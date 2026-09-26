Alejandro Ordóñez presentó credenciales como embajador de Colombia ante la OEA

49 días después de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, varios de sus embajadores designados empiezan a presentar sus credenciales ante los países o instituciones donde representarán a la nación. El último de ellos fue Alejandro Ordóñez, quien repite su cargo como embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) luego de estar en esa silla durante la administración de Iván Duque.

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Ordóñez presentó sus cartas credenciales este viernes 25 de septiembre de manos del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Albert Ramdin. El alto designado ante la OEA conversó con Ordóñez; durante el encuentro conversaron sobre los ejes centrales de la política del presidente De la Espriella, como lo son seguridad, fortalecimiento democrático y respeto a los derechos humanos.

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Recibí las cartas credenciales del Embajador Alejandro Ordóñez @A_OrdonezM, Representante Permanente de Colombia ante la OEA @MPColombiaOEA.



Conversamos sobre los ejes centrales de la política del Presidente @ABDELAESPRIELLA: seguridad, fortalecimiento democrático y respeto a… pic.twitter.com/f6mPy1lh77 — Albert R. Ramdin – OAS Secretary General (@SG_OEA_OAS) September 25, 2026

"Desde la OEA reafirmamos nuestro compromiso de acompañar estos esfuerzos y fortalecer la cooperación hemisférica en torno a los valores democráticos", agregó Ramdin.

La designación de Ordóñez fue anunciada por el ahora miembro de la junta de Ecopetrol -en su momento estratega de la campaña de De la Espriella- , quien señaló en sus redes sociales que: “Vuelve al ruedo el hombre que dice lo que piensa y hace lo que dice: Alejandro Ordóñez. Valiente, transparente, dogmático, un verdadero defensor de la patria. El que nunca claudicó. Fui su estratega y conozco muy bien su esencia. Bien por esa presidente Abelardo de la Espriella”.

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Alejandro Ordóñez inició su carrera pública como concejal de Bucaramanga y posteriormente ocupó cargos en la rama judicial, hasta convertirse en magistrado y presidente del Consejo de Estado. Sin embargo, alcanzó mayor notoriedad al ser elegido procurador general de la Nación entre 2009 (durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe) y 2016 (durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos), desde donde protagonizó algunas de las decisiones disciplinarias más controvertidas de la historia reciente del país, entre ellas la destitución del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Su reelección en ese cargo fue anulada posteriormente por el Consejo de Estado al encontrar irregularidades en el proceso de elección. Tras dejar la Procuraduría, aspiró a la Presidencia de la República en 2018 y tras no lograr ser elegido en una consulta de la derecha, posteriormente fue designado embajador de Colombia ante la OEA durante el gobierno de Iván Duque, cargo al que regresó este viernes.

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Otra de las funcionarias en presentar sus cartas ante una embajada fue María Consuelo Araújo, quien representa a Colombia ante Washington. La embajadora entregó las credenciales a la administración de Donald Trump el pasado 16 de septiembre. Araújo fue personalmente a la Casa Blanca para oficializar la entrada en su cargo, donde fue recibida por el jefe de Estado de ese país. Posteriormente, trazó la ruta diplomática con la que el presidente De la Espriella piensa trabajar.

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