¿Alcalde de Bogotá no se podrá lanzar a Presidencia?: esta es la propuesta

En la agenda de la Comisión Primera de Cámara de Representantes hay un proyecto de acto legislativo que busca inhabilitar a quien haya ejercido en propiedad el cargo de alcalde mayor de Bogotá para la carrera por la Casa de Nariño. La propuesta, que busca modificar el artículo 197 de la Constitución Política y tocaría a quienes hayan fungido como jefe del Palacio de Liévano en el periodo inmediatamente anterior, es promovida por David Cote, representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático.

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El artículo de la Constitución que se quiere modificar señala quiénes no pueden ser elegidos a la Presidencia de la República, en particular por el cargo que hayan ostentado un año antes de la elección.

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Es un descaro que usen la Alcaldía de Bogotá y sus recursos como trampolín express para saltar a consultas y a la presidencia.



¡Quien se elija para gobernar a la capital, que se concentre en la ciudad y deje de mirar el Palacio… https://t.co/IN8jcPAUm5 — David Cote (@DavidGerardoC) August 19, 2026

Hasta ahora, la inhabilidad se determina sobre el ciudadano que un año antes de la elección haya ejercido cualquiera de estos cargos: Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, o de la Corte Constitucional, Consejero de Estado o miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), o del Consejo Superior de la Judicatura, ministros, procurador general de la Nación, defensor del Pueblo, contralor general de la República, fiscal general de la Nación, registrador nacional del Estado Civil, director de departamento administrativo, gobernador de departamento o alcalde mayor de Santafé de Bogotá.

Con la modificación que se propone, se agregaría para los inquilinos del Palacio de Liévano que: “tampoco podrá inscribirse como candidato ni ser elegido Presidente o Vicepresidente de la República quien haya sido elegido y ejercido en propiedad el cargo de Alcalde Mayor de Bogotá durante el período constitucional inmediatamente anterior a la elección presidencial, aunque hubiere renunciado antes de la finalización de dicho período”.

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Además, el documento determina un régimen de transición para no afectar las próximas elecciones presidenciales. El texto advierte que “se aplicará para las elecciones presidenciales y vicepresidenciales de la República, cuya primera vuelta se celebre a partir del año 2034”.

Según el proyecto de acto legislativo de autoría del congresista uribista, la propuesta no tiene intención de afectar a una persona o responder a una coyuntura, sino “evitar ventajas electorales indebidas derivadas del ejercicio de un cargo territorial de altísima visibilidad nacional, y asegurar que quien sea elegido Alcalde Mayor de Bogotá ejerza su mandato con vocación de ciudad, continuidad institucional y planeación de largo plazo, no como plataforma inmediata para una candidatura presidencial”.

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¿Cuáles alcaldes de Bogotá han sido presidentes de la República?

Andrés Pastrana fue el primer alcalde de Bogotá elegido por voto popular, en ese momento, para un periodo de dos años (1988-1990). También fue el primer alcalde elegido por voto popular que luego saltó a la Casa de Nariño, pues fue elegido presidente para el periodo 1998-2002, y fue candidato presidencial en 1994, después de un paso por el Senado. Gustavo Petro también pasó por el Palacio de Liévano y por la Casa de Nariño. Fue alcalde de la capital del país entre 2012 y 2015, y después de un paso por el Senado y una fallida candidatura presidencial en 2018, llegó a la Presidencia en 2022.

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