Colombia entregó su balance sobre la ONU: “Cambia el tono de la relación con Estados Unidos”

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Durante los cinco días de agenda que la delegación de Colombia realizó en Nueva York por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se dieron encuentros con cerca de tres centenares de inversionistas y –de paso– se aprovechó para potenciar la relación con Estados Unidos.
Al menos así lo informó este viernes el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien fue el jefe de esta misión diplomática. De hecho, durante 24 minutos intervino en la tarde del jueves ante el pleno de ese organismo multilateral –a nombre del jefe de Estado, Abelardo de la Espriella– para sentar la posición del país ante el globo.
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En esta semana, junto al canciller Omar Bula y los embajadores en Washington, María Consuelo Araújo, y ante la ONU, Mauricio Gaona, Restrepo confirmó encuentros con cerca de 300 inversionistas, empresarios y representantes de fondos internacionales.
Al respecto, la Vicepresidencia aseguró que Restrepo presentó un portafolio de 176 proyectos, “37 de ellos prioritarios”, con el fin de fomentar la inversión en Colombia y de paso “generar empleo y recuperar el crecimiento”. En todo este proceso, además, tuvo el respaldo del ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín.
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“Vengan a Colombia, inviertan en Colombia, crezcan y prosperen con Colombia, crean en Colombia”, fue parte del mensaje que llevó Restrepo en representación de De la Espriella.
De otro lado, este tipo en suelo estadounidense se aprovechó para reforzar la relación con la Casa Blanca, liderada por el presidente republicano Donald Trump. Incluso, hubo un encuentro con el magnate durante una cita entre los 19 países miembros del llamado Escudo de las Américas, en la cual también estuvieron el secretario de Estado, Marco Rubio, y quien está al frente de esa alianza, Kristi Noem.
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“Cambia el tono de la relación entre Colombia y Estados Unidos”, enfatizó el vicepresidente Restrepo.
Durante esta semana, además, Colombia notificó ante las Naciones Unidas que quiere participar activamente en el proceso de reforma interna en la que está esa organización multilateral.
Ahora que ya se sabe que el actual Gobierno no quiere sacar al país de la ONU, como en algún momento lo mencionó el propio De la Espriella en la pasada campaña, hay una hoja de ruta en construcción para saber de qué forma Bogotá entra en esa ecuación de las reformas.
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Así lo aseguró este viernes el canciller Omar Bula, quien aseguró que el mundo ya tiene clara la visión del país en “relación al multilateralismo y lo que esperamos de él”.
El ministro de Relaciones Exteriores advirtió que la ONU es “una organización que puede dar mucho más a pesar de que ha contribuido mucho en el pasado a los objetivos del planeta”. Y agregó que “está en medio de un proceso de reforma y queremos contribuir a ese proceso de reforma”.
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Gilberto(54899)•Hace 2 minutosFelices de entregarle el país a los GRINGOS LADRONES y abriéndoles las puertas de par en par para que los JUDÍOS GENOCIDAS lleguén a usurpar las mejores tierras de nuestra patria. "Apestardo", realmente un bastardo apátrida.
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antonio(7747)•Hace 40 minutosMientras el vice va a hablar con inversionistas Petro iba a echarse sus peroratas cósmicas y a pedirle al ejército de ese paisque desobedezca a trump/ he ahi la diferencia…
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Mario Giraldo(196)•Hace 57 minutosMientras le piden al mundo que vengan a invertir en Colombia, ABE le autoriza a los fondos de pensiones y al sector financiero para que saquen del país las contribuciones de la gente. No solo eso, derogo la orden que les dio Petro de repatriar 130billones de pesos!!! que hoy están fuera de la protección de las leyes y la autoridad de Colombia
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Mario Giraldo(196)•Hace 10 minutosAntonio La orden la dio ABE esta semana!!! El unico sigue en campanha es ABE!!
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antonio(7747)•Hace 32 minutosSabe para que quería Petro traer ese dinero al pais ?? Para invertirlo en la campaña de Cepeda.. ese dinero rinde mas en el exterior.
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Mario Giraldo(196)•Hace 1 horaSegun la constitucion Restrepo NO tiene autoridad mientras ABE sea presidente. Porque ABE no fue a NY? por que le tiene miedo a ir a USA? repartiendo ordenes de captura en Cali, de miendo que le llegue un fiscal de USA con orden de captura para el?
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Mario Giraldo(196)•Hace 8 minutosY alla le contaron que los fiscales de Miami……..sera por eso que no ha vuelto?
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antonio(7747)•Hace 29 minutosSr lea un poco, para que no haga preguntas estúpidas. Abelardo estuvo en usa el 7 de marzo de 2026 y regresó y fue elegido presidente, De manera que a llorar a la pila del mono,
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