esta información previo al asesinato de Miguel y dice: ‘El candidato Miguel Uribe y posiblemente otros candidatos del Centro Democrático van a ser asesinados; la plata salió de Venezuela y la orden del Congreso’”, afirmó Tarazona sobre el origen de la información que reveló esta semana.

Las líneas de investigación sobre el asesinato de Miguel Uribe, recordó la viuda del precandidato presidencial, también incluye la línea del crimen de Estado. Es decir, una línea de investigación que integra la hipótesis de que el Estado colombiano, en ese momento bajo la administración de Gustavo Petro, tuvo injerencia en el magnicidio.

En un evento conmemorativo, celebrado la semana pasada, el presidente De la Espriella señaló al gobierno del expresidente Petro de no darle las garantías al asesinado precandidato: "Si a alguien le servía la muerte de Miguel, era el régimen que denunciaba". Y aseguró que la Policía, los organismos de inteligencia y las instituciones del Ejecutivo que tienen parte en esa investigación "tienen la orden desde el primer día" de tratar ese asunto con "importancia nacional".

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¿Qué se sabe del asesinato de Miguel Uribe Turbay?

Uribe Turbay fue víctima de un atentado en el parque El Golfito, ubicado en Modelia (Bogotá). Pasó 65 días internado en la Fundación Santa Fe antes de su fallecimiento en horas de la madrugada del 11 de agosto de 2025. Nueve personas han sido capturadas por su participación en el crimen, pero se mantiene abierta la investigación para dar con el autor intelectual del crimen.

Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, ha sido el único capturado que ha dado pistas sobre los responsables. Fue condenado, en marzo de este año, a 22 años de prisión tras aceptar que fue el puente entre la Segunda Marquetalia comandada por alias “Iván Márquez” y una organización criminal llamada “Plata o Plomo” que, dijo, coordinó la logística del crimen y ejecutó el atentado.

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