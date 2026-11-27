"Para adquirir soluciones con inteligencia artificial y emplear estas herramientas en su actividad contractual con eficiencia y eficacia, bajo supervisión humana y con respeto de los derechos de las personas, en…

Un borrador de Colombia Compra Eficiente fija la integración de la inteligencia artificial (IA) en los procesos de contratación del Estado. El gobierno de Abelardo de la Espriella elaboró un documento de 137 páginas con el que se determinan los lineamientos para el "uso y adquisición de soluciones tecnológicas" de este tipo.

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Gobierno busca integrar la IA a la contratación estatal: este es el borrador del documento

"Para adquirir soluciones con inteligencia artificial y emplear estas herramientas en su actividad contractual con eficiencia y eficacia, bajo supervisión humana y con respeto de los derechos de las personas, en cumplimiento de la línea de acción 6.1 del Documento CONPES 4144 de 2025″, se lee en el documento.

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De acuerdo con el objetivo de esa guía, se reunieron "criterios jurídicos, técnicos y prácticos" para que se convierta en una "herramienta actualizada y de fácil consulta, orientada a la toma de decisiones informadas, a la reducción de la litigiosidad contractual y al fortalecimiento de la transparencia y la integridad en la gestión pública". Incluso, señala que, según la doctrina colombiana, "aunque la inteligencia artificial puede desarrollarse y emplearse en la contratación pública, su implantación debe considerar algunas cautelas, dentro de las cuales se sitúa una ‘reserva de humanidad’ que no puede reemplazarse por la inteligencia artificial".

Damos la bienvenida a la Dra. Clara Lucía Goenaga Guarnizo como Directora General de Colombia Compra Eficiente.



Su experiencia y compromiso aportarán al fortalecimiento de una contratación pública más transparente, eficiente y orientada a generar valor para la ciudadanía. pic.twitter.com/cnXLXZaRcE — Colombia Compra Eficiente (@colombiacompra) September 29, 2026

La guía explica que las entidades estatales podrían usar estas soluciones tecnológicas "en todas las etapas del proceso de contratación", sujetas, en todo caso, al principio de supervisión humana. Pero deja claro que ningún tipo de alerta, clasificación, puntuación, predicción o recomendación "constituye, por sí sola, fundamento suficiente para rechazar una oferta, declarar desierto un proceso, declarar un incumplimiento, imponer una multa, afectar un pago, hacer efectiva una garantía o terminar un contrato".

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"Toda salida que pueda producir consecuencias jurídicas debe ser revisada, contextualizada y validada por el servidor competente, y esa revisión debe quedar documentada", se lee en un apartado.

Además, establece algunos de los riesgos de usar estas herramientas. Por ejemplo, menciona la posibilidad de que haya información inexacta o inexistente, sesgos, sesgo de automatización, opacidad y divulgación de información reservada o de datos personales. En esa línea, detalla que ,entre la información que no se puede incorporar a la inteligencia artificial que se usada para estos procesos, están: datos personales; información clasificada o reservada; ofertas e información que los proponentes o contratistas hayan entregado con carácter confidencial; e información de evaluación y demás documentos del proceso antes de su publicación.

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La consulta pública de este proyecto, que se subió en bases de datos públicas este jueves, estará abierta hasta el 10 de diciembre. La integración de la IA en el Estado fue uno de las propuestas que De la Espriella planteó desde su campaña y hace parte del lente de "modernización" estatal que fijó como uno de sus objetivos al llegar a la Casa de Nariño.

Este es el borrador completo:

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