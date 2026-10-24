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La confrontación como bandera: así anticipó Gobierno de De la Espriella la campaña regional 

Impulsando una narrativa anticorrupción al cuestionar de frente a mandatarios locales de diversas orillas, el presidente De la Espriella quiere posicionar a un sector que busca más poder en el 2027. La izquierda no está quieta y apunta a mantener bastiones desde las calles.

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Nicolás Torres García y Julián Merchán
En Sucre, San Andrés, Norte de Santander y Arauca ocurrieron las primeras disputas.
En Sucre, San Andrés, Norte de Santander y Arauca ocurrieron las primeras disputas.
Foto: El Espectador

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El reloj empezó a correr de forma anticipada para elegir a los nuevos mandatarios locales. Un año y siete días es el tiempo exacto para que, a partir de este sábado, se abran las urnas en 2027. Y, a pesar de ello, la contienda se riega como un rocío que vaticina una tormenta en varias regiones del país. El patrón que se devela está en las confrontaciones entre el presidente Abelardo de la Espriella con los alcaldes y gobernadores en medio de imponer su narrativa en esos territorios, y con una oposición que aprovechará las grietas que abre el…

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Cuenta las historias de los pasillos del Congreso de la República y del poder desde las regiones. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters. Interesado en el análisis de datos e inteligencia artificial. Premio Vallecaucano de Periodismo 2025. nitorresg ntorres@elespectador.com

Por Julián Merchán

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Comentarios
  • Japz(39664)Hace 48 minutos
    De la Espriella delinque al acusar a ciertos mandatarios sin tener pruebas, pero como la justicia está a sus pies, entonces no pasará nada. Y si realmente quisiera purificar la contienda electora, tendría que empezar por cuestionar a todos los de la casa Char.
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