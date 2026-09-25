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Colombia entregó su balance sobre la ONU: “Cambia el tono de la relación con Estados Unidos”

El vicepresidente José Manuel Restrepo confirmó diálogos con cerca de 300 inversionistas. Este fue lo que dijo.

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Redacción Política
25 de septiembre de 2026 – 03:55 p. m.
NEW YORK (United States), 24/09/2026.- Vice President of Colombia Jose Manuel Restrepo speaks during the General Debate of the 81st session of the United Nations General Assembly (UNGA) at United Nations Headquarters in New York, New York, USA, 24 September 2026. (Nueva York) EFE/EPA/LEV RADIN
El vicepresidente José Manuel Restrepo habló ante el pleno de la ONu este 24 de septiembre en Nueva York. EFE/EPA/LEV RADIN
Foto: EFE - LEV RADIN

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Durante los cinco días de agenda que la delegación de Colombia realizó en Nueva York por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se dieron encuentros con cerca de tres centenares de inversionistas y –de paso– se aprovechó para potenciar la relación con Estados Unidos.

Al menos así lo informó este viernes el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien fue el jefe de esta misión diplomática. De hecho, durante 24 minutos intervino en la tarde del jueves ante el pleno de ese organismo multilateral –a nombre del jefe de Estado, Abelardo de la Espriella– para sentar la posición del país ante el globo.

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En esta semana, junto al canciller Omar Bula y los embajadores en Washington, María Consuelo Araújo, y ante la ONU, Mauricio Gaona, Restrepo confirmó encuentros con cerca de 300 inversionistas, empresarios y representantes de fondos internacionales.

Al respecto, la Vicepresidencia aseguró que Restrepo presentó un portafolio de 176 proyectos, “37 de ellos prioritarios”, con el fin de fomentar la inversión en Colombia y de paso “generar empleo y recuperar el crecimiento”. En todo este proceso, además, tuvo el respaldo del ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín.

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“Vengan a Colombia, inviertan en Colombia, crezcan y prosperen con Colombia, crean en Colombia”, fue parte del mensaje que llevó Restrepo en representación de De la Espriella.

De otro lado, este tipo en suelo estadounidense se aprovechó para reforzar la relación con la Casa Blanca, liderada por el presidente republicano Donald Trump. Incluso, hubo un encuentro con el magnate durante una cita entre los 19 países miembros del llamado Escudo de las Américas, en la cual también estuvieron el secretario de Estado, Marco Rubio, y quien está al frente de esa alianza, Kristi Noem.

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“Cambia el tono de la relación entre Colombia y Estados Unidos”, enfatizó el vicepresidente Restrepo.

Durante esta semana, además, Colombia notificó ante las Naciones Unidas que quiere participar activamente en el proceso de reforma interna en la que está esa organización multilateral.

Ahora que ya se sabe que el actual Gobierno no quiere sacar al país de la ONU, como en algún momento lo mencionó el propio De la Espriella en la pasada campaña, hay una hoja de ruta en construcción para saber de qué forma Bogotá entra en esa ecuación de las reformas.

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Así lo aseguró este viernes el canciller Omar Bula, quien aseguró que el mundo ya tiene clara la visión del país en “relación al multilateralismo y lo que esperamos de él”.

El ministro de Relaciones Exteriores advirtió que la ONU es “una organización que puede dar mucho más a pesar de que ha contribuido mucho en el pasado a los objetivos del planeta”. Y agregó que “está en medio de un proceso de reforma y queremos contribuir a ese proceso de reforma”.

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Comentarios
  • Gilberto(54899)Hace 2 minutos
    Felices de entregarle el país a los GRINGOS LADRONES y abriéndoles las puertas de par en par para que los JUDÍOS GENOCIDAS lleguén a usurpar las mejores tierras de nuestra patria. "Apestardo", realmente un bastardo apátrida.
  • antonio(7747)Hace 40 minutos
    Mientras el vice va a hablar con inversionistas Petro iba a echarse sus peroratas cósmicas y a pedirle al ejército de ese paisque desobedezca a trump/ he ahi la diferencia…
  • Mario Giraldo(196)Hace 57 minutos
    Mientras le piden al mundo que vengan a invertir en Colombia, ABE le autoriza a los fondos de pensiones y al sector financiero para que saquen del país las contribuciones de la gente. No solo eso, derogo la orden que les dio Petro de repatriar 130billones de pesos!!! que hoy están fuera de la protección de las leyes y la autoridad de Colombia
  • Mario Giraldo(196)Hace 1 hora
    Segun la constitucion Restrepo NO tiene autoridad mientras ABE sea presidente. Porque ABE no fue a NY? por que le tiene miedo a ir a USA? repartiendo ordenes de captura en Cali, de miendo que le llegue un fiscal de USA con orden de captura para el?
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