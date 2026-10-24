La confrontación como bandera: así anticipó Gobierno de De la Espriella la campaña regional 

El reloj empezó a correr de forma anticipada para elegir a los nuevos mandatarios locales. Un año y siete días es el tiempo exacto para que, a partir de este sábado, se abran las urnas en 2027. Y, a pesar de ello, la contienda se riega como un rocío que vaticina una tormenta en varias regiones del país. El patrón que se devela está en las confrontaciones entre el presidente Abelardo de la Espriella con los alcaldes y gobernadores en medio de imponer su narrativa en esos territorios, y con una oposición que aprovechará las grietas que abre el…

El reloj empezó a correr de forma anticipada para elegir a los nuevos mandatarios locales. Un año y siete días es el tiempo exacto para que, a partir de este sábado, se abran las urnas en 2027. Y, a pesar de ello, la contienda se riega como un rocío que vaticina una tormenta en varias regiones del país. El patrón que se devela está en las confrontaciones entre el presidente Abelardo de la Espriella con los alcaldes y gobernadores en medio de imponer su narrativa en esos territorios, y con una oposición que aprovechará las grietas que abre el Ejecutivo para impulsar un discurso distinto desde la periferia.

En las diversas giras del jefe de Estado en las regiones para consolidar consejos de seguridad, construir de forma conjunta el plan de desarrollo o inaugurar obras importantes, empezó a dar las primeras pinceladas de una estrategia para mostrar la diferencia de su administración frente a la de sus antecesores; e incluso, ante las de varios mandatarios regionales en ejercicio.

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Más allá de tener sedes alternas de la Casa de Nariño, la muestra más fuerte de los cambios que plantea son los “jalones de orejas” a los líderes locales que terminan en señalamientos por supuestos escándalos de corrupción, presuntas relaciones con grupos armados o diferencias en sus métodos de gobernanza.

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Todo orientado a mostrar una política anticorrupción, de mano dura contra la delincuencia y de “microgerencia” como un abrebocas de lo que son sus banderas en las regiones. Estos episodios se han registrado contra mandatarios de Nariño, Sucre, San Andrés, Norte de Santander, Arauca y otros territorios, donde también ha tocado a miembros del Legislativo.

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Mientras eso ocurre, la izquierda comandada por Gustavo Petro defiende sus plazas, calienta su estrategia en las calles y empieza a enlistar sus candidatos a partir de una consulta que podría ocurrir en los primeros meses del próximo año. Aunque la prioridad del exmandatario en este momento es tender puentes en Bogotá con múltiples reuniones para intentar jalar al autodenominado centro político hacia su lucha por recuperar el poder.

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La primera parada palaciega en esta contienda es el Atlántico, región predilecta de De la Espriella durante su campaña de este año. Allí se mueven las ideas de una alianza para continuar con la hegemonía de la Alcaldía de Barranquilla entre el charismo —que apoyó al jefe de Estado en su camino a la Casa de Nariño— y el sector que se conforme alrededor de Defensores de la Patria, el nuevo partido del presidente.

El mandatario tiene un enfoque especial con la capital del Atlántico y que convirtió en su sede presidencial alterna y en rotación con la Casa de Nariño. Además, en esa región tiene una apuesta especial por la seguridad, que incluye una de las llamadas “megacárceles” que su gobierno quiere desarrollar y su constante presencia en la zona para acompañar operativos contra el crimen.

El nombre que lleva sonando durante meses es el de la antigua gerente de la ciudad, Ana María Aljure, quien dejó el gabinete de Alejandro Char este mismo mes para no inhabilitarse. A pesar de su prematura campaña, ya se mueve la idea de que al alcalde de Barranquilla no le gustaría el rendimiento en sondeos previos de la aspirante en ciernes y estaría midiendo otros nombres. Ahí ponen al representante Estefanel Gutiérrez (Cambio Radical). Esta tiene una fecha límite, pues tendría que renunciar antes del 30 de octubre para no inhabilitarse.

Sin embargo, no sería la misma perspectiva para la Gobernación. En la región ronda la idea de que el partido del presidente quiere tener un candidato propio; entre los nombres que suenan para disputar este cargo bajo la chapa de Defensores está Luis Eduardo Díazgranados, exsenador de Cambio Radical. Hay otros nombres gravitando en el debate con Pedro Lemus, secretario general de la Gobernación, y Alfredo Valera, exdiputado de la Asamblea Departamental, quien en junio de este año renunció a su curul y a Alianza Verde. A estos se suma Isabella Pulgar, exdiputada del Partido Liberal e hija del exsenador Eduardo Pulgar, quien ya anunció su candidatura. A estas cartas de un sector marcado se le suma a quien desde la oposición quieren proyectar para esa capital: Armando Benedetti.

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En los sectores de izquierda en el Caribe suena con fuerza la posibilidad de que el exministro de Interior termine siendo el candidato del Pacto Histórico a la alcaldía de La Arenosa. Petro ya dio la orden de realizar consultas populares para consolidar a sus aspirantes en las regionales del otro año. Sin embargo, esa señal va acompañada por la idea de que “en el Atlántico no ganamos solos”. El exfuncionario ya le había dicho a este diario que esa intención sí está en sus planes políticos.

En campaña presidencial, el entonces candidato y hoy senador Iván Cepeda no recibió a Benedetti en su campaña, en el marco de su bandera de transparencia, ética y austeridad. Ahora, en la región entienden que el exministro se está acercando “lentamente y a su ritmo” al llamado progresismo duro. El nombre de Benedetti vuelve a tomar fuerza, explican figuras en la región, pues el Pacto quiere “un nombre de peso” para disputar el cargo que lleva más de una década en la casa Char.

En medio de estas decisiones en el Caribe, se conoció una de las últimas represalias en la batalla frontal por parte del jefe de Estado sobre varios mandatarios. La cancelación de la visa estadounidense de varios opositores, como el contratista barranquillero cercano al petrismo, Euclides Torres, y el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, son “ciudadanos extranjeros que, mediante actividades de corrupción o narcotráfico, socavan gobiernos democráticamente elegidos en nuestro hemisferio, independientemente de su afiliación política”.

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Esta decisión es vista con preocupación por mandatarios locales y congresistas, pues no solo muestra una posible y temprana injerencia política de la Casa Blanca en la contienda local.

Las cancelaciones, en parte, se desprenden de los señalamientos de De la Espriella. En el caso del alcalde Acuña, en un consejo de seguridad, el jefe de Estado lo acusó de presuntos hechos de corrupción y anunció medidas especiales en esa ciudad sobre los recursos públicos. Ante esto, el funcionario se defendió al recordar un video de campaña en el que el mandatario defendía su gestión en la alcaldía y mencionó que miembros de su círculo lo habrían buscado durante la campaña.

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Según le dijo un actor político fuerte en la región a El Espectador, después de este hecho, miembros de Defensores de la Patria empezaron a moverse para ocupar un lugar en el mapa político de Sucre. Se trata, además, de uno de los pocos departamentos que quedaron con aumento de recursos tras el error en el trámite del presupuesto por el que se terminó expidiendo por decreto. Ahora deberán enfrentarse al liberalismo del senador Héctor Olimpo, a La U más cercana a Acuña e incluso a bastiones del Pacto Histórico, en un territorio donde Iván Cepeda superó al ahora presidente con 20 % más de los votos en la segunda vuelta del 21 de junio pasado.

Los movimientos de De la Espriella en la Costa Caribe llegan también al Legislativo, donde el representante conservador Ape Cuello pasó de ser un aliado del petrismo a un enroque clave en medio de la aprobación del presupuesto en la Comisión Tercera, debido a las amenazas del mandatario que desde campaña lo acusa de presuntos actos de corrupción.

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Un caso parecido ocurrió dos semanas después en San Andrés y Providencia. En el archipiélago, el presidente señaló a la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y a la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz —ambas del Partido Liberal— de presuntos malos manejos administrativos en los dineros públicos, un hecho que ellas negaron.

Esto causó molestias en la colectividad roja —especialmente porque Ordóñez solo lleva poco más de tres meses al frente de la isla tras ganar en unas elecciones atípicas— al punto de que la bancada en Cámara se salió de la discusión del presupuesto, donde la isla ganaba en el segundo presupuesto COP 15.570 millones frente a lo recibido en 2026, pero tras la caída de este terminó perdiendo COP 153.977 millones.

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Después de ese incidente, hay precaución entre los mandatarios locales en cada una de las visitas del jefe de Estado a los territorios, por los señalamientos que les pueda hacer De la Espriella en público para viralizarlos en redes e incluso algunos han empezado a prepararse si llega a ocurrir alguno de estos hechos. Esto se lo confirmaron dos gobernadores a El Espectador. Además, desde los territorios, estas emboscadas se ven como una herramienta electoral del presidente para consolidar su chapa de anticorrupción.

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Pero no son el único frente con el que quiere mostrar su mano dura ante irregularidades. Así lo demostró en su visita esta semana en un consejo de seguridad en Arauca cuando envió una advertencia a los mandatarios presentes en el encuentro —aunque sin dar nombres precisos como ocurrió en otros encuentros— sobre presuntas alianzas con grupos criminales. Este anuncio lo hace en un departamento donde los últimos dos gobernadores están presos por presuntos nexos con el ELN.

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“El Gobierno Nacional no permitirá alianzas entre el gobierno regional y los narcoterroristas del ELN y las Farc. Quien tenga nexos, proteja, negocie o facilite el accionar del narcoterrorismo será enfrentado con todo el peso de la ley, no solamente en Colombia, fuera también”, señaló De la Espriella, en el refuerzo de la mano dura desde los Estados Unidos a quienes cometan delitos, pero especialmente a los actores locales.

Desde Arauca, donde presidí un Consejo de Seguridad para evaluar la situación de orden público y fortalecer la ofensiva contra las organizaciones criminales, envío un mensaje contundente a toda Colombia.



A mí Dios no me puso aquí para quedarme callado ni para mirar hacia otro… pic.twitter.com/WuLAfTMIx7 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 19, 2026

También puso los ojos sobre las rutas del narcotráfico que pasan por la frontera con Venezuela. Según el alcalde de Arauca, Juan Quenza, presente en el encuentro, se habló de cómo los comandantes de las narcobandas se refugian en el vecino país y de las acciones que adelantarían en colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos.

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Y cuestionó el mal manejo de los recursos en esa región, al señalar que desde el 2012 los COP 4 billones en regalías recibidas “no se ven en obras, ni en progreso”. En la misma reunión le exigió respuestas al alcalde de Tame, Miguel Ángel Bastos, por el avance del 3,75 % en una obra que lleva gastado COP 11.450 millones: “Afinque y apriete porque no vamos a permitir que no se hagan las obras”.

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En ese territorio, la derecha de De la Espriella llegó pisando duro alrededor de los alfiles de la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina Garrido, quien tiene influencia en la región y quiere mostrarla en las elecciones de 2027 tras quemarse este año en su aspiración al Senado. Este sector abelardista enfrentará al liberalismo del actual gobernador Renson Martínez y del representante Germán Rozo, e incluso una tercería que encabeza el alcalde Quenza, quien también busca estar bajo la sombrilla de Defensores de la Patria.

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El departamento fronterizo no ha sido el único lugar donde De la Espriella señaló a sus mandatarios locales de ser aliados de estructuras ilegales. Este patrón se vio también en Cúcuta (Norte de Santander) durante un consejo de seguridad en septiembre tras un atentado terrorista. A esa cita no llegaron los alcaldes de Cúcuta, Jorge Acevedo, ni de Los Patios, Alexi Allende (en su jurisdicción se registró el ataque); además, el gobernador William Villamizar llegó tarde.

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“Cuando los bandidos están ganando es porque están asociados con el Gobierno. No vamos a permitir que mandatarios locales terminen aliados con esos bandidos porque los vamos a hacer pagar”, agregó el jefe de Estado en el departamento donde consiguió el 76 % de los votos en la segunda vuelta y con el que abrió sus empalmes regionales, por lo que varios políticos buscarían la chapa de Defensores de la Patria para imponerse en las urnas.

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Aunque el primero de los casos se presentó incluso desde la contienda presidencial, cuando De la Espriella desde su cierre de campaña en Buga, acusó al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, de supuestamente presionar al elector. Y en septiembre, ya como jefe de Estado, lo regañó en una cumbre de gobernadores por los diálogos adelantados en el pasado entre la administración local y grupos criminales de la región.

“No he hablado con el presidente, pero siempre estoy a la espera del diálogo con él. Cuando tuvimos esas diferencias, salí a aclarar, pero una cosa que vaya más allá del respeto sin duda va a tener una respuesta diferente”, le dijo Escobar a El Espectador. Dentro del entorno del mandatario local señalan que esta línea de ataque hacia los mandatarios locales se extiende a la bancada de Salvación Nacional.

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Nariño es el segundo bastión más importante del Pacto después de Bogotá. Por eso, desde el Pacto Histórico hablan de proteger a como dé lugar este territorio, con personajes como el exgobernador Camilo Romero o el representante Erick Velasco, quienes suenan para entrar en la carrera por reemplazar a Escobar. Lo que se busca es mantener la hegemonía de la izquierda y que el departamento no se repliegue políticamente a los intereses electorales de Palacio.

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En el centro del país, en Bogotá, el principal frente que quiere construir la oposición al ganarse el Palacio del Liévano. El expresidente Petro dirige personalmente la estrategia política para disputar esa plaza que ostenta Carlos Fernando Galán (Nuevo Liberalismo).

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Dentro del Pacto, ven a Bogotá como la ciudad clave para mostrarse como el “proyecto político alternativo” al gobierno De la Espriella. Sin embargo, como contó El Espectador, el exmandatario ya les dijo a varios legisladores que apuntar de nuevo a ese puesto en la capital no está entre sus planes inmediatos. Esto abre la posibilidad de que figuras como la exsenadora María José Pizarro, la exministra Susana Muhammad o el exdirector de la Ungrd Carlos Carrillo disputen la candidatura en la consulta popular.

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En la última reunión que sostuvo el Pacto este jueves en la capital, no se dio línea sobre posibles candidatos, pero sí se presentaron preocupaciones por la potencial llegada de “políticos tradicionales” que se tomen la consulta popular. Petro señaló que la prioridad es decidir al candidato de su partido para medirse en una coalición con otras fuerzas. La estrategia en esta ciudad es articular la movilización callejera como vía para avivar a sus bases y calentar la campaña a las urnas regionales, como se notó en las manifestaciones del pasado 14 de octubre.

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Del otro lado de la cancha, sectores del Centro Democrático señalan que buscarán una alianza con Defensores para hacerle frente a la candidatura única de la izquierda. Pero en ninguna de las dos colectividades de derecha hay aún una figura clara que los pueda unir. En el medio queda Juan Daniel Oviedo, exfórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Aunque la excandidata lo quiere promover como posible carta a la alcaldía desde su partido, pesa sobre su nombre la debacle de la primera vuelta. Esta llave solo obtuvo 1,6 millones de votos, lo que generó en el núcleo duro de este sector críticas directas sobre cómo una figura identificada con el llamado centro alejó al votante uribista.

Tanto derecha como izquierda saben que el reloj corre y deben tomar decisiones en una campaña anticipada por las regionales, en la que la corriente al mando del presidente usará la Casa de Nariño para imponer una nueva narrativa y acercarse a la confrontación en territorios opositores. El objetivo es voltear las alcaldías y gobernaciones a su favor. Y la oposición construye puentes para mantener sus bastiones e impulsar otra imagen que también le facilite el camino para disputar el poder nacional en 2030.

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