“Tengo que regirme bajo la ley”: Pineda habló sobre el recaudo de donaciones tras terremoto

Pineda, esposa del presidente Abelardo de la Espriella, lideró la campaña “Colombia un solo corazón” con el fin de atender a quienes resultaron golpeados por el sismo…

La primera Dama, Ana Lucía Pineda, explicó cuál es el manejo que le da a los recursos que recolectó para los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto. En entrevista con Telecaribe, aseguró que hace las cosas “como la ley lo describe” y advirtió que las donaciones que llegaron a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas no se han movido de las cuentas de su organización.

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Pineda, esposa del presidente Abelardo de la Espriella, lideró la campaña “Colombia un solo corazón” con el fin de atender a quienes resultaron golpeados por el sismo que afectó con especial fuerza al suroccidente del país. Estos recursos, que no hacen parte, en principio, del “Fondo Milagro” que creó el Gobierno, serán utilizados para la reconstrucción de viviendas para personas afectadas por esta crisis.

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“Estos dineros decidí, por iniciativa propia y en decisión de mi junta directiva, que no los íbamos a tocar hasta llegar a la fase dos”, afirmó Pineda. Esta fase será precedida de la publicación de una rendición de cuentas: "Tengo que regirme bajo la ley". Sobre los cuestionamientos de los que ha sido objeto, especialmente por parte de la oposición del Pacto Histórico, Pineda advirtió que “una mentira no va a derrumbar la verdad”.

Respecto al inicio de la construcción de viviendas aseguró que no puede hacer este proceso “de forma irresponsable”, pues tiene que “regirse bajo la ley”. Aseguró que para este viernes 16 de octubre estaría publicada la rendición de cuentas en la página web de su organización.

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Las declaraciones de la primera Dama son en parte su respuesta a las críticas hechas por sectores de oposición como el senador Alejandro Ocampo (Pacto Histórico). El legislador dijo, después de que le enviara derechos de petición sobre los montos recaudados por su organización, que supuestamente había opacidad en cómo se manejaban los recursos. En todo caso, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó que la organización Fundación Colombia Luz y Sonrisas estaba “debidamente registrada en el Régimen Tributario Especial”.

#LoÚltimoDIAN | La Fundación Colombia Luz y Sonrisas tiene su RUT vigente y está sujeta a las obligaciones y controles del Régimen Tributario Especial. Las afirmaciones que desconocen su reconocimiento ante la DIAN no corresponden a su situación jurídica actual.



📰 Lea el… pic.twitter.com/GfLh2sx0dC — DIANColombia (@DIANColombia) October 13, 2026

Pineda también fue objeto de ataques misóginos en redes sociales, por lo que fue respaldada en pleno por el Gobierno. Rodrigo Lara, ministro de Interior, fue uno de los funcionarios que salió en defensa de la primera Dama. “No se puede ser más ruin y canalla que este tipo”, afirmó sobre los ataques amplicados por la algunos sectores de oposición.

No se puede ser más ruin y canalla que este tipo. https://t.co/TYeP7Dpwxn — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) October 12, 2026

¿Cómo van los recursos del Fondo Milagro?

El pasado 6 de octubre, el Gobierno De la Espriella trazó la ruta para viabilizar los recursos y la ejecución de presupuesto a través del llamado Fondo Milagro. Funcionará como un patrimonio autónomo, separado del presupuesto del Ministerio de Hacienda. Esto le permite recibir recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), créditos, donaciones nacionales e internacionales, cooperación y aportes de entidades territoriales y de privados.

Funcionará como una fiducia, en la que el Ministerio, en calidad de fideicomitente, constituye el patrimonio autónomo. Fiducoldex fue designada como la vocera y administradora del fondo, que no tiene funcionarios propios. Por eso, la fiduciaria firma en su nombre los contratos que le instruye el gerente, que también será responsable de llevar la contabilidad, rendir cuentas, custodiar el archivo y representarlo ante los jueces.

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En todo caso, se espera que la primera dama y su organización publiquen esta semana la rendición de cuentas sobre las donaciones que recibieron para los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia.

🚨 PRIMICIA | Ana Lucía Pineda responde a los cuestionamientos por las donaciones. 🚨



La primera dama habló en exclusiva con Telecaribe, negó haberse apropiado de recursos y anunció que realizará una rendición de cuentas.



Estas fueron sus declaraciones. pic.twitter.com/0BVWxuZZei — Canal Telecaribe (@CanalTelecaribe) October 14, 2026

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