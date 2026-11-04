António Costa, Misión Creer y Pedro Sánchez: así va la agenda de Restrepo en España

El vicepresidente José Manuel Restrepo y el canciller Omar Bula llevan a cabo en España encuentros de la Misión Crecer: una estrategia para llevar a la economía nacional a un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) del 6 % anual. Este miércoles, en el tercer día de agenda en Madrid (España), la delegación del Gobierno se reunió con la Fundación Consejo España-Colombia, el BBVA y empresas de este país. Además, Restrepo también se reunió con António Costa, presidente del Consejo Europeo, quien destacó que la Unión Europea ya era…

El vicepresidente José Manuel Restrepo y el canciller Omar Bula llevan a cabo en España encuentros de la Misión Crecer: una estrategia para llevar a la economía nacional a un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) del 6 % anual. Este miércoles, en el tercer día de agenda en Madrid (España), la delegación del Gobierno se reunió con la Fundación Consejo España-Colombia, el BBVA y empresas de este país. Además, Restrepo también se reunió con António Costa, presidente del Consejo Europeo, quien destacó que la Unión Europea ya era el mayor inversor extranjero de Colombia y que seguirían en este camino "para avanzar en nuestras prioridades compartidas". En esa línea, Costa señaló que también habrán inversiones "en la paz y la seguridad de Colombia".

"Los empresarios destacaron el potencial de Colombia en energía, minerales críticos y agroindustria, así como sus capacidades productivas para atraer nuevas inversiones", precisó Restrepo. Y agregó: "Durante el Encuentro Empresarial Iberoamericano, ante más de 2.000 participantes de más de 40 países, compartimos un mensaje de confianza en Colombia, en su talento y en su capacidad para transformar desafíos en oportunidades. La resiliencia de los colombianos es motivo de orgullo y su esperanza, una fuerza para construir el futuro. Hoy, bajo el liderazgo del presidente Abelardo De La Espriella, estamos recuperando la confianza internacional que potenciará a Colombia como nación".

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Un buen encuentro con José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia.



Las raíces de nuestra relación son sólidas y fuertes. La UE ya es el mayor inversor extranjero en Colombia y va a seguir apostando por su economía para avanzar en nuestras prioridades compartidas.



Europa… pic.twitter.com/MOw5S0LioK — António Costa (@eucopresident) November 4, 2026

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Como parte de la gira europea de la delegación de la administración De la Espriella, la Vicepresidencia anunció que Madrid será sede de una Milagro Week en marzo de 2027. Este espacio es una estrategia para atraer inversión extranjera y presentar proyectos productivos a mercados internacionales, cuya primera sede será Nueva York entre el 16 y 18 de noviembre. La agenda en España también estuvo acompañada por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín; el presidente de ProColombia, Samuel Bluman; el embajador designado ante la Unión Europea, Juan Gonzalo Ospina, además del canciller Bula.

Según el vicepresidente Restrepo, habría más de 400 empresarios interesados en invertir en Colombia tras el segundo día de agenda, en lo que destacó que serían inversiones que se traducirían en "empleo, educación, oportunidades y bienestar para los colombianos, especialmente para los más vulnerables". En la agenda de este miércoles 4 de noviembre está la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana, en la que participarán Restrepo y Bula, con los objetivos de reconstruir alianzas estratégicas, la competitividad económica y "la cooperación internacional al servicio de los intereses nacionales".

El Gobierno del presidente @ABDELAESPRIELLA está recuperando la confianza en Colombia.



En el tercer día de nuestra agenda en Madrid, nos reunimos con la Fundación Consejo España-Colombia, el BBVA y empresas españolas interesadas en nuestro país.



Los empresarios destacaron el… pic.twitter.com/IGQryhbVc7 — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) November 4, 2026

La presencia de la delegación del gobierno De la Espriella tiene de fondo la expectativa por el beneplácito de Carlos Felipe Mejía como embajador en España. El exsenador del Centro Democrático y jugador clave de la campaña presidencial fue designado desde antes del inicio de la administración De la Espriella como el líder de esta misión diplomática, sin embargo, como ha contado El Espectador, la izquierda española ha criticado duramente la designación de Mejía y han solicitado al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que no avale ese nombramiento.

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En sus redes sociales, el designado embajador tiene múltiples publicaciones apoyando a Vox (partido de ultraderecha y oposición al gobierno de Sánchez) e incluso aparece en varios conversatorios con ese partido de derecha. Además, ha lanzado críticas directas contra el presidente del Gobierno español. Este diario pudo establecer que, si la designación de Mejía recibe una negativa directa o si no hay respuesta, ya se están analizando opciones para reemplazar a quien fue candidato al Senado de Salvación Nacional en las elecciones legislativas de este año.

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