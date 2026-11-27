En su contra estaba activa una orden de captura que fue expedida en su contra el pasado 9 de septiembre de 2026. Según detalló la Guardia Civil Española, los hechos que se le atribuyen a Caicedo Omar…

Tras la captura del exgobernador del Magdalena y excalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, en España por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió al hecho, además de congresistas y personalidades políticas.

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En su contra estaba activa una orden de captura que fue expedida en su contra el pasado 9 de septiembre de 2026. Según detalló la Guardia Civil Española, los hechos que se le atribuyen a Caicedo Omar fueron denunciados el pasado 2 de julio. Para esa misma fecha, el exgobernador habría salido del país.

En contexto: Capturan en España a Carlos Caicedo por presuntos delitos sexuales con menor de edad

El presidente Abelardo de la Espriella publicó una fotografía de Caicedo en sus redes sociales y escribió: "¡Bienvenido a la Patria Milagro!".

¡Bienvenido a la Patria Milagro!



(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/O2W2jmcP9E — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 27, 2026

Por su parte, desde Salvación Nacional, la senadora Sara Castellanos dijo: "Ya no es raro que capturen a otro amigo de Petro. El exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo fue capturado en España con circular roja, señalado de explotación sexual de una menor y acceso carnal violento". En esta misma línea, el senador Germán Rojas, del mismo partido aseguró que "le llegó la hora de enfrentar la justicia. Miren la joyita: la orden de captura expedida en su contra es por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento".

El abogado del caso presentado por la madre de la menor de edad, en junio del año pasado, señaló que "la captura en España de Carlos Caicedo, uno de los personajes más poderosos de la historia del Magdalena. A raíz de la denuncia que interpuse por presuntos delitos sexuales contra una niña de 8 años. Me siento profundamente complacido con el trabajo de la Fiscalía. Los niños son intocables y nadie está por encima de la justicia".

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Por su parte, mediante un pronunciamiento oficial divulgado el 20 de julio, el excandidato presidencial Carlos Caicedo rechazó los señalamientos en su contra y aseguró desconocer el fondo de las acusaciones por falta de notificación formal. En el texto, calificó el caso como un “intento de condena mediática” sin sustento y advirtió que nadie debería ser juzgado públicamente sin haber ejercido antes su derecho a la defensa. Cabe señalar que su salida del territorio nacional ocurrió apenas unos días antes de que el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá emitiera un fallo condenatorio en primera instancia en su contra por hechos de corrupción en el sector salud.

Entre otras de las personas que reaccionaron a la captura está e representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, dijo dijo: "Capturado Carlos Caicedo. La justicia justicia cojea pero llega".

Además, Rafael Noya, exmiembro del partido Fuerza Ciudadana, fundado por Caicedo manifestó: "Lo que hoy se conoce sobre el caso del exgobernador Carlos Caicedo es de enorme gravedad. Confío en que la justicia actúe con rigor, independencia y celeridad. Nadie está por encima de la ley y ante señalamientos de posibles delitos contra un menor de edad, no hay espacio para cálculos políticos, indiferencia ni encubrimientos".

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