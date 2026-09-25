Al menos así lo informó este viernes el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien fue el jefe de esta misión diplomática. De hecho, durante 24 minutos intervino en la tarde del jueves ante el pleno de ese organismo multilateral –a nombre del jefe de…

Durante los cinco días de agenda que la delegación de Colombia realizó en Nueva York por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se dieron encuentros con cerca de tres centenares de inversionistas y –de paso– se aprovechó para potenciar la relación con Estados Unidos.

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Colombia entregó su balance sobre la ONU: “Cambia el tono de la relación con Estados Unidos”

Al menos así lo informó este viernes el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien fue el jefe de esta misión diplomática. De hecho, durante 24 minutos intervino en la tarde del jueves ante el pleno de ese organismo multilateral –a nombre del jefe de Estado, Abelardo de la Espriella– para sentar la posición del país ante el globo.

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En esta semana, junto al canciller Omar Bula y los embajadores en Washington, María Consuelo Araújo, y ante la ONU, Mauricio Gaona, Restrepo confirmó encuentros con cerca de 300 inversionistas, empresarios y representantes de fondos internacionales.

Al respecto, la Vicepresidencia aseguró que Restrepo presentó un portafolio de 176 proyectos, “37 de ellos prioritarios”, con el fin de fomentar la inversión en Colombia y de paso “generar empleo y recuperar el crecimiento”. En todo este proceso, además, tuvo el respaldo del ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín.

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“Vengan a Colombia, inviertan en Colombia, crezcan y prosperen con Colombia, crean en Colombia”, fue parte del mensaje que llevó Restrepo en representación de De la Espriella.

De otro lado, este tipo en suelo estadounidense se aprovechó para reforzar la relación con la Casa Blanca, liderada por el presidente republicano Donald Trump. Incluso, hubo un encuentro con el magnate durante una cita entre los 19 países miembros del llamado Escudo de las Américas, en la cual también estuvieron el secretario de Estado, Marco Rubio, y quien está al frente de esa alianza, Kristi Noem.

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“Cambia el tono de la relación entre Colombia y Estados Unidos”, enfatizó el vicepresidente Restrepo.

Durante esta semana, además, Colombia notificó ante las Naciones Unidas que quiere participar activamente en el proceso de reforma interna en la que está esa organización multilateral.

Ahora que ya se sabe que el actual Gobierno no quiere sacar al país de la ONU, como en algún momento lo mencionó el propio De la Espriella en la pasada campaña, hay una hoja de ruta en construcción para saber de qué forma Bogotá entra en esa ecuación de las reformas.

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Así lo aseguró este viernes el canciller Omar Bula, quien aseguró que el mundo ya tiene clara la visión del país en “relación al multilateralismo y lo que esperamos de él”.

El ministro de Relaciones Exteriores advirtió que la ONU es “una organización que puede dar mucho más a pesar de que ha contribuido mucho en el pasado a los objetivos del planeta”. Y agregó que “está en medio de un proceso de reforma y queremos contribuir a ese proceso de reforma”.

En el Council on Foreign Relations, en Nueva York, respondí preguntas sobre seguridad transnacional, acuerdos de paz, el sector minero y mi misión como vicepresidente de Colombia.



Llevé un mensaje claro: Colombia necesita seguridad y confianza para atraer inversión y crear… pic.twitter.com/FB3OsPETxI — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 24, 2026

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